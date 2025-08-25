Chuyện gì đang xảy ra tại Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Thị trường chứng khoán trong nước phiên đầu tuần có một phiên gây bất ngờ lớn đối với các nhà đầu tư. Nếu như mở cửa, thị trường khởi sắc thì đến cuối phiên, sắc đỏ đã bao trùm các bảng điện tử khi nhiều mã đồng loạt giảm mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,9%) xuống 1.614,03 điểm. HNX-Index giảm 5,9 điểm (-2,2%) xuống 266,58 điểm. UPCoM-Index giảm 1,41 điểm (-1,3%) xuống 107,87 điểm. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 "bốc hơi" hơn 30 điểm, xuống dưới 1.783 điểm.

Có đến 519 mã giảm giá , trong đó có 28 mã giảm sàn. 802 mã giữ tham chiếu và 285 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần). VN30 đóng góp 23 mã giảm (gồm 2 mã giảm sàn), 2 mã đứng giá và 5 mã tăng.

Dòng tiền vào thị trường cũng thận trọng hơn. Giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn hơn 44.500 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Bất chấp thị trường như đổ lửa, nhóm cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) đều có phiên tăng điểm. Trong đó, cổ phiếu VIC là trụ đỡ rõ nét nhất cho thị trường thời điểm này. Riêng mã chứng khoán này đóng góp hơn 7,4 điểm tích cực cho VN-Index.

Mã này đã tăng 5,56% lên 131.000 đồng/đơn vị, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Chính sự tăng điểm mạnh mẽ trong phiên này đã đưa vốn hóa Vingroup đã chính thức vượt mốc 508.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 19,5 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay. Riêng trong ngày 25/8, giá trị vốn hóa của tập đoàn tăng thêm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Nắm một lượng lớn cổ phiếu của VIC nên sự thăng hoa của mã này cũng khiến khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - cũng tăng đáng kể.

Theo cập nhật của Forbes chiều nay, ông Vượng có tài sản 13,2 tỷ USD, giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 208 trên thế giới. Con số tài sản này cao nhất lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên một công dân Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỷ USD.

Trong danh sách 5 tỷ phú Việt được Forbes cập nhật tài sản thì tài sản ông Vượng gấp gần 4 lần người đứng thứ 2 - bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet). So với ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan người đứng thứ 5 trong danh sách con số này gấp 11 lần.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, tính đến ngày 30/06/2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 của Vingroup lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng. Trong đó, doanh số mảng bất động sản của công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu 6 tháng, đạt gần 70.500 tỷ đồng, tăng 167%.

Doanh thu từ sản xuất đạt gần 33.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ VinFast. Vinpearl ghi nhận 5.919 tỷ đồng doanh thu. Lượng khách đến các khu nghỉ dưỡng của chuỗi tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức hút của thương hiệu này.

Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Vingroup đạt hơn 81.100 tỷ đồng (khoảng 3,1 tỷ USD), cao nhất từ trước đến nay và tăng 70% sau 6 tháng.

Năm 2024, Vingroup cũng là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách.