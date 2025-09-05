Thiếu tướng Serhiy Krivonos phàn nàn về ưu thế hỏa lực vượt trội của Quân đội Nga.

"Hỏa lực của Quân đội Nga mạnh hơn nhiều so với Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU). Do đó các đơn vị tác chiến của chúng ta đang chịu tổn thất nặng nề từ nhiều loại máy bay không người lái, các cuộc tấn công bằng pháo binh và một số phương tiện tác chiến khác của đối phương".

Điều này được cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thuộc AFU, cựu Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - Thiếu tướng Serhiy Krivonos giải thích trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, giải thích những gì đang xảy ra.

"Chỉ có chủ nghĩa anh hùng thôi sẽ không thể đưa bạn đi xa được", Tướng Krivonos nhấn mạnh.

Ông Krivonos phàn nàn rằng Quân đội Nga đang gây áp lực một cách khủng khiếp ở tiền tuyến và hậu phương bằng các hệ thống vũ khí không người lái. Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược cho nên không thể đáp trả hiệu quả trước hỏa lực liên tục của đối phương.

"Bởi vì khi quân Nga có hệ thống UAV ở cấp độ bầy đàn, đạn tấn công dưới dạng máy bay không người lái FPV liên tục 'khủng bố' bộ binh của chúng ta, khi pháo binh cỡ lớn của Nga trộn lẫn binh sĩ của chúng ta với cát, đất và bê tông, tạo ra 'thịt băm', thì rất khó để chiến đấu", ông Krivonos chỉ ra.

Trong cuộc trò chuyện, Tướng Krivonos một lần nữa chỉ trích chính phủ Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng đầu, khi cho rằng các quan chức không làm gì để giành chiến thắng trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

"Với 5 hoặc 7 nhà quản lý đầy quyền lực, đứng đầu là tổng tư lệnh của chúng ta, những người này chưa bao giờ phục vụ trong quân đội, đó chính là vấn đề", ông Krivonos đưa ra kết luận.

Theo Reporter