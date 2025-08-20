Nhà máy 2.100 tỷ đồng ở Quảng Ninh: Sản xuất gì mà "xuất xưởng" hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm?

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam vừa tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh tại Khu công nghiệp (KCN) Đông Mai, Quảng Ninh.

Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5ha tại KCN Đông Mai do Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam là đơn vị thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tonly Electronics Holdings - thành viên Tập đoàn công nghệ đa phương tiện TCL (HongKong - Trung Quốc) được thành lập từ năm 2000, chủ yếu tham gia vào hoạt động thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực video, âm thanh và nhà thông minh.

Tonly Việt Nam lựa chọn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất loa và tai nghe tại KCN Đông Mai để đáp ứng mục tiêu cung cấp các loại linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị âm thanh cho thị trường Việt Nam và hướng tới xuất khẩu.

Khởi công từ tháng 8/2023, chỉ sau hơn một năm thi công, nhà máy đã cơ bản hoàn tất và bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm. Công suất dự án là 19 triệu sản phẩm điện tử các loại/năm , gồm các loại loa, tai nghe; camera và linh kiện, phụ kiện; các sản phẩm điện tử dân dụng; thiết bị điều khiển thông minh và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác.

Bên trong Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm cho 4.000 lao động, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh. Theo tính toán, khi đi vào vận hành ổn định, dự án sẽ mang lại doanh thu khoảng 600 triệu USD mỗi năm, đóng góp ngân sách gần 100 tỷ đồng.

Đây cũng là dự án thứ 3 của Tonly Việt Nam tại KCN Đông Mai. Trước đó, Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam đã có 2 dự án tại Quảng Ninh đang hoạt động, hàng năm sản xuất hàng triệu sản phẩm loa, tai nghe, thiết bị điện tử thông minh… là những sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh.

Trong năm 2024, các dự án có doanh thu đạt 620 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt trên 600 triệu USD, nộp ngân sách trên 88 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc đưa nhà máy sản xuất loa - tai nghe - thiết bị điện tử thông minh vào hoạt động góp phần gia tăng năng lực sản xuất các sản phẩm công nghiệp điện tử trong lĩnh vực điện tử của tỉnh Quảng Ninh.

Những năm qua, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Quảng Ninh đã thu hút 8,98 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó 6,74 tỷ USD là vốn FDI.

Ngành duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 21% mỗi năm, nâng tỷ trọng trong cơ cấu GRDP của tỉnh lên 12,83% – tăng 3 điểm phần trăm so với năm 2020. Với kết quả này, công nghiệp chế biến, chế tạo đang khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của kinh tế Quảng Ninh.

Ông Trương Mạnh Hùng – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh – cho biết, cùng với dự án mới của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, trong năm 2025 dự kiến sẽ có thêm 12 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo đi vào hoạt động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 14% của tỉnh.