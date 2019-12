Tử vi người mệnh Mộc năm 2020: Kỷ Tỵ có quý nhân giúp đỡ, Quý Mùi gặp thời đổi vận (P2)

Tính cách đặc trưng của người mệnh Mộc



Những tính cách đặc trưng có thể nói tới của người mệnh Mộc là sự tư duy logic, đầu óc nhạy bén và có những quyết định nhanh chóng, dứt khoát.

Tuy nhiên đấy có thể là ưu cũng như nhược điểm của những người mệnh Mộc. Những quyết định nhanh chóng thường xảy ra những sự cố, hậu quả không lường trước.

Sự đối lập và luôn biết phản biện khi gặp một vấn đề cũng là những cá tính đặc trưng mà những người mệnh Mộc sở hữu. Tuy nhiên cũng vì những điều đó mà họ nhiều khi sẽ không có được cảm tình của đồng nghiệp hay lãnh đạo.

Để khắc phục những đặc điểm trên thì việc giảm cái tôi của bản thân, cũng như sống chậm lại sẽ giúp người mệnh Mộc có cuộc sống cân bằng và hạnh phúc.

Dưới đây là những nét cụ thể và con đường tài vận một số tuổi mệnh Mộc trong năm Canh Tý 2020.

Kỷ Tỵ 1989 – Đại Lâm Mộc: Năm Canh Tý gặp được quý nhân phù trợ, nên chi tiêu tiết kiệm hơn

Những người sinh năm Kỷ Tỵ 1989 có mệnh Đại Lâm Mộc là những người coi trọng tình bạn, luôn tử tế và chân thành với bạn bè. Thường họ đã chơi với ai là sẽ chơi thân cả đời, ít khi thay đổi.

(Ảnh minh họa: Internet)

Về chuyện tình cảm, họ luôn hết lòng khi yêu, nhưng một khi đã bị tổn thương, trái tim của họ sẽ rất lâu mới có thể hồi phục. Ngoài ra, vì yêu quá nhiều, họ cũng là những người có xu hướng chiếm giữ đối phương và rất hay ghen.

So với năm Kỷ Hợi 2019, trong năm Canh Tý 2020, những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp may mắn về đường công danh sự nghiệp nhiều hơn so. Đặc biệt, họ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, người sẽ đưa đường dẫn lối họ đến với các thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, 2020 không phải là một năm quá thuận lợi với tuổi Tỵ, nên làm tốt những việc ở hiện tại, tránh những thay đổi lớn thì dễ đạt được nhiều thành công nhất.

Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Tỵ cũng nên chi tiêu tiết kiệm hơn, không mua sắm quá nhiều.

Những tháng may mắn nhất trong năm mà họ nên biết tận dụng là tháng 4, 7, 8 và 11 và cần cẩn trọng hơn là tháng 2, 3, 6 và 10.

Nhâm Ngọ 2002 – Dương Liễu Mộc: 2020 là một năm nhiều thử thách nhưng vẫn có cơ hội dành cho những người biết nắm bắt

Những người sinh năm Nhâm Ngọ 2002 có mệnh Dương Liễu Mộc có thể là những người sống theo cảm xúc, đôi khi hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng lại có khả năng thu hút người khác nên có nhiều bạn tốt ở xung quanh, gặp chuyện gì cũng có người giúp đỡ tận tình.

(Ảnh minh họa: Internet)

Là những người có tài năng, nhiều nhiệt huyết - đặc trưng của những người tuổi Ngọ, lại biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội, nên họ có thể tạo nên một mạng lưới mối quan hệ tốt, sự nghiệp trong tương lai vì thế càng ngày càng có cơ hội phát triển rực rỡ.

Bên cạnh đó, những người tuổi Nhâm Ngọ cũng được cho là có phong cách rất cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, song họ lại cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

Về tài vận của tuổi Nhâm Ngọ, so với năm Kỷ Hợi 2019, họ sẽ gặp nhiều thách thức hơn và đòi hỏi họ cần nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm đặc biệt trong năm mang lại may mắn và họ cần biết cách tận dụng, ví dụ như tháng 3, 6 và 9. Bên cạnh đó, cần cẩn trọng nhiều hơn trong những tháng như 1, 4, 5, 7, 11 và 12.

Quý Mùi 2003 – Dương Liễu Mộc: Năm Canh Tý 2020 may mắn dồn dập, gặp thời đổi vận

Những người sinh năm Quý Mùi 2003 có mệnh Dương Liễu Mộc là những người rất tốt bụng, sống có trách nhiệm nên thường được tin tưởng, đặc biệt là trong công việc.

(Ảnh minh họa: Internet)

Nếu nhìn từ bề ngoài, họ dễ bị nhầm tưởng là người yếu đuối, nhưng kỳ thực, nội tâm của những người tuổi Quý Mùi lại hết sức mạnh mẽ. Là người khá quy củ, họ thích vạch ra các kế hoạch rõ ràng và làm theo chúng, ít khi thay đổi đột ngột.

Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Mùi cũng thường xây dựng được một sự nghiệp vững vàng, ổn định, đặc biệt là từ tuổi trung niên trở ra, và có nguồn thu nhập đảm bảo. Họ thích một cuộc sống yên ả, ít muộn phiền, tận hưởng những điều giản dị bên gia đình.

Khác với tuổi Nhâm Ngọ, tuổi Quý Mùi lại gặp được nhiều may mắn dồn dập trong năm Canh Tý 2020, cả trong cuộc sống lẫn sức khỏe, công việc. Tuổi đời còn trẻ, nhưng họ sẽ gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền và nếu biết nắm bắt, họ có thể trở nên vô cùng giàu có.

Những tháng người tuổi Quý Mùi có thể tận dụng tốt nhất cho chuyện làm ăn là tháng 1, 2, 5, 9 và 10. Trong khi đó, cần phải cẩn thận nhiều hơn vào tháng 3, 7 và 11.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Chinese New Year