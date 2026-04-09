Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu là con giáp dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhờ có quý nhân giúp sức. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 3 âm gõ cửa, tuổi Dậu sẽ là con giáp có sự bứt phá mạnh mẽ. Được sao Long Đức chiếu rọi, con giáp này sẽ chia tay với khó khăn và đón nhận những may mắn bất ngờ. Sự nghiệp lên hương, vận tài chính đỏ rực rỡ, con giáp tuổi Dậu sẽ có cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp thường có quý nhân trợ giúp vì sự tử tế, tích cực, nhân hậu và lòng bao dung của họ. Với bản tính điềm tĩnh và kiên nhẫn, con giáp này có khả năng chịu đựng áp lực cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm đáng tin cậy.

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tử vi học có nói, sau 2 tháng đầu năm chưa có nhiều bước tiến trong công việc, tháng 3 âm sắp tới sẽ là thời điểm tuổi Hợi lội ngược dòng mạnh mẽ. Chỉ 1 tuần nữa, được quý nhân trợ giúp, con giáp này sẽ gặt hái những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Thu nhập không ngừng tăng lên, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc viên mãn.

Con giáp tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 được đánh giá là một năm vô cùng may mắn và thành công của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là cát tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Nếu như 1 tuần nữa tuổi Mão và tuổi Hợi sẽ đón nhận tin vui thì tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, con giáp tuổi Tuất cần lên kế hoạch chi tiêu và đầu tư thật cẩn thận để tránh thâm hụt ngân sách. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng nên đề phòng bạn xấu để tránh mất tiền lại mệt người.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.