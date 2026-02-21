Trong ngày Mùng 5 Tết Bính Ngọ (tức thứ Bảy, 21/2/2026) cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Bính Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, một ngày "Cực Dương" khi hỏa khí của năm và mộc khí của tháng cùng hội tụ tại chi Dần, tạo nên thế "Tam Thoa Tụ Đỉnh" vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa của ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo để giúp vận may của mình ngày càng tỏa sáng nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Theo tử vi học, là con giáp chủ quản của năm, gặp ngày Bính Dần (Mộc sinh Hỏa), tuổi Ngọ sẽ như "Hổ mọc thêm cánh", vận trình hanh thông rực rỡ bậc nhất trong ngày mồng 5 Tết. Đây là cơ hội tuyệt vời để con giáp này bắt đầu công việc sau Tết và gặt hái thành công đầu năm.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Con giáp bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản lộc bất ngờ từ người thân hoặc đối tác lớn tìm đến xông đất, khai trương sớm. Uy tín của bạn tăng cao, giúp các kế hoạch kinh doanh ấp ủ bấy lâu nay nhận được sự ủng hộ tuyệt đối về vốn liếng, tăng khả năng thành công.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ có thể thực hiện nghi thức khai bút hoặc khai trương vào giờ Ngọ (11h-13h) để tối ưu vận đỏ. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc mặc trang phục màu đỏ hoặc tím để cộng hưởng với hỏa khí, giúp thu hút tài lộc bền vững cho mình trong những ngày đầu xuân năm mới này.

2. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Tuổi Tuất là con giáp nằm trong bộ Tam Hợp, gặp ngày Dần (Mộc) và năm Ngọ (Hỏa) tạo nên chu trình tương sinh khép kín, giúp tiền bạc tụ lại vững chắc. Có thể nói, ngay trong những ngày đầu năm, tuổi Tuất đã là con giáp có nền tảng tài chính đáng mơ ước. Hãy tiếp tục nguồn năng lượng tích cực này để "tiền đẻ ra tiền" trong ngày mới 21/2 này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài vận của tuổi Tuất không chỉ đến từ chính nỗ lực của họ, mà còn cả từ sự hỗ trợ của quý nhân phương xa hoặc những thông tin đầu tư quý giá nhận được trong ngày hôm nay. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn quyết định các giao dịch liên quan đến điền sản hoặc ký kết những thỏa thuận mang tính dài hạn, mang đến lợi ích lâu dài cho mình trong suốt cả năm Bính Ngọ 2026.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất hãy đặt một vật phẩm bằng gốm sứ màu vàng ở hướng Chính Nam của phòng khách. Ngoài ra, việc đi lễ chùa cầu an vào buổi sáng sớm sẽ giúp bạn "nạp" thêm phúc khí, bảo vệ túi tiền trước các hung tinh nhỏ.

3. Con giáp tuổi Hợi (Nhị Hợp: Dần – Hợi)

Tử vi học có nói, mối quan hệ Nhị Hợp với địa chi ngày (Dần) giúp tuổi Hợi trở thành con giáp có một ngày Mùng 5 Tết ngập tràn niềm vui và sự sung túc. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tốt trong ngày lành này để gặt hái thành công nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Con giáp bản mệnh không cần quá vất vả nhưng tiền bạc vẫn tìm đến thông qua các khoản hoa hồng, quà biếu hoặc trúng thưởng đầu xuân. Sự khéo léo, vui vẻ, tích cực, lạc quan và thật thà - đặc trưng của những người tuổi Hợi chính là "thỏi nam châm" thu hút khách hàng và đối tác tiềm năng ngay trong những câu chuyện phiếm đầu năm.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi hãy mang theo một đồng xu may mắn hoặc vật phẩm hình Hổ (Dần) bằng gỗ bên mình. Nên xuất hành theo hướng Chính Đông để đón Tài Thần và tăng cường sự hanh thông cho các kế hoạch kiếm tiền sắp tới.

* Lưu ý chung cho 3 con giáp: Do ngày Bính Dần có hỏa khí rất vượng, các bạn nên giữ tâm thái điềm tĩnh, tránh nóng nảy khi đưa ra các quyết định tài chính tức thời. "Hòa khí sinh tài" – hãy dùng sự nhã nhặn để giữ trọn vẹn lộc trời ban trong ngày đại cát này. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì một tâm thế vui vẻ, lạc quan sẽ luôn mang đến may mắn cho bạn. Chúc bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công nhé!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.