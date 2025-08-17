MK: Không có chỗ cho hiệp ước! Nga bắt đầu xé toạc phòng tuyến – Tổng tư lệnh Kiev khẩn cấp tới "chảo lửa"

Nga “xé toạc” phòng tuyến Ukraine

Theo tờ MK (Nga), cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska được xem là một sự kiện mang tính lịch sử. Tuy nhiên, theo nhiều phân tích, xung đột tại Ukraine khó có khả năng hạ nhiệt trong thời gian tới.

“Sẽ không có hiệp ước đình chiến nào sau (sự kiện) Alaska” – MK viết.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng chiến dịch tấn công mùa hè của Nga, vốn đang đạt nhiều kết quả, sẽ không bị tạm dừng. Hiện tại, quân đội Nga đã bắt đầu “xé toạc”, phòng tuyến, tiếp tục các mũi đột phá khiến phòng tuyến của Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Truyền thông Ukraine cũng thừa nhận tình thế khó khăn. Các kênh tin tức bản địa Ukraine mô tả tình hình lúc này là “phòng tuyến đang rạn nứt”, lực lượng Ukraine liên tục mất vị trí, trong khi những nỗ lực ổn định chỉ dừng lại ở mức “vá víu”.

Việc điều động lực lượng khét tiếng Azov tới khu vực Dobropillia được xem như dấu hiệu cho thấy quân Ukraine buộc phải dồn dự bị để cầm cự, thay vì tiến hành phản công.

Song song đó, các nhà quan sát cảnh báo một mối nguy mới ở khu vực Konstantinovka. Tuyến đường tiếp vận của quân Ukraine tại đây chỉ còn cách lực lượng Nga khoảng 10 km và có thể rơi vào hỏa lực kiểm soát trong vài ngày tới.

Nếu tuyến này bị cắt, cụm quân Ukraine tại Konstantinovka có nguy cơ bị cô lập khỏi hậu phương Kramatorsk và Slavyansk.

Theo thống kê, chỉ trong 1/3 tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 200 km² lãnh thổ, trong đó riêng hai ngày đột phá đã giành được 100 km². Điều này cho thấy tốc độ tiến công vẫn ở mức cao, với những mũi thọc sâu 10–20 km.

Các phân tích Nga cũng cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Alaska không tạo ra thay đổi căn bản nào trên chiến trường. Nga vẫn giữ ưu thế tấn công, trong khi lực lượng Ukraine đối diện nhiều khó khăn về nhân lực, hậu cần và thời gian.

Trả lời tờ MK, chuyên gia quân sự - cựu sĩ quan Mỹ Stanislav Krapivnik nhận định, những thông tin đồn đoán về ngừng bắn xuất phát chủ yếu từ truyền thông phương Tây. Thực tế, phía Nga chỉ giảm cường độ tập kích trong một giai đoạn ngắn để thể hiện quan điểm “không có đối tác thực sự để đàm phán”.

Chuyên gia này cũng bác bỏ khả năng diễn ra các cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bởi vấn đề tính hợp pháp của chính quyền Kiev. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào do Zelensky ký kết đều có nguy cơ bị vô hiệu hóa trong tương lai bởi tổng thống kế nhiệm.

Krapivnik cho rằng ngoài vấn đề Ukraine, cuộc thảo luận kéo dài hơn hai giờ giữa ông Putin và ông Trump nhiều khả năng còn đề cập tới các chủ đề kinh tế và quan hệ song phương. Điều này cho thấy dư địa hợp tác Nga – Mỹ vẫn còn rộng hơn phạm vi xung đột hiện tại.

Tình hình nguy cấp, Tổng Tư lệnh Ukraine tới “chảo lửa”

Tờ Sumy News (Nga) dẫn thông tin từ các cơ quan an ninh Nga cho biết, trong bối cảnh tình hình chiến trường xấu đi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, đã khẩn trương tới sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ – tấn công độc lập số 95.

Do vậy, tại khu vực Stepove và Alekseyevka đang "yên ắng" tạm thời. Phía Nga suy đoán quân đội Ukraine muốn lợi dụng cơ hội này để bổ sung quân cho các nhóm tấn công và khôi phục khả năng chiến đấu. Vì thế, ở hướng này tạm thời chưa ghi nhận hoạt động tác chiến tích cực nào từ phía các đơn vị tác chiến của Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tới sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ – tấn công độc lập số 95. Ảnh: Kyiv Independent

Trước đó, ngày 15/8, ông Syrsky viết trên kênh Telegram rằng quân đội Nga đang tung thêm lực lượng mới vào chiến trường.

Trước tình hình ngày càng khó khăn hơn cho quân Ukraine, tại phiên họp của Bộ Tổng tư lệnh Tối cao đã xem xét vấn đề phát triển hệ thống hợp đồng trong giai đoạn 2025–2026.

“Trọng tâm là mở rộng lực lượng quân đội theo hợp đồng” - ông Syrsky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn TASS (Nga), biện pháp này khó có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình hình. Trong lúc quân đội Ukraine còn tính toán cách tăng cường lực lượng, Nga sẽ tiếp tục tiến lên, củng cố thêm lợi thế trên bàn đàm phán.

Những thông tin từ cả báo chí Nga lẫn động thái thực tế của Kiev cho thấy bức tranh chung vẫn u ám. Trong khi Moscow tiếp tục duy trì thế tấn công với những bước tiến rõ rệt, lực lượng Ukraine rơi vào thế phòng ngự chắp vá và phụ thuộc vào quyết định tình huống.

Sự xuất hiện trực tiếp của Tổng Tư lệnh Syrsky tại “điểm nóng” Sumy phản ánh mức độ nghiêm trọng của chiến sự. Điều này càng củng cố nhận định từ giới phân tích Nga rằng, ít nhất trong ngắn hạn, “sẽ không có hiệp ước nào sau Alaska” và cục diện chiến trường chỉ thêm phần căng thẳng.

(Theo MK, Sumy News)