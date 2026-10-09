Tướng Surovikin đã bị mất các chức vụ quan trọng sau vụ binh biến của Công ty quân sự tư nhân Wagner, nhưng có thể ông sắp tái xuất.

Tướng Sergei Surovikin.

"Tướng Sergei Surovikin - một chỉ huy quân sự Nga bị thất sủng, có thể sẽ trở lại chỉ huy các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) tại Ukraine", thông tin này được tờ báo Anh The Telegraph cho biết, trích dẫn các nguồn đáng tin cậy.

Bài báo thông tin, Tướng Surovikin đã trở về Moskva sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đó là một chuyến công tác tại Algeria - nơi ông chỉ huy một nhóm chuyên gia quân sự Nga.

Theo nguồn tin nói trên, Bộ Chỉ huy quân sự Nga được cho là đã giao nhiệm vụ cho ông Surovikin lên kế hoạch phá hủy 7 cây cầu ở Kyiv. Chiến dịch này nhằm mục đích làm tê liệt giao thông ở miền Bắc Ukraine, và phá vỡ hoạt động hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Tổng thống Putin cần có sự thay đổi ở Ukraine vì chiến dịch tấn công của Nga tại Donbass đã gặp khó khăn nghiêm trọng trong nhiều tháng qua", tờ báo Anh nhận xét.

Tướng Sergei Surovikin có thể trở lại chiến trường Ukraine, nhưng khó lòng được giao vị trí chỉ huy như trước.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin chưa công bố việc bổ nhiệm vị chỉ huy với biệt danh "Vị tướng của Ngày tận thế" vì thói quen sử dụng hỏa lực không giới hạn.

Cần nhắc lại vào ngày 9/11/2022, Tướng Surovikin khi giữ nhiệm vụ chỉ huy nhóm quân Nga đã đề xuất với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và ra lệnh rút các đơn vị tác chiến của nước này khỏi thành phố Kherson và chuyển tuyến phòng thủ từ bờ phải sông Dnieper sang bờ trái.

Quân đội Nga đã hoàn thành việc rút lui khỏi khu vực nói trên thuộc vùng Kherson vào sáng ngày 11/11/2022.



