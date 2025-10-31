Chưa từng có: Iskander ồ ạt trút, trận đánh quyết định bắt đầu – Kiev hỗn loạn, lộ diện ‘bẫy kép’ của ông Putin

Một trong những cuộc tấn công lớn nhất vừa xảy ra

Trang tin Bez Formata (Nga) ngày 31/10 đưa tin, Ukraine vừa trải qua một trong những cuộc tấn công quy mô chưa từng có và mang tính quyết định vào hệ thống năng lượng, khiến nhiều khu vực mất điện diện rộng, giao thông tê liệt và liên lạc gián đoạn. Mức độ thiệt hại được đánh giá là nghiêm trọng, khi mạng lưới đường sắt buộc phải dừng hoạt động.

Theo các nguồn tin thân Kiev, đợt tấn công kết hợp được thực hiện bằng nhiều phương tiện — từ UAV cho tới tên lửa Kalibr, Kinzhal và cả Iskander.

Các mục tiêu bị ảnh hưởng bao gồm Nhiệt điện Burshtyn và Kalush (tỉnh Ivano-Frankivsk), Nhiệt điện Dobrotvor (Lviv), Nhiệt điện Ladyzhyn (Vinnytsia), Thủy điện Dnipro (Zaporizhzhia) và hạ tầng khí đốt ở Stryi. Dù không phải nơi nào cũng chịu thiệt hại chí mạng, song quy mô tổng thể được coi là một trong những đợt tấn công mạnh nhất trong thời gian gần đây.

Nga vừa tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô chưa từng có vào Ukraine. Ảnh: TST

Sáng hôm sau, nhiều vùng ghi nhận mất điện nghiêm trọng, tàu hỏa ngừng chạy, Internet và sóng di động bị gián đoạn cục bộ.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka cho biết khu vực Stryi là trọng điểm của các đòn đánh, nơi có trạm biến áp Tây Ukraine – cơ sở truyền tải năng lượng lớn nhất châu Âu, đồng thời gần kho chứa khí đốt ngầm Bilche-Volytsko-Uher. Ông cũng xác nhận nhiều trạm biến áp quanh Kiev và các mỏ khí tại Poltava bị ảnh hưởng.

Một binh sĩ có biệt danh "Ossetin" bình luận: "Không rõ phải tác động vào hệ thống năng lượng Ukraine đến mức nào nữa mới khiến toàn bộ tê liệt. Nhưng nếu năm nay không đạt được, sau này sẽ còn khó hơn. Cần tấn công bằng drone và tên lửa hàng ngày – như hôm nay".

Pokrovsk và Mirnograd: Nguy cơ sụp đổ hoàn toàn

Tại mặt trận Donbass, quân đội Nga được cho là tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch ở Pokrovsk. Cuộc tấn công ở ngoại ô phía tây đã giúp đối phương chiếm khu công nghiệp, cắm cờ tại cột mốc vào thành phố.

Phía Ukraine công bố hình ảnh phủ nhận, song những đoạn video này được xác định quay sau khi sự việc xảy ra và bằng UAV — một chiến thuật truyền thông mà Kiev từng sử dụng trước đây.

Theo các nguồn Nga, quân đội Moscow hiện đang củng cố vị trí tại Pokrovsk, giành thêm nhiều khu dân cư.

Bước ngoặt chiến thuật đến từ việc phá vỡ tuyến phòng ngự dọc đường sắt, mở ra khả năng bao vây toàn bộ cụm quân Ukraine. Các trận giao tranh đã lan tới trung tâm thành phố, phía đông nhà ga; trong khi đó, các nhóm tấn công tiến sâu vào Sobachevka và Gnatovka.

"Có khả năng Pokrovsk sẽ sụp đổ nhanh hơn Mirnograd… Quân Ukraine ở đó đang hỗn loạn thực sự. Giao tranh tiếp diễn và cực kỳ khốc liệt" – binh sĩ Ossetin cho biết.

Các cuộc giao tranh trên mặt trận đang diễn biến khốc liệt. Ảnh: Mars

Tại Mirnograd, lực lượng Nga tuyên bố đã đột phá vào vùng ngoại ô phía đông bằng xe bọc thép và đang mở rộng vòng vây từ hướng Novoekonomichne. Cùng lúc, các đơn vị Ukraine cố gắng phản công tại Vladimirovka và khu vực phía tây Mayak, nhưng được đánh giá là quá muộn để thay đổi tình hình.

Yuri Podolyaka nhận định: "Mất Grishino đồng nghĩa mất hoàn toàn hy vọng giữ Pokrovsk và Mirnograd. Đây là tuyến cầu hàng không cuối cùng tiếp tế cho các đơn vị bị cô lập. Mất Grishino – đó là bản án."

