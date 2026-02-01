Khai xuân mở lộc, ai trong chúng ta bước ra khỏi cánh cửa nhà sau kỳ nghỉ Tết cũng mang theo tấm lòng đầy ắp những hy vọng mới về một năm rủng rỉnh tiền tiêu, gia đạo bình an và sự nghiệp hanh thông. Theo góc nhìn của tử vi phong thủy, tháng Giêng âm lịch luôn mang một nguồn năng lượng khởi nguyên vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ. Đây là thời điểm vạn vật sinh sôi, và cũng là lúc những hạt mầm cố gắng từ năm cũ bắt đầu nứt vỏ đâm chồi.

Nếu biết nắm bắt trọn vẹn thời cơ ngay từ những ngày đầu nhen nhóm quay lại nhịp sống công sở, có những người sẽ tạo ra bước đệm vững chắc cho cả một năm rực rỡ. Trong bức tranh vận mệnh tháng đầu năm nay, có 3 con giáp được Thần Tài ưu ái vỗ vai, dự đoán sẽ "đạp trúng hũ vàng", làm đâu thắng đó chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Dần: Bản lĩnh vươn lên, khai mở tài lộc

Không khí mùa xuân dường như tiếp thêm một luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ cho những người cầm tinh con Hổ. Bước ra khỏi kỳ nghỉ Tết dài ngày, trong khi nhiều người vẫn còn mang tâm lý uể oải, chần chừ nhâm nhi nốt chút dư âm hội hè thì tuổi Dần đã xắn tay áo lên và lao ngay vào công việc với một cái đầu lạnh cùng trái tim đầy nhiệt huyết. Khí chất vương giả và sự quyết đoán bẩm sinh giúp họ nhìn thấu những cơ hội kinh doanh mà người khác vô tình bỏ lỡ ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.

Năng lượng vũ trụ tháng Giêng vô cùng ưu ái tuổi Dần ở phương diện công danh sự nghiệp, biến những ý tưởng táo bạo từng bị cho là viển vông trong năm cũ thành những bản hợp đồng giá trị mang về lợi nhuận cầm tay. Những người làm công ăn lương sẽ sớm nhận được ánh mắt tán thưởng từ cấp trên nhờ sự chủ động giải quyết những tồn đọng một cách mượt mà, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến hoặc một khoản thưởng nóng đầy bất ngờ. Có thể nói, vận tài lộc của tuổi Dần rực rỡ như ánh nắng ban mai, càng làm càng hăng, càng đi sâu vào tháng Giêng thì túi tiền lại càng chật cứng những niềm vui vỡ òa.

Tuổi Mùi: Quý nhân đưa đường, lộc đến tận cửa

Khác với sự mạnh mẽ cuồng nhiệt của tuổi Dần, con đường đón lộc đầu năm của những người tuổi Mùi lại êm đềm, hiền hòa nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Với bản tính thiện lương, dĩ hòa vi quý và luôn biết cách chăm chút cho các mối quan hệ xung quanh, tuổi Mùi đã vô tình gieo rắc vô vàn hạt mầm nhân duyên tốt đẹp trong những ngày đi chúc Tết họ hàng, bạn bè hay đối tác.

Chính những cuộc gặp gỡ đầu năm tưởng chừng như chỉ là chén trà miếng mứt giao lưu ấy lại là chiếc cầu nối đưa quý nhân đến tận cửa nhà tuổi Mùi. Ngay khi nhịp sống sinh hoạt quay trở lại bình thường, những cơ hội hợp tác làm ăn béo bở sẽ tự động tìm đến gõ cửa mà không cần họ phải lao tâm khổ tứ tranh giành quá nhiều.

Những lời giới thiệu mát tay từ những người đi trước, những khoản đầu tư chung mang tính chất thăm dò đầu năm bỗng chốc sinh lời vượt mức kỳ vọng. Tháng Giêng này, tuổi Mùi cứ thoải mái phát huy sự tinh tế và khéo léo của mình, bởi mọi nút thắt khó khăn trong công việc đều sẽ có người nâng đỡ, giúp họ chạm tay vào "hũ vàng" một cách thong dong và viên mãn nhất.

Tuổi Tuất: Trái ngọt đơm bông từ sự kiên cường

Năm cũ qua đi có lẽ đã để lại trong lòng tuổi Tuất không ít những giọt mồ hôi nhọc nhằn, những đêm trăn trở vì nỗ lực chưa thấy ngày đền đáp. Thế nhưng, đất trời sang xuân cũng là lúc những đám mây mù che khuất tầm nhìn của tuổi Tuất bị gió xuân thổi bay sạch sẽ, nhường chỗ cho một bầu trời quang đãng ngập tràn cát khí.

Tháng Giêng chính là thời điểm vàng để tuổi Tuất bắt đầu thu hoạch những trái ngọt từ chính sự chân thành, trung thành và nỗ lực bền bỉ của mình suốt thời gian qua. Cát tinh soi chiếu rực rỡ vào cung tài bạch mang đến cho con giáp này những dòng tiền "chảy ngoặt" vô cùng bất ngờ, đó có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả, một dự án cũ tưởng chừng đã đóng băng nay lại khởi sắc và sinh lời gấp bội.

Sự nhạy bén với những con số và khả năng quản lý tài chính bẩm sinh sẽ giúp tuổi Tuất biến những đồng vốn nhỏ giọt ban đầu thành một dòng chảy tài lộc cuồn cuộn. Chỉ cần giữ vững sự điềm tĩnh và không ngừng tin tưởng vào giá trị của bản thân, tuổi Tuất chắc chắn sẽ biến tháng Giêng thành bệ phóng hoàn hảo, đánh đâu thắng đó và xác lập một vị thế vững chắc cho cả năm dài bận rộn phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)