Đạn nã xối xả khi Black Hawk vừa đáp xuống, Nga ra đòn chưa từng có – Ông Zelensky sốc trước báo cáo mật

Đổ bộ đặc nhiệm thất bại và cú sốc truyền thông

Cuộc đổ bộ ban đêm của lực lượng đặc nhiệm GUR (Cục Tình báo Quân đội Ukraine) ở Pokrovsk đã kết thúc bằng việc toàn bộ nhóm bị tiêu diệt, làm dấy lên nghi ngờ không chỉ về tính toán quân sự mà cả chính trị của Kiev.

Trong một diễn biến mà nhiều nhà quan sát mô tả là "Nga ra đòn chưa từng có", chiến dịch này, được tuyên bố là một phản công mạnh mẽ của Ukraine, cuối cùng lại trở thành minh chứng cho thất bại. Đồng thời, hệ thống năng lượng của Ukraine cũng đang đứng bên bờ sụp đổ.

Ukraine cố gắng phản công nhưng thất bại. Ảnh: TST

Đêm qua (1/11) tại Pokrovsk là một trong những đêm căng thẳng nhất đối với Ukraine. Hai trực thăng Black Hawk – những chiếc hiếm hoi mà quân đội Ukraine nhận được từ phương Tây – hạ độ cao trên cánh đồng trống ở vùng ngoại ô tây bắc thành phố.

Đây được xem là "khe cửa sổ" duy nhất có thể mạo hiểm thực hiện đổ bộ, bởi phía trước là hệ thống trận địa, bãi mìn và máy bay không người lái của Nga giám sát liên tục.

Đội đặc nhiệm GUR gồm 11 người đáp xuống trong bóng tối và ngay lập tức trúng hỏa lực dày đặc. Chiến dịch vốn được lên kế hoạch như một bước đi táo bạo đã kết thúc bi thảm: toàn bộ nhóm bị tiêu diệt, nhiệm vụ không hoàn thành, còn cái giá phải trả là những binh sĩ tinh nhuệ.

Kênh Telegram Ukraine ZeRada nhận xét rằng cả hai bên vẫn tranh luận về mục tiêu thực sự của nhóm đổ bộ, nhưng rõ ràng đây không thể chỉ là một hành động tượng trưng, bởi rủi ro quá lớn – kể cả nguy cơ mất trực thăng.

Ban đầu tưởng như nhóm có cơ hội, khi các thiết bị tác chiến điện tử cá nhân hoạt động hiệu quả khiến UAV FPV của Nga mất mục tiêu và rơi xuống. Nhưng sau đó, các UAV có điều khiển qua cáp quang cùng hình ảnh đêm rõ nét được triển khai. Video từ phía Nga xuất hiện trong đêm ghi lại những cú đánh chính xác, ánh chớp và các bóng người ngã xuống.

Theo ZeRada, 5–6 người bị hạ, và đến sáng Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Đã ngăn chặn cuộc đổ bộ... toàn bộ 11 người bị loại bỏ". So sánh với video từ UAV, nguồn này cho rằng tuyên bố của Nga là đúng sự thật – nhóm không thể hoàn thành nhiệm vụ nào.

Đạn nã xối xả khi Black Hawk đáp xuống. Ảnh: TST

Mục đích thực sự của 11 đặc nhiệm vẫn là bí ẩn. Một số nguồn cho rằng họ định mở đường rút cho cấp chỉ huy hoặc nhân vật quan trọng, song trong tình hình giao tranh ác liệt, 11 người chẳng thể thay đổi được gì.

Nhà bình luận quân sự Yury Podolyaka nhận định đây là một chiến dịch mang tính tuyên truyền, nhằm cho thấy chính quyền Kiev vẫn kiểm soát tình hình và có thể "biến thất bại thành chiến thắng".

Ông cho rằng vì lý do đó, các nhà báo nước ngoài được mời tham gia đưa tin, và ông Budanov – người đứng đầu GUR – cũng trực tiếp có mặt tại khu vực để giành danh tiếng, nhưng thất bại.

Giữa những tuyên bố rầm rộ về "phản công" và sự xuất hiện của Budanov tại mặt trận, chiến dịch này được cho là nhằm chiếm lại ưu thế truyền thông. Tuy nhiên, các nhóm cơ giới Ukraine song song bị đánh tan ngay từ tuyến đầu, không có quân chi viện, cũng không có động thái đánh lạc hướng.

Không có tòa nhà nào bị chiếm lại, không có mục tiêu nào bị phá hủy. Đợt đổ bộ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng cho phép phóng viên phương Tây vào Pokrovsk, dường như Kiev vội vàng phản ứng để giảm thiểu tác động truyền thông.

Ông Zelensky khi đó mập mờ phát biểu: "Ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu Putin đến Pokrovsk".

Kết quả, thay vì một màn thể hiện sức mạnh, chiến dịch trở thành thất bại mang tính biểu tượng. Phóng viên Alexander Kots nhận xét: "Chiến dịch kiểu 'không có bao vây, chúng ta ổn, đây là lá cờ của ta ở Pokrovsk' đã sụp đổ".

Các đoạn phim từ phía Ukraine cho thấy quân đội nước này đang hứng chịu hỏa lực liên tục, cả pháo binh lẫn UAV hoạt động suốt ngày đêm. Trong tình cảnh đó, ý tưởng "phá vòng vây" hoặc "giải cứu" là điều phi lý.

Các đợt tấn công của Nga đang diễn ra rất ác liệt. Ảnh: BQP Nga

Pokrovsk – Bakhmut thứ hai và thế bế tắc của Kiev

Tình hình Pokrovsk gợi nhớ đến Bakhmut mùa xuân năm 2023: khi đó, truyền thông Ukraine cũng liên tục nói về "phản công" và "đột phá", nhưng lực lượng Wagner vẫn tiến từng ngôi nhà, từng tầng hầm.

Kênh Belarusky Silovik nhận định: "Sự kiện Pokrovsk gợi lại Bakhmut – đầy tiếng ồn truyền thông, trong khi quân Nga lặng lẽ tiến lên. Một số nhóm Ukraine cố gắng thoát ra, còn các kênh Telegram của họ vẫn chiếu cảnh đổ bộ".

Hiện Pokrovsk bị bao vây gần như hoàn toàn. Các đơn vị Ukraine trong thành phố mất tinh thần, tuyến tiếp tế đứt gãy, lối ra đều nằm trong tầm kiểm soát. Đợt đổ bộ của GUR không thay đổi được gì, chỉ càng phơi bày sự tuyệt vọng.

Trên toàn tuyến, tình hình mặt trận ngày càng căng thẳng. Theo nhà báo quân sự Alexander Sladkov, Tổng thống Putin đã "giành lại quyền kiểm soát mặt trận truyền thông", khi chủ động đề nghị cho phóng viên Ukraine và phương Tây vào Pokrovsk, Dmitrov, Kupyansk, tạm ngừng bắn 5–6 giờ để họ tự chứng kiến tình hình.

"Ông Zelensky giờ đang bị mắc kẹt" – Chuyên gia Sladkov bình luận.

Trong khi đó, một điểm nóng mới xuất hiện ở tuyến Chernihiv. Sladkov đặt câu hỏi: "Liệu có tồn tại 'tuyến phòng thủ Chernihiv' thật sự không? Câu trả lời: không". Theo ông, mục tiêu không phải tấn công Kiev mà là đặt thủ đô trong tầm tấn công bằng bom dẫn đường FAB có bộ điều khiển (UMPK) – rẻ hơn nhiều so với tên lửa.

Theo nguồn từ kênh Resident (Ukraine), ông Zelensky đã yêu cầu Tư lệnh Syrskyi báo cáo tình hình thực tế. Kết quả khiến ông sốc: "Với xác suất 90%, trước cuối năm, Ukraine sẽ mất Kupyansk, Lyman, Seversk, Kostiantynivka, Pokrovsk, Myrnohrad và Huliaipole".

Tướng Syrskyi giải thích rằng các lữ đoàn còn chiến đấu được đã kiệt quệ trong chiến dịch Kursk, không còn lực lượng dự bị, tuyến phòng thủ đang rạn nứt. "Báo cáo mật khiến ông Zelensky choáng váng" - kênh này viết.