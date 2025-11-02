Quân đội Ukraine đang báo cáo từ tiền tuyến rằng 60% Pokrovsk (trước đây là Krasnoarmeysk) ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng giới chuyên gia cho rằng, hầu như toàn bộ thành phố đã thất thủ.

Cả thành phố Myrnohrad lân cận (trước đây là Dimitrov), gần như cũng bị bao vây và nguồn cung cấp cho các đơn vị đồn trú của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị cắt đứt.

Trong khi đó, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tuyên bố rằng mọi việc đều ổn đối với lực lượng Ukraine trong khu vực và ông cam kết sẽ dùng hết sức phòng thủ bảo vệ hai thành phố này, đồng thời tổ chức lực lượng phản công để đẩy lùi quân Nga.

Syrskyi phủ nhận việc Pokrovsk và Myrnohrad bị bao vây, đồng thời tuyên bố binh sĩ lực lượng phòng thủ Ukraine “đang ở nguyên tại đó”.

Vị Tư lệnh Ukraine cho biết ông đang liên lạc với các chỉ huy đơn vị phòng thủ , đồng thời xác nhận sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố Pokrovsk, để tăng cường cho lực lượng đồn trú.

“…Pokrovsk đang được giữ vững, Mirnohrad cũng được chúng ta giữ vững. Không có sự bao vây hay phong tỏa thành phố, chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo hậu cần” - Syrskyi viết trên blog của mình vào tối ngày 1 tháng 11.

Tuy nhiên, kênh Telegram Ukraine “Resident” đã phản bác lại tuyên bố trên và cho biết, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn bởi Quân đội Ukraine đang tiêu hao ngày càng nhiều quân dự bị chỉ để phục vụ mục đích truyền thông và để cầm cự thêm vài giờ, vài ngày nữa.

“Resident” nêu rõ, nói cách khác là tất cả nỗ lực của Kiev đều vô ích, vì hệ thống phòng thủ sẽ sớm sụp đổ và những hậu quả không thể đảo ngược đối với các chiến binh Ukraine đã bắt đầu ở khu vực này.

Nguồn tin của “Resident” từ Bộ Tổng tham mưu cho biết, các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến không tin vào tuyên bố của bộ tư lệnh, liên lạc giữa các đơn vị đã bị gián đoạn từ lâu và họ đã bắt đầu tháo chạy khỏi Myrnohrad mà không có mệnh lệnh từ giới chức chỉ huy Quân đội.

Kênh Telegram này chỉ rõ, các chỉ huy cấp dưới của Tướng Syrskyi ngày càng mất niềm tin vào vị Tổng Tư lệnh.

Chiến dịch “đổ bộ lực lượng đặc nhiệm GUR” tới Pokrovsk và Myrnohad đã thất bại, và những lời dối trá về “tình hình bình thường” xung quanh thành phố pháo đài cũng không thể giúp lực lượng Ukraine ở đây chống lại sức tấn công của quân Nga.

Trong khi đó, các nhóm quân Nga vẫn tiếp tục xâm nhập Pokrovsk, sự hiện diện của họ đã được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, mở rộng các hoạt động phá hoại và trinh sát.

Theo các nhà phân tích từ dự án giám sát DeepState của Ukraine, các lực lượng tấn công của Nga đang xâm nhập thành phố thông qua các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam, dọc theo đoạn Zverevo-Shevchenko-Novopavlovka và dọc theo tuyến đường sắt từ Kotlinoe.