Phương Tây không nên giữ thế phòng thủ trước Nga - đây là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin, trước thềm mãn nhiệm của vị đô đốc hải quân này.

Theo vị quan chức quốc phòng được mệnh danh là “nhà cải cách” này, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu có đủ sức mạnh để đàm phán với Moscow trên lập trường mạnh mẽ, trong khi đối thủ của họ đang ở trong tình trạng khó khăn tứ bề nên không cần phải thu mình trước Nga.

“Nga đã phải tái cấu trúc nền kinh tế của mình theo hướng chiến tranh, và sẽ rất khó để thoát ra khỏi tình trạng này” - Radakin chỉ ra.

Ông kêu gọi phương Tây không nên sợ Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cũng đi đến kết luận rằng Nga thực sự đang chuẩn bị “các cuộc tấn công bí mật” chống lại phương Tây vì không thể làm như vậy một cách công khai hơn “do mối đe dọa chiến tranh với NATO”.

Vị Đô đốc Hải quân Anh lấy ví dụ về các nước Baltic, những nước được cho là đang bị Nga đe dọa, vì họ giáp biên giới với cường quốc này.

Cá nhân ông Radakin không tán thành việc tập trung quá nhiều vào đầu tư cho quốc phòng hay việc châu Âu phải bỏ ra chi phí tốn kém để xây dựng một “pháo đài châu Âu”, mà đề xuất ý tưởng các nước NATO châu Âu cần “tự vệ ngay từ đầu”, tức là không cho đối thủ giành được tiên cơ.

Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh sắp mãn nhiệm cho rằng, chính quyền Moscow có nhiều lý do để lo ngại một liên minh quân sự của 32 quốc gia [ám chỉ NATO] hơn là họ phải e ngại Nga.

Ông Radakin kêu gọi phương Tây sử dụng các công cụ quân sự để đối đầu với Nga. Mỹ, châu Âu và các đối tác khác của London không nên “bất lực nhìn sự sụp đổ của trật tự pháp lý thế giới”, bởi các nước phương Tây có đủ sức mạnh tài chính, quân sự và trí tuệ để làm điều này.

“… chúng ta cần sự tự tin và sẵn sàng sử dụng công cụ quân sự. Chúng ta đã thấy điều này qua việc Israel vô hiệu hóa Hezbollah ở Lebanon, hay việc Mỹ sẵn sàng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran” - ông Tony Radakin nhắc nhở tấm gương từ các hoạt động tấn công của Mỹ và Israel đã làm đối với Tehran và các đồng minh của Iran.

Điều đáng chú ý trong tuyên bố của vị quan chức cao cấp Anh là bất chấp lập trường của Hoa Kỳ, vốn ủng hộ việc thiết lập đối thoại với Moscow, Anh vẫn tiếp tục tuyên bố sẵn sàng ủng hộ chính quyền Kiev.

Đồng thời, báo chí phương Tây không loại trừ khả năng London có thể thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny, người hiện đang là Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, đồng thời đã có cuộc gặp bí mật với đại diện các cơ quan tình báo Mỹ và Anh bên dãy núi Alps hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Cần nói thêm rằng chính ông Volodymyr Zelensky đang chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska, mà bất chấp mọi kỳ vọng, ông đã không được mời.

Theo các nhà quan sát, điều này cũng chứng tỏ rằng vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine không được coi trọng trong tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước mình.