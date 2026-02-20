Trong tháng Canh Dần (tháng 1 âm lịch) năm Bính Ngọ 2026, sự kết hợp giữa hành Mộc của tháng và hành Hỏa của năm tạo nên năng lượng thúc đẩy các giao dịch tài sản lớn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp có "vận may đất đai" rực rỡ nhất, nếu biết nắm bắt sẽ tạo dựng được nền tảng giàu sang bền vững. Hãy xem có bạn hay không cũng như cách tận dụng vận may này nhé.

1. Con giáp tuổi Thìn (Rồng) - "Long ngộ Vân" (Rồng gặp mây)

Theo tử vi học, mặc dù không nằm trong bộ Tam Hợp của năm, nhưng tuổi Thìn (hành Thổ) gặp năm Ngọ (hành Hỏa) sẽ tạo thế Hỏa sinh Thổ, cực kỳ lợi cho việc gia tăng điền sản. Do đó, ngay trong tháng 1 âm - tháng đầu tiên của năm, con giáp tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội thiên thời - địa lợi này để tìm hiểu về các dự án bất động sản nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lộc bất động sản: Trong tháng Giêng, bạn có duyên sở hữu hoặc chốt hợp đồng những lô đất, căn hộ có vị trí đắc địa. Cát tinh Thái Âm (chủ về đất đai, nhà cửa) chiếu rọi giúp con giáp bản mệnh này có con mắt tinh tường, dễ dàng phát hiện ra những dự án có tiềm năng sinh lời cao mà người khác bỏ qua.

- Cách nắm bắt: Tuổi Thìn hãy mạnh dạn xuống tiền nếu gặp được bất động sản hợp hướng Đông Nam, tất nhiên là sau khi cân nhắc thật kỹ các điều kiện liên quan. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch vào ngày Mùng 4 hoặc Mùng 10 tháng Giêng để hưởng cát khí tối đa.

2. Con giáp tuổi Tuất (Chó) - "Thổ phì Mộc vinh" (Đất tốt cây xanh)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp vượng nhất trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) của tháng đầu năm này. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tuyệt vời của tháng Canh Dần, họ có thể sẽ gặt hái được những thành tựu rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

- Lộc bất động sản: Bản mệnh gặp vận Kim Quỹ (Kho vàng), chủ về việc tích lũy tài sản và sở hữu thêm nhiều bất động sản giá trị. Đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Tuất chuyển đổi các khoản đầu tư lướt sóng sang tài sản cố định hoặc tiến hành sửa sang, xây dựng nhà cửa để tăng giá trị thực tế.

- Cách nắm bắt: Tuổi Tuất có thể ưu tiên các giao dịch liên quan đến đất nền hoặc nhà phố tại các khu vực đang phát triển. Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm bằng Gốm sứ để tăng cường năng lượng Thổ, giúp các thủ tục pháp lý diễn ra hanh thông.

3. Con giáp tuổi Sửu (Trâu) - "Tích thổ thành sơn" (Góp đất hóa núi)

Tử vi học có nói, tuổi Sửu (hành Thổ) gặp tháng Dần (Mộc) dù có chút áp lực nhưng nhờ năm Ngọ (Hỏa) làm cầu nối tương sinh, giúp con giáp này biến thách thức thành lợi nhuận từ đất đai. Vì vậy, nếu gặp các cơ hội tốt, tuổi Sửu hãy nắm bắt ngay để tăng thu nhập, tích góp của cải, thậm chí là làm giàu nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lộc bất động sản: Tài vận của con giáp tuổi Sửu trong tháng Canh Dần này gắn liền với các bất động sản nông nghiệp, kho bãi hoặc đất đai vùng ven. Quý nhân là người lớn tuổi trong gia đình có thể hỗ trợ vốn hoặc để lại những tài sản thừa kế giá trị, giúp danh mục đầu tư của bạn bùng nổ.

- Cách nắm bắt: Tuổi Sửu hãy kiên trì với những cuộc đàm phán kéo dài, đừng vội bỏ cuộc vì phần thắng về giá cả sẽ thuộc về bạn vào phút chót. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc xuất hành hướng Chính Nam để đón Tài Thần trước khi đi xem đất, giúp tăng khả năng thành công của các giao dịch.

* Lưu ý chung cho "Top 3": Trong tháng Canh Dần, do có hung tinh Thiên Không và Vong Thần lẩn khuất, khi giao dịch bất động sản, các bạn cần kiểm tra thật kỹ lưỡng về pháp lý và quy hoạch để tránh tình trạng "mua danh bán ảo". Và dù bạn có nằm trong số 3 con giáp trên hay không thì cũng xin chúc bạn một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong sự nghiệp, sớm gia tăng tài sản, đất đai trong năm mới nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.