Trong ngày thứ Năm, 05/03/2026 (tức 17/01 âm lịch), cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Mậu Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, nguồn năng lượng Mộc cực vượng do sự trùng phùng của Địa chi Dần (ngày và tháng). Đây là cục diện "Lưỡng Dần" tương sinh cho năm Ngọ, tạo nên thế Tam hợp hóa Hỏa cục (Dần - Ngọ) rất mạnh mẽ cho việc khởi sự và cầu tài.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày và chiến lược để bạn "khai xuân đại phát" cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Quý Nhân – Hào Quang Rực Rỡ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp "trọng tâm" của nguồn năng lượng Hỏa trong ngày hôm nay, giúp bản mệnh tỏa sáng rực rỡ nhất, càng nỗ lực thì càng gặt hái nhiều thành quả.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Năng lượng Mộc cực vượng của ngày và tháng Dần đóng vai trò là "nguồn nhiên liệu" quý giá, thổi bùng ngọn lửa tài lộc của tuổi Ngọ. Bản mệnh đón nhận vận khí "Mã đáo thành công", tiền bạc đổ về từ các dự án kinh doanh đầu năm hoặc nhận được những khoản thưởng nóng bất ngờ. Uy tín cá nhân tăng cao giúp tuổi Ngọ nhận được những lời mời hợp tác "vàng" mà không cần vất vả tìm kiếm.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Ngọ hãy quyết liệt triển khai các kế hoạch khai trương hoặc ký kết lớn. Hãy chọn Giờ Ngọ (11h-13h) để thực hiện nghi thức nhằm tận dụng tối đa vượng khí.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng phụ kiện màu đỏ hoặc tím để kích hoạt vòng lặp tương sinh, giúp tiền bạc lưu lại trong túi lâu hơn.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Phò Trợ – Phú Quý Tự Lai

Theo tử vi học, do nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, tài sản tăng tiến bền vững. Tháng Canh Dần vốn là tháng tốt của tuổi Tuất, nếu biết tận dụng thêm ngày tốt nữa thì con giáp này sẽ kiếm được không ít.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Sự vững chãi của hành Thổ (Tuất) được năng lượng Mộc và Hỏa của ngày tháng nuôi dưỡng. Con giáp này dễ gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, bất động sản hoặc nhận được tin vui về lợi nhuận từ các nguồn thu nhập thụ động. Sự kiên định giúp bạn nhận được sự tín nhiệm lớn từ đối tác, mang lại nguồn thu ổn định ngay đầu năm.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tích cực gặp gỡ đối tác và bạn bè cũ. Một buổi cafe gặp gỡ sau Tết có thể mang lại thông tin đầu tư "vàng" vô cùng quý giá cho bạn.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu vàng hoặc nâu đất để giữ vững lộc khí, tránh tình trạng "vào cửa trước ra cửa sau".

3. Con giáp tuổi Hợi: Lục Hợp Tương Sinh – Tiền Bạc Ào Ạt

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Dần - Hợi), tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày 17 tháng Giêng với sự nhẹ nhàng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu về thành tựu vô cùng rực rỡ. Con giáp này hãy biết nắm bắt thời cơ để kiếm tiền, làm giàu ngay trong dịp đầu năm này.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Năng lượng Thủy của tuổi Hợi được Mộc của ngày tháng Dần hút dòng chảy tạo ra sự luân chuyển tài chính rất tốt. Bạn có duyên với các khoản "lộc lá" bất ngờ hoặc quà tặng từ người thân. Công việc tay trái hoặc các dự án sáng tạo mang lại thu nhập ngoài mong đợi. Đây là ngày bạn cảm thấy dư dả để thực hiện các kế hoạch đầu tư mới.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Hợi hãy chủ động thực hiện các kế hoạch mua sắm hoặc chuẩn bị cho các dự án dài hạn. Tham khảo thêm các chiến lược đầu tư tại các nguồn uy tín để bảo toàn và sinh lợi hiệu quả cho nguồn vốn.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Thân (15h-17h) để tận dụng năng lượng Kim (Canh) tương trợ cho tài vận của hành Thủy.

* Lời khuyên chung: Ngày Mậu Dần mang nạp âm Thành Đầu Thổ (Đất trên thành), biểu trưng cho sự vững chắc và bảo vệ. Hãy giữ tâm thế tự tin, làm việc có kế hoạch để bảo toàn và gia tăng lộc khí đầu xuân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.