Nga đã sử dụng mọi phương tiện có thể để cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev, Điện Kremlin cho biết.

Trong cuộc họp báo ngày 5/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã sử dụng mọi phương tiện có thể để cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev về sự nguy hiểm khi tiếp tục hoạt động tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, việc quyết định có tiếp tục hoạt động tại đó hay không hoàn toàn tùy thuộc vào các quốc gia này.

"Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã nhiều lần đưa ra các cảnh báo liên quan. Quyết định thuộc về các quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev", ông Peskov nói.

Ông khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn diễn ra và quân đội Nga vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình bất kể quyết định của các nước về các đại sứ quán tại Kiev.

"Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chính phía Ukraine, chính quyền Kiev đã chủ động mở rộng danh sách ném bom và nhắm mục tiêu vào các cơ sở kinh tế của Nga. Và những gì lực lượng vũ trang Nga đang làm hiện nay là trả đũa cho việc đó. Ukraine chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động này", ông Peskov nói.

Liên quan tới vấn đề này, hãng thông tấn TASS cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không loại trừ khả năng đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

"Chúng tôi có sự hiện diện của đại sứ quán ở đó và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định xem việc họ ở đó có an toàn hay không", ông Rubio phát biểu với các phóng viên, "Họ đã nói điều đó trong nhiều tháng nay. Họ đã cảnh báo các nhà ngoại giao rời đi trong nhiều tháng, và tôi không nghĩ rằng việc Kiev bị tấn công là điều bất ngờ đối với bất kỳ ai. Tôi nghĩ điều đó ai cũng nắm được".

"Chúng tôi phân tích mức độ an toàn của mọi cơ quan ngoại giao [Mỹ] trên thế giới mỗi ngày, và nếu phát sinh mối đe dọa mà chúng tôi cảm thấy cần phải giải quyết bằng cách thay đổi lập trường, chúng tôi sẽ hành động. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa làm như vậy", Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm.

Tăng cường tấn công

Cảnh báo được Nga phát đi trong bối cảnh nước này đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Kiev sau cuộc tập kích nhắm vào Cầu Bắc, cây cầu lớn thứ hai tại thủ đô Ukraine cuối tuần qua.

Trong một thông cáo cập nhật được đăng tải qua Telegram hôm 4/10, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tấn công vào Cầu Bắc, cho biết cây cầu này "hỗ trợ việc điều chuyển quân đội và hậu cần hàng hóa quân sự".

Cơ quan này cũng tuyên bố rằng Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng liên quan ở Kiev cũng như các nơi khác tại Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc phỏng vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong đó ông cam kết sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Zelenskiy khẳng định rằng Ukraine sẽ gấp rút gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách không kích mới của Moscow khiến người dân phải rời bỏ Kiev và các thành phố khác.

Nga gần đây đã leo thang các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, bao gồm cả việc đánh trúng các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Chiến dịch gia tăng cường độ này đã gây gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống của 3 triệu cư dân thủ đô trước những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích gần đây của họ nhắm vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine là để đáp trả điều mà họ mô tả là các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu dân sự bên trong nước Nga.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.