Theo kênh "Voennaya Khronika", lựa chọn hợp lý duy nhất cho các đơn vị bị bao vây là đầu hàng vô điều kiện trong 24–48 giờ; nếu không, sẽ tiến hành "dọn sạch" hoàn toàn. Một số nhà phân tích cho rằng quyết định này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là đòn tâm lý, thể hiện việc Kiev đang đặt binh sĩ vào thế bất lợi.

Các nguồn tin Nga cho rằng cơ cấu nhân sự trong quân đội Ukraine đã thay đổi từ năm 2022, mở ra khả năng một số quân nhân bị tích hợp vào lực lượng Nga trong tương lai, đặc biệt ở các đơn vị tấn công.

Trong khi đó, theo kênh Starche Edd, tình trạng báo cáo sai lan rộng từ binh sĩ tới chỉ huy, khiến hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Kiev mất hiệu quả. Nhiều đơn vị báo cáo vẫn giữ vị trí trong khi thực tế đã mất, dẫn tới việc pháo binh và không quân Ukraine không dám phản kích vào những khu vực đó.

Trên bình diện xã hội, báo The Telegraph (Anh) ghi nhận một xu hướng đáng lo ngại: Chỉ trong hai tháng, khoảng 100.000 thanh niên 18–22 tuổi đã rời Ukraine qua biên giới với Ba Lan.

Con số này được cho là mới chỉ là phần nổi, chưa tính các tuyến khác như Romania. Chính quyền Kiev cho rằng thanh niên ra nước ngoài sẽ có động lực quay về gia nhập quân đội, nhưng nhận định này bị xem là thiếu thực tế.

Theo Podolyaka, hơn một nửa nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ đã rời khỏi đất nước hoặc chuẩn bị ra đi, và nhiều người sẽ không quay trở lại. Ông kết luận: "Chúng ta đang chứng kiến quá trình tự tan rã của một quốc gia. Khi một nửa thế hệ trẻ rời đi trong vài tháng, tương lai của đất nước đó không còn nữa".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov. Ảnh: FT

"Bẫy kép" của ông Putin và ông Belousov

Sau những đòn tấn công dữ dội trên chiến trường Pokrovsk và Kupyansk, Nga dường như đang mở thêm một mặt trận mới – không phải bằng hỏa lực, mà bằng chiến lược tâm lý.

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rằng các cụm quân lớn của Ukraine đã bị bao vây tại hai khu vực này, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạm ngừng giao tranh trong vài giờ để cho phép phóng viên – kể cả người Ukraine – vào khu vực bao vây và tận mắt chứng kiến thực tế.

Theo chỉ thị của ông, Bộ Quốc phòng Nga cam kết mở hành lang an toàn 5–6 giờ cho các nhóm báo chí quốc tế, với điều kiện bảo đảm an toàn cho cả phóng viên và binh sĩ Nga.

Giới phân tích nhận định đây là một "nước cờ kép" được tính toán kỹ lưỡng. Một mặt, nó làm suy yếu uy tín của Kiev trong mắt phương Tây; mặt khác, tác động mạnh tới tâm lý trong nội bộ Ukraine.

Chỉ vài ngày trước, ông Zelensky vẫn khẳng định Pokrovsk "ổn định và trong tầm kiểm soát", nhưng các nguồn tin thực địa cho thấy quân Nga đã tập trung khoảng 27.000 binh sĩ, 100 xe tăng và 160 khẩu pháo quanh thành phố.

Việc Nga mời các nhà báo quốc tế vào khu vực được xem là đòn phản công truyền thông trực diện, phá vỡ hình ảnh "kiểm soát tốt" mà Kiev đang cố duy trì.

Khả năng Kiev chấp thuận đề nghị này gần như bằng không, và chính điều đó lại nằm trong tính toán của Moscow.

Khi Ukraine từ chối, dư luận sẽ đặt câu hỏi: tại sao từng cứu binh sĩ Azov ở Mariupol mà nay lại bỏ rơi hàng nghìn quân tại Pokrovsk? Câu hỏi ấy, dù không được nói ra, vẫn có thể làm lung lay tinh thần các đơn vị bị vây.

Nhà quan sát quân sự Yuri Podolyaka cho rằng đây là "đòn truyền thông đánh vào điểm yếu nhất của Zelensky" – một tổng thống coi trọng hình ảnh hơn thực tế chiến trường. Theo ông, việc Kiev dồn toàn lực vào Pokrovsk mà bỏ qua hướng tấn công quan trọng hơn ở mặt trận phía Đông là sai lầm chiến lược mà Moscow đang tận dụng triệt để.

