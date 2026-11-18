Vụ tấn công làm sập nhịp cầu Crimea đã làm tổn thương nước Nga, dẫn đến yêu cầu trả đũa mạnh mẽ bằng vũ khí tối tân nhất.

Rạng sáng 17/11, Ukraine đã thực hiện loạt cuộc tấn công nhằm vào cây cầu Crimea, kết quả là phần nhịp dài khoảng 250m dành cho xe cộ và vòm cầu đã sụp đổ xuống nước.

Hiện đã xuất hiện rất nhiều tiếng nói trong nước Nga đề nghị Điện Kremlin tiến hành trả đũa mạnh mẽ, trong đó ý kiến của Thiếu tướng nghỉ hưu Vladimir Popov tỏ ra đáng quan tâm.

Vị tướng cho biết tên lửa Ukraine nhiều khả năng được phóng từ các vùng Mykolaiv, Kherson hoặc Odessa. Có thể từ tàu thuyền, thậm chí được ngụy trang thành tàu đánh cá đang tiến ra từ biển và phóng máy bay không người lái.

Theo ông Popov: “Vấn đề là tên lửa bay ở độ cao thấp trên biển và rất khó đánh chặn. Do đó, chúng ta cần cơ cấu lại hệ thống phòng không. Chúng ta giỏi trong việc chống lại máy bay không người lái và tên lửa ở độ cao trung bình và lớn, nhưng việc kiểm soát không phận ở độ cao thấp và cực thấp khó khăn hơn nhiều".

Thiếu tướng Vladimir Popov đề xuất trả đũa bằng tên lửa Oreshnik.

Bên cạnh đó, theo ông Popov, cuộc tấn công liên tiếp vào cầu Crimea có thể trở thành cơ hội để phô diễn "ngựa ô" trong kho vũ khí quân sự của Nga, đó là tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Vị tướng nghỉ hưu nhận định Quân đội Nga phải thực hiện các chiến dịch đã được lên kế hoạch - tấn công không ngừng vào khu vực năng lượng, nhà máy quân sự, cầu và những nút giao đường sắt của đối phương.

Tuy nhiên, cuộc tấn công vào cầu Crimea cần dẫn đến một cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine: "Có lẽ đã đến lúc cần sử dụng lại Oreshnik. Tôi thực sự muốn thấy nó hoạt động trở lại".

"Tên lửa này cần được chứng minh khả năng tương tự như trong vụ tấn công cầu Crimea và các cuộc không kích vào Moskva cũng như St. Petersburg. Phản ứng bằng Oreshnik, cùng với các loại vũ khí khác, cần phải thực sự có mục tiêu rõ ràng.

Chúng ta cần tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào 4 đến 6 khu vực trung tâm và cầm chân đối phương trong nhiều ngày. Tất nhiên, điều này sẽ đòi hỏi một lượng lớn đạn dược, nhưng chúng ta không nên tiết kiệm tên lửa.

Có lẽ bây giờ là lúc để thể hiện sức mạnh của mình. Tấn công kẻ thù ngay trong cuộc đàm phán 3 bên, tức là hôm nay hoặc ngày mai", Thiếu tướng Popov kết luận.