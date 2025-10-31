NÓNG: Kiev tuyên bố đã đánh nổ tung bệ phóng tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ Nga, ngay thời khắc sắp bắn

Tờ Kyiv Post tối 31/10 vừa đưa tin, cơ quan an ninh Ukraine (SBU) xác nhận các đơn vị tình báo nước này đã phá hủy một bệ phóng tên lửa tuyệt mật "Oreshnik" của Nga nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Đây được cho là loại vũ khí chiến lược mới nhất của Moscow, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tấn công mục tiêu ở châu Âu chỉ trong vòng một giờ.

Theo tuyên bố của phía Ukraine, hệ thống phóng bị loại bỏ là tổ hợp dùng để phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik, đang được chuẩn bị khai hỏa từ bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan, nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chiến dịch được phối hợp thực hiện bởi ba cơ quan tình báo gồm Tình báo Quân đội (HUR), Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cục Tình báo Đối ngoại (SZRU).

Người đứng đầu SBU, ông Vasyl Malyuk, cho biết đây là "một nhiệm vụ cực kỳ thành công, với mức độ phá hủy đạt 100%", đồng thời nhấn mạnh rằng "đây là hoạt động chưa từng được công bố trước đây, diễn ra trước khi cái tên 'Oreshnik' được biết đến rộng rãi."

Theo nguồn tin từ tình báo Ukraine, trước chiến dịch này, Nga sở hữu ba tên lửa Oreshnik – một đã được phóng thử, một bị hư hại trong quá trình thử nghiệm và ít nhất một quả còn được lưu trữ trong kho. Bệ phóng phục vụ cho số tên lửa này chính là mục tiêu bị Ukraine phá hủy tại Kapustin Yar.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể triển khai Oreshnik tại Belarus, qua đó đưa một phần lãnh thổ châu Âu vào tầm bắn. "Tầm hoạt động ước tính của loại tên lửa này là 5.500 km, với vùng chết khoảng 700 km. Điều đó có nghĩa là toàn bộ Đông Âu – và phần lớn châu Âu – cần đặc biệt chú ý tới mối nguy này," ông nói.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Nga trước đó từng tuyên bố – không kèm bằng chứng cụ thể – rằng Oreshnik có thể mang tới sáu đầu đạn hạt nhân độc lập, đủ sức tấn công "mọi mục tiêu ở châu Âu" trong chưa đầy một giờ.

Giới phân tích phương Tây cho rằng Oreshnik thực chất là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh thời Liên Xô, với tầm bắn hơn 4.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường kiểu MIRV có tốc độ siêu vượt âm. Lần duy nhất Nga được xác nhận sử dụng Oreshnik là trong vụ tấn công thành phố Dnipro ngày 21/11/2023.