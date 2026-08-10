Bên cạnh sự nỗ lực và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều người cũng thích chọn màu sắc trang phục hợp phong thủy với mong muốn tăng thêm năng lượng tích cực. Trong tuần mới từ 10/8 đến 16/8, mỗi con giáp sẽ phù hợp với những gam màu khác nhau để tiếp thêm tự tin và thu hút vận may.

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, màu sắc không quyết định thành công hay thất bại nhưng có thể góp phần tạo nên cảm giác tích cực, sự tự tin và nguồn năng lượng tốt trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì vậy, nhiều người có thói quen lựa chọn trang phục theo màu sắc hợp với vận khí từng thời điểm, đặc biệt khi bắt đầu một tuần làm việc mới hoặc tham gia những sự kiện quan trọng.

Trong tuần từ 10/8 đến 16/8, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển động khác nhau, vì vậy việc lựa chọn trang phục phù hợp cũng có thể trở thành một cách thú vị để khởi đầu tuần mới với tâm thế lạc quan và nhiều hy vọng hơn.

Tuổi Tý: Xanh dương và trắng - Bình tĩnh để nắm bắt cơ hội

Tuần này, tuổi Tý nên ưu tiên những trang phục màu xanh dương, trắng hoặc xanh pastel. Đây là những gam màu mang lại cảm giác điềm tĩnh, giúp bạn xử lý công việc sáng suốt hơn và tạo thiện cảm trong giao tiếp. Nếu có cuộc họp hoặc buổi gặp gỡ quan trọng, một chiếc sơ mi trắng hoặc blazer xanh nhạt sẽ giúp bạn vừa chuyên nghiệp vừa dễ tạo được sự tin cậy.

Tuổi Sửu: Vàng kem và nâu be - Thu hút sự ổn định

Những gam màu vàng kem, be, nâu nhạt hoặc kem sữa sẽ rất phù hợp với tuổi Sửu trong tuần mới. Đây là bảng màu tượng trưng cho sự bền vững và chắc chắn, giúp bạn giữ được phong độ ổn định trong công việc. Ngoài ra, những màu sắc trung tính cũng rất dễ phối đồ, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ đối tác.

Tuổi Dần: Xanh lá và xanh rêu - Tiếp thêm năng lượng phát triển

Tuổi Dần nên lựa chọn các tông xanh lá, xanh rêu hoặc xanh olive. Đây là những màu tượng trưng cho sự phát triển và đổi mới, rất phù hợp khi bạn đang muốn mở rộng công việc hoặc thử sức ở một lĩnh vực mới. Một chiếc áo sơ mi xanh olive hoặc phụ kiện xanh lá sẽ giúp tổng thể trang phục vừa hiện đại vừa nổi bật.

Tuổi Mão: Hồng pastel và xanh mint - Mang đến sự hài hòa

Tuần này, tuổi Mão hợp với các gam hồng pastel, xanh mint hoặc trắng ngà. Những màu sắc nhẹ nhàng này giúp bạn dễ tạo thiện cảm trong giao tiếp và giữ tinh thần cân bằng trước những áp lực công việc. Đây cũng là lựa chọn phù hợp nếu bạn có nhiều cuộc gặp gỡ hoặc làm việc theo nhóm.

Tuổi Thìn: Đỏ đô và vàng ánh - Tăng sự tự tin

Là một trong những con giáp có vận trình khá sáng trong tuần mới, tuổi Thìn có thể ưu tiên những màu như đỏ đô, đỏ gạch, vàng đồng hoặc champagne. Những gam màu này giúp bạn nổi bật nhưng vẫn đủ sang trọng, đặc biệt phù hợp khi tham gia các cuộc họp, thuyết trình hoặc đàm phán quan trọng.

