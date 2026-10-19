Tướng Pháp nhận xét về sự phát triển vượt bậc của Quân đội Nga

Quân đội Nga được nhận xét "không còn như xưa" mà đã trở thành một lực lượng vũ trang hiện đại, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Mới đây trong phiên điều trần tại Quốc hội Pháp, Tham mưu trưởng Lục quân - Đại tướng Jacques de Mongro đã trình bày phân tích sơ bộ về chiến dịch phản công mang tên Vivaldi của Lực lượng vũ trang Ukraine, được tiến hành theo hướng Krasnolimansk.

Theo ông de Mongro, Quân đội Ukraine đã thành công trong việc triển khai robot chiến đấu sâu vào hậu phương của Nga, vận chuyển chúng bằng đường không theo cách sử dụng máy bay không người lái và duy trì liên lạc ổn định trong điều kiện khó khăn.

Cuối cùng vị tướng khẳng định, robot không người lái trên mặt đất đã có thể làm gián đoạn hiệu quả hoạt động hậu cần và gây rối loạn bộ chỉ huy của các đơn vị Nga.

Tuy vậy, chiến dịch này không mang lại những thành tựu đáng kể, xét đến quy mô của cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi và toàn bộ chiến tuyến dài 1.200km, nhưng nó đã tạo ra một số thay đổi trong cán cân quyền lực. Chiến tuyến về cơ bản vẫn giữ nguyên nhưng điều này chắc chắn không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai.

Quân đội Nga đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ.

Bên cạnh đó, Tham mưu trưởng Không quân - Tướng Jérôme Bellanger bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng cường năng lực chiến đấu. Ông tin rằng chiến tranh bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng leo thang, "trái ngược với một số tuyên bố dự đoán sự suy yếu của cả hai phía".

Như ông Bellanger đã chỉ ra, Nga vẫn có khả năng sản xuất khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm. Đến cuối mùa Hè năm nay, họ đã phóng 50.000 máy bay không người lái tấn công - “nhiều bằng cả năm 2025” và đó chỉ là những chiếc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng.

"Điều đáng lo ngại nhất là chất lượng hiện đang được kết hợp với số lượng. Về mặt chiến thuật, nước Nga năm 2026 không còn giống như năm 2022 nữa. Nga đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng, đặc biệt là trong không gian 3 chiều và cũng đã quen thuộc hơn với các hệ thống của phương Tây", ông Bellanger nói rõ.

Sự tiến bộ của Quân đội Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái tấn công là điều hiển nhiên - khi vào đầu cuộc xung đột, Nga phải nhập khẩu toàn bộ UAV Shahed của Iran thì đến năm 2023, họ đã có thể tự sản xuất chúng và liên tục cải tiến, cuối cùng nâng cấp bằng động cơ phản lực turbo.

Mối đe dọa chính hiện nay là máy bay không người lái Geran-5, vì nó bay ở độ cao 6.000m và tốc độ trên 600km/h, nằm ngay trong tầm bắn máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Ukraine", vị tướng Pháp nói thêm.

Hơn nữa, ông Bellanger kết luận các máy bay ném bom tiền tuyến của Nga (tức là Su-34) và máy bay ném bom chiến lược "đã quay trở lại cuộc chơi, liên tục gây áp lực lên quân đội, ngành công nghiệp và người dân Ukraine bằng bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo."