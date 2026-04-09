Trong ngày thứ Năm, 9/4/2026, tức ngày 22/2 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Sửu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Thủy của thiên can Quý ngồi trên hành Thổ của địa chi Sửu tạo nên sự cân bằng giữa nhu và cương.

Ngày Quý Sửu gặp tháng Tân Mão tạo nên thế Sửu - Mão tương khắc nhe, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ khi xử lý các giấy tờ hay hợp đồng tài chính để tránh sai sót. Đồng thời, do địa chi Sửu của ngày hình thành quan hệ Ngọ - Sửu tương hại với năm Bính Ngọ, bạn cần đề phòng các xích mích nhỏ trong giao tiếp có thể làm gián đoạn dòng chảy tài lộc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ cục diện này cùng chi tiết tài lộc của từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Quý Nhân - Hanh thông dẫn lối

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý và tuổi Sửu tạo thành cặp Lục Hợp nên tuổi Tý là con giáp dự báo sẽ đón nhận luồng năng lượng vô cùng tốt lành, ổn định và bền vững trong ngày này. Với trí thông minh, sự nhanh nhẹn và tinh ý của mình, con giáp này sẽ dễ gặt hái những thành tựu rực rỡ trong công việc.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là các khoản thu từ công việc cố định hoặc kinh doanh gia đình. Bản mệnh dễ gặp được người đi trước dẫn dắt, chỉ ra những sai sót giúp tiết kiệm được một khoản chi phí lớn.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý nên dành thời gian để lập kế hoạch tài chính dài hạn hoặc quyết toán sổ sách. Ngoài ra, con giáp này cũng nên sử dụng màu trắng hoặc bạc để tăng cường sức mạnh hành Kim, giúp Thủy (Tý) và Thổ (Sửu) tương thông hơn.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Cục - Nhiều lộc lá

Theo tử vi học, ngày Sửu nằm trong bộ Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu, mang lại vận trình công việc hanh thông cho người tuổi Tỵ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể tạo nên những bước đột phá về thu nhập.

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc đến từ sự nỗ lực cá nhân và khả năng thuyết phục khách hàng. Người làm nghề tự do hoặc nghệ thuật có cơ hội nhận được hợp đồng mới với mức thù lao xứng đáng.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ hãy chủ động gặp gỡ đối tác vào giờ Thân (15h-17h) để mọi việc suôn sẻ. Ngoài ra, con giáp này có thể đeo trang sức bằng đá màu đỏ hoặc hồng để duy trì năng lượng nhiệt huyết và thu hút tài khí.

3. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp Quý Nhân - Tài chính thịnh vượng

Tử vi học có nói, do cùng nằm trong bộ Tam Hợp với ngày Sửu, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp có một ngày thu hoạch đầy hứa hẹn, giúp tăng khả năng tài chính của họ lên rõ rệt.

- Chi tiết tài lộc: Tài lộc của tuổi Dậu là vô cùng rực rỡ, có dấu hiệu nhận được tiền thưởng, cổ tức hoặc quà biếu. Sự nhạy bén giúp con giáp này nhận ra cơ hội kiếm tiền ngay từ những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua.

- Cách tối ưu: Đây là ngày tốt để tuổi Dậu tái đầu tư hoặc mua sắm các thiết bị phục vụ công việc. Con giáp này có thể đặt một biểu tượng Gà vàng hoặc vật phẩm hành Kim ở hướng Tây Bắc để kích hoạt cung tài lộc.

*Lưu ý chung:

Ngày Quý Sửu gặp tháng Tân Mão tạo nên thế Sửu - Mão tương khắc nhẹ về ngũ hành, đòi hỏi sự kiên trì trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ hợp đồng. Tuy nhiên, năm Bính Ngọ gặp ngày Sửu hình thành quan hệ Ngọ - Sửu tương hại, cảnh báo về những xích mích nhỏ trong các mối quan hệ xã giao có thể ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Dù có những lực cản từ địa chi xung khắc, nhưng sự xuất hiện của các cặp Tam hợp và Lục hợp vẫn giúp 3 con giáp trên giữ vững được thế chủ động để gặt hái thành quả.

Vì thế, với 3 con giáp nói trên, trong ngày này, bạn nên ưu tiên sự cẩn trọng trong giao tiếp và tránh can thiệp vào chuyện của người khác để giữ cho vận may không bị tán thất. Hãy chọn hướng xuất hành là hướng Chính Tây (Tài Thần) để đón nhận may mắn về tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.