Tuổi Tỵ: Tím và ghi xám - Thể hiện sự tinh tế

Tuổi Tỵ sẽ ghi điểm nếu chọn trang phục có màu tím nhạt, ghi xám, xám bạc hoặc đen điểm nhấn. Đây là những gam màu mang đến cảm giác chuyên nghiệp, điềm tĩnh và khéo léo trong giao tiếp. Nếu muốn tạo dấu ấn mà không quá nổi bật, đây sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Tuổi Ngọ: Cam đất và đỏ san hô - Gia tăng động lực

Nguồn năng lượng của tuổi Ngọ trong tuần khá tích cực nên bạn có thể tận dụng các gam màu cam đất, đỏ san hô, đỏ cam hoặc hồng đất để tăng thêm sự tự tin. Đây là những màu sắc vừa trẻ trung vừa mang lại cảm giác tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt phù hợp với những người làm sáng tạo, kinh doanh hoặc thường xuyên gặp gỡ khách hàng.

Tuổi Mùi: Trắng kem và xanh nhạt - Đón nguồn năng lượng tích cực

Những màu trắng kem, xanh nhạt, be sáng hoặc xám nhạt sẽ giúp tuổi Mùi cảm thấy thư thái và tập trung hơn. Tuần này không cần quá nổi bật, điều quan trọng là bạn giữ được tinh thần ổn định để từng bước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tuổi Thân: Vàng nhạt và bạc - Thu hút quý nhân

Tuổi Thân nên ưu tiên những gam màu vàng nhạt, bạc, trắng ánh ghi hoặc kem sáng. Những màu này không chỉ giúp diện mạo tươi tắn hơn mà còn tượng trưng cho sự hanh thông trong giao tiếp và các mối quan hệ. Nếu có lịch gặp đối tác hoặc tham gia sự kiện, đây sẽ là những lựa chọn rất phù hợp.

Tuổi Dậu: Trắng và vàng ánh kim - Gia tăng vận tài lộc

Đây là tuần tuổi Dậu có nhiều tín hiệu tích cực về tài chính, vì vậy bạn có thể chọn các tông trắng, vàng ánh kim, kem hoặc be sáng. Những gam màu này mang đến cảm giác sang trọng, chỉn chu và giúp bạn tạo được ấn tượng tốt trong môi trường làm việc.

Tuổi Tuất: Nâu đất và xanh navy - Giữ sự vững vàng

Tuổi Tuất hợp với các màu nâu đất, xanh navy, xám đậm hoặc xanh than trong tuần này. Đây là những màu tượng trưng cho sự ổn định và đáng tin cậy, giúp bạn giữ được sự bình tĩnh khi xử lý các vấn đề quan trọng. Một chiếc blazer xanh navy hoặc quần âu màu nâu sẽ là lựa chọn phù hợp cho môi trường công sở.

Tuổi Hợi: Xanh ngọc và trắng - Mở ra nhiều cơ hội mới

Tuổi Hợi nên ưu tiên các gam xanh ngọc, xanh da trời, trắng hoặc xanh pastel. Đây là những màu sắc mang đến cảm giác tươi mới, giúp bạn dễ dàng tạo thiện cảm và đón nhận những cơ hội mới trong công việc cũng như cuộc sống. Đừng ngại thêm một chiếc khăn, túi xách hoặc phụ kiện mang gam màu này để tạo điểm nhấn.

Màu sắc chỉ là điểm nhấn, sự tự tin mới là "trang phục" đẹp nhất

Lựa chọn màu sắc phù hợp trong tuần từ 10/8 đến 16/8 có thể mang đến cảm giác hứng khởi và tiếp thêm sự tự tin khi bắt đầu một ngày mới. Với 12 con giáp, mỗi gam màu đều mang ý nghĩa riêng, từ việc tạo cảm giác bình tĩnh, thu hút năng lượng tích cực đến giúp bạn nổi bật hơn trong những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, phong thủy chỉ là một yếu tố tham khảo. Điều quyết định thành công vẫn là thái độ làm việc, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Một bộ trang phục phù hợp có thể giúp bạn tự tin hơn, nhưng chính sự chuyên nghiệp, chân thành và nỗ lực không ngừng mới là "màu sắc may mắn" bền vững nhất trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo