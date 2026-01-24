Tùng Dương nói về cuộc chơi kỳ công dành cho người sành điệu, có tiền

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang nhận định về việc ca sĩ Tùng Dương mới phát hành đĩa than The Voice Timeless.

Anh nói: "Anh Tùng Dương mới đây đã cho ra mắt đĩa than The Voice Timeless. Đây là cuộc chơi của dân sành điệu, nói cách khác là giới có tiền.

Nguyên Khang

Tôi nói như vậy vì bây giờ phải là những người có tiền, có điều kiện hoặc thích nghe các dòng Vintage thì mới mua máy hát về nghe đĩa than trong thời đại ai cũng nghe nhạc số.

Cuộc chơi làm đĩa than này nhìn vậy mà lắm công phu. Mỗi lần vào phòng thu, anh Tùng Dương phải hát đi hát lại một lần, không phải như thu âm kỹ thuật số, chỗ nào chưa hay thì cắt ra thu lại. Anh Tùng Dương phải hát như hát live, liền một lần, giữ liền mạch cảm xúc nên một ngày không thể thu quá nhiều bài".

Tùng Dương chia sẻ: "Tôi nghĩ, những cuộc lội ngược dòng bao giờ cũng thú vị. Chúng ta quay về giá trị nguyên bản của âm nhạc.

Trong thời đại nhạc số phát triển, công nghệ hiện đại, AI tràn ngập như bây giờ thì việc chú trọng tính nguyên bản con người, chơi nhạc mộc, hát mộc, acoustic lại trở thành vẻ đẹp riêng, mang tinh thần tự sự.

Điều này giống như chúng ta gác lại những bộn bề của cuộc sống để sống chậm lại, nhâm nhi những cảm xúc chân thật nhất.

Người nghe nhạc high end đã khó tính thì người tạo ra sản phẩm nhạc high end đó lại càng phải kỹ tính, tập trung chất xám của mình để trở về những giá trị chân thật, gần gũi, sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi con người.

AI dù hoàn hảo mấy cũng không thể làm được trái tim của một người nghệ sĩ.

Để thu đĩa than thì mỗi ngày tôi chỉ thu một bài thôi và mỗi bài tôi thu khoảng 3, 4 lần, mỗi lần thu nguyên cả bài không nghỉ. Sau đó, lần nào thu hay nhất, cảm xúc nhất thì tôi chọn ra. Thu như vậy khá khó vì có những lần hát cảm xúc thì hỏng câu cuối, phải thu lại từ đầu, không cắt ghép được.

Cách làm này đúng là quay lại những gì nguyên bản như thu âm bằng băng cối. Đây là cuộc chơi kỳ công, nhẫn nại, mất nhiều công sức của tôi và ekip để có được tinh thần chân thật".