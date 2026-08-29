Tử vi tuần mới (31/8-6/9): Top 5 chòm sao vượng tài vượng lộc, càng chủ động càng dễ "hái ra tiền"

Tuần mới mang đến nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho 5 chòm sao dưới đây, cả chính tài lẫn nguồn thu phụ đều khởi sắc.

Tuần từ 31/8 đến 6/9 đánh dấu giai đoạn chuyển giao giữa hai tháng, cũng là lúc nhiều cơ hội tài chính bắt đầu xuất hiện. Có người được tăng thu nhập nhờ công việc chính, có người bất ngờ nhận khoản tiền ngoài dự kiến, cũng có chòm sao gặp đúng quý nhân giúp mở ra nguồn thu mới. Nếu biết nắm bắt thời cơ và quản lý tài chính hợp lý, đây sẽ là một tuần đáng nhớ về phương diện tiền bạc.

Hạng 5: Xử Nữ – Tiền đến từ sự chỉn chu và chăm chỉ

Bước vào đúng mùa của mình, Xử Nữ có một tuần khá thuận lợi về tài chính. Những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu được ghi nhận, giúp bạn có cơ hội nhận thêm thưởng, hoa hồng hoặc nguồn thu từ các dự án đang triển khai.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để Xử Nữ rà soát lại kế hoạch chi tiêu và đầu tư. Nhờ khả năng quản lý tài chính tốt, bạn không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền.

Lời khuyên: Đừng xem nhẹ những khoản thu nhỏ. Tích lũy đều đặn sẽ tạo nên khác biệt lớn.

Hạng 4: Kim Ngưu – Tài chính ổn định, cơ hội kiếm thêm xuất hiện

Kim Ngưu tiếp tục duy trì phong độ là một trong những chòm sao có khả năng quản lý tiền bạc tốt nhất.

Tuần này, ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn dễ nhận được lời mời hợp tác hoặc cơ hội làm thêm phù hợp với chuyên môn. Nếu đang kinh doanh, lượng khách hàng có dấu hiệu tăng lên, doanh thu cũng khả quan hơn.

Đây là tuần nên ưu tiên các khoản đầu tư an toàn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Lời khuyên: Chậm mà chắc vẫn là chiến lược giúp Kim Ngưu thắng lớn.

Hạng 3: Thiên Bình – Tiền đến từ các mối quan hệ

Điểm sáng của Thiên Bình trong tuần mới nằm ở mạng lưới quan hệ.

Một người bạn, đồng nghiệp hoặc đối tác có thể mang đến cơ hội hợp tác, giới thiệu khách hàng hoặc chia sẻ thông tin giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Những ai làm nghề tự do, sáng tạo nội dung, bán hàng hay kinh doanh càng dễ cảm nhận rõ sự khởi sắc này.

Dịp nghỉ lễ cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng các mối quan hệ. Một cuộc gặp gỡ tưởng chỉ mang tính xã giao có thể mở ra nguồn thu lâu dài.

Lời khuyên: Đừng ngại chủ động kết nối. Tiền bạc tuần này đến từ con người nhiều hơn là may mắn.

Hạng 2: Sư Tử – Công việc thăng hoa, tài lộc theo sau

Sư Tử có một tuần vừa được ghi nhận về năng lực vừa có cơ hội cải thiện thu nhập.

Nếu đang theo đuổi một dự án quan trọng, bạn rất dễ nhận được kết quả tích cực. Người làm quản lý có thể được trao thêm quyền hạn, trong khi người kinh doanh dễ ký kết được hợp đồng có giá trị.

Ngoài ra, một khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ công việc phụ cũng có thể xuất hiện bất ngờ, giúp tình hình tài chính khởi sắc đáng kể.

Lời khuyên: Đừng ngại nhận thêm việc nếu đó là cơ hội phát triển. Thu nhập thường tỷ lệ thuận với trách nhiệm bạn dám gánh vác.

Hạng 1: Bọ Cạp – Vượng tài vượng lộc nhất tuần, cơ hội kiếm tiền liên tiếp xuất hiện

Bọ Cạp là chòm sao đứng đầu bảng xếp hạng tài vận tuần này.

Không chỉ có nguồn thu chính ổn định, bạn còn liên tục gặp cơ hội kiếm thêm từ những lĩnh vực ngoài chuyên môn. Một dự án mới, khoản đầu tư sinh lời hoặc lời mời hợp tác có thể xuất hiện đúng lúc.

Điểm mạnh của Bọ Cạp là khả năng nhìn thấy giá trị ở những cơ hội người khác bỏ qua. Chính sự nhạy bén giúp bạn dễ biến những ý tưởng nhỏ thành nguồn thu đáng kể.

Tuy nhiên, kiếm được nhiều cũng cần biết giữ tiền. Hãy dành một phần thu nhập để tích lũy hoặc đầu tư dài hạn thay vì chi tiêu theo cảm hứng.

Lời khuyên: Cơ hội sẽ đến liên tiếp, nhưng chỉ người biết chọn lọc mới giữ được thành quả lâu dài.

Tuần mới là khoảng thời gian thích hợp để tập trung vào các mục tiêu tài chính, đặc biệt khi nhiều người có kỳ nghỉ lễ và cơ hội gặp gỡ, mở rộng quan hệ. Đừng chỉ xem đây là thời gian nghỉ ngơi, bởi đôi khi một cuộc trò chuyện, một chuyến đi hay một lời giới thiệu cũng có thể trở thành cơ hội giúp bạn gia tăng thu nhập.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo