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Từ vụ 4 người thuê căn hộ sử dụng ma túy, công an đánh sập đường dây mua bán

Lương Ý
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Từ vụ 4 người thuê căn hộ tại chung cư The Sóng (TP.HCM) sử dụng ma túy, công an mở rộng điều tra, truy xét 30 người liên quan, khởi tố 23 người.

Video: Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, sử dụng ma tuý.

Ngày 1/11, Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt nguồn từ vụ phát hiện 4 người thuê căn hộ tại chung cư The Sóng, phường Vũng Tàu để sử dụng ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Công an phường đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM xây dựng kế hoạch kiểm tra, đấu tranh.

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Từ vụ 4 người thuê căn hộ tại chung cư The Sóng (TP.HCM) sử dụng ma túy, công an mở rộng điều tra, khởi tố hàng chục người. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Khoảng 3h ngày 3/10, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ tại chung cư này, phát hiện 4 người gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Những người này khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một người khác.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC04 mở rộng điều tra, xác định thêm 4 người có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Hai đơn vị tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 người liên quan để xác minh, làm rõ vai trò và hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 3 ngày, lực lượng công an đã truy xét, triệu tập tổng cộng 30 người liên quan. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa bàn xác minh rộng, nơi cư trú của những người liên quan phân tán. Tuy nhiên, các đơn vị đã phối hợp khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 23 người để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM cho biết đang củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi của những người còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

Công an phường Vũng Tàu

phường Vũng Tàu

ma túy

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