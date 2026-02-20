Từng lên chùa vay tiền Sư thầy cứu doanh nghiệp, 30 năm qua Chủ tịch Phú Thành luôn làm điều này vào mùng 1 Tết

Doanh nhân Hồ Hoàng Hải chia sẻ khoảnh khắc đến thăm sư thầy Hạnh Châu vào mùng 1 Tết.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Hồ Hoàng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phú Thành vừa chia sẻ khoảnh khắc anh và gia đình đến thăm, chúc Tết Sư thầy Hạnh Châu (trụ trì chùa Văn Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Anh cho biết đây là thông lệ của gia đình vào ngày mùng 1 Tết hàng năm, để tri ân vị sư thầy mà anh có cơ duyên gặp gỡ và từng giúp đỡ anh khi đang ở đáy vực thẳm.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, Hồ Hoàng Hải sớm bươn chải mưu sinh và nuôi khát vọng làm giàu. Sau lần tình cờ thấy mái hiên di động tại TP.HCM, anh quyết định đưa sản phẩm ra Hà Nội và mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng quảng cáo trên truyền hình để xây dựng thương hiệu.

Năm 1997, Công ty Phú Thành chính thức ra đời, khi đó Hồ Hoàng Hải mới chỉ 21 tuổi. Từng có thời điểm, "mái hiên di động Phú Thành" chiếm khoảng 80% thị phần trong nước.

Anh cũng là một trong những người đưa công nghệ ảnh kỹ thuật số về Việt Nam và dần tạo dựng danh tiếng với thương hiệu "Phú Thành Digital" và hệ thống studio ảnh kỹ thuật số thuộc nhóm tiên phong tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi thị trường ảnh số dần bão hòa cùng những khoản đầu tư không như kỳ vọng, Phú Thành rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản. Trong thời điểm khó khăn nhất, ông Hải đã tìm đến một cách xoay xở vốn đặc biệt: vay tiền từ một vị sư thầy.

Theo chia sẻ của ông tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp, trong một lần có 1 vị sư thầy ghé cửa hàng Phú Thành Digital để phóng ảnh hoa sen treo ở chùa, anh Hải biết được thầy sắp xây chùa và có nhiều phật tử công đức. Lúc ấy, đối với một người đang ở đáy vực thẳm, không còn chỗ nào để bấu víu, anh Hải đã nghĩ ra một việc không ai nghĩ nổi, đó là lên chùa vay thầy tiền.

Doanh nhân Hồ Hoàng Hải

Anh Hải cho rằng chính sự giúp đỡ của vị sư thầy đã cứu cả một doanh nghiệp, giúp Phú Thành có được thành công như ngày hôm nay.

"Được thất bại là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà chắc những bạn bè của tôi đang làm doanh nghiệp không phải ai cũng có được. Nó giúp chúng ta trải nghiệm, chiêm nghiệm nhiều điều quý giá trong cuộc đời và giúp chúng ta tìm đc những ân nhân. Thật tuyệt vời khi trong cuộc đời này, chúng ta có những ai đó để mang ơn, để biết ơn", ông Hồ Hoàng Hải xúc động nói đồng thời tri ân sâu sắc người đã giúp đỡ mình ngay tại buổi lễ.

Năm 2002, Phú Thành chuyển hướng sản xuất bảng điện tử LED. Hiện nay, doanh nghiệp hoạt đọng chuyên sâu vào lĩnh vực led, với 3 ứng dụng chính: biển quảng cáo, chiếu sáng mỹ thuật và bảng điện tử.

Vào năm 2012, theo anh Hoàng Hải, có đến khoảng 60% các toà nhà ở Hà Nội như Lotte, PVI, Keangnam... sử dụng biển quảng cáo Led của Phú Thành. Ngoài ra, doanh nghiệp triển khai dự án đèn led tại nhiều công trình như Cầu Phú Thịnh, Cầu Thiên Trường, LED VPBANK & G‑DRAGON, LED Tượng đài Lý Thái Tổ, The Emerald Golf View, Cầu Cửa Lục Ba Hạ Long…

Theo thông tin giới thiệu trên website, Phú Thành là đối tác của hơn 1.200 khách hàng, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn, ngân hàng,... với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.