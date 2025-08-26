Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây mời đầu tư 3 khu đô thị hơn 26.400 tỷ đồng

Ngày 25/8, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời đầu tư cho 3 dự án bất động sản cùng nằm trên địa bàn xã Măng Đen. Ba dự án khu đô thị tại Măng Đen có tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 790 ha.

Tên dự án Tổng vốn đầu tư Diện tích Quy mô dân số Tiến độ Khu đô thị số 4 10.228 tỷ đồng 247,4 ha 11.419 người 2025 – 2035 Khu đô thị số 5 9.591 tỷ đồng 276,9 ha 30.371 người 2025 – 2034 Khu đô thị số 1 6.647 tỷ đồng 264,4 ha 7.738 người 2025 – 2034

Trong đó, Khu đô thị số 4 là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất, với 10.228 tỷ đồng và quy mô dân số khoảng 11.419 người. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 - 2035.

Diện tích sử dụng đất làm dự án khoảng 247,4 ha. Trong đó có 129,5 ha đất dịch vụ du lịch; 33,6 ha đất nhóm nhà ở; 4 ha đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ; 3,2 ha đất thương mại dịch vụ; 2,6 ha đất công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao); 48,7 ha đất cây xanh, hồ, ao đầm, sông suối; 25,9 ha đất giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật.

Tại đây sẽ hình thành một khu đô thị thung lũng văn hóa, hội tụ giữa bản sắc truyền thống và nghỉ dưỡng cao cấp, có công năng phục vụ hỗn hợp. Sản phẩm chính được kết hợp đa dạng các loại hình nhà ở, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch và thương mại.

Khu đô thị số 5 có tổng vốn đầu tư 9.591 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 276,9 ha, với mục tiêu hình thành một khu đô thị cửa ngõ kết nối giao thương và công nghiệp hỗ trợ.

Cơ cấu sử dụng đất dự kiến gồm 76,6 ha đất nhóm nhà ở; 33 ha đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ; 6,3 ha đất thương mại dịch vụ; 32,5 ha đất dịch vụ du lịch; 24,3 ha đất công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao); 37,7 ha đất cây xanh, hồ, ao đầm, sông suối; 66,5 ha đất giao thông, bãi đỗ xe. Dự án có quy mô dân số khoảng 30.371 người. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 - 2034.

Cuối cùng là Khu đô thị số 1 có tổng vốn đầu tư 6.647 tỷ đồng, với mục tiêu hình thành một khu đô thị thể thao, khu chăm sóc sức khỏe với sản phẩm chính được kết hợp đa dạng các loại hình nhà ở, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch và thương mại. Quy mô dân số là 7.738 người.

Diện tích, cơ cấu sử dụng đất khoảng 264,4 ha. Trong đó dự kiến có 43,4 ha đất nhóm nhà ở; 3,5 ha đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ; 5,8 ha đất khu dịch vụ; 18,5 ha đất dịch vụ du lịch... Tiến độ thực hiện từ năm 2025 - 2034.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Theo quy hoạch, Măng Đen được định hướng là vùng du lịch, sản xuất nông, lâm nghiệp và trọng điểm phát triển kinh tế phía đông tỉnh Kon Tum. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định. Từ ngày 1/7/2025, sau khi Kon Tum chính thức sáp nhập vào Quảng Ngãi, Măng Đen trở thành một xã của tỉnh Quảng Ngãi mở rộng. Đây được xem là cơ hội để khu vực này bước vào giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng khắc phục những tồn tại trong quản lý đất đai trước đây và tận dụng tốt hơn tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng, nông – lâm nghiệp đặc thù.



