Trong ngày thứ Năm, 30/4/2026, tức ngày 14/3 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, năng lượng Mộc của thiên can Giáp tọa trên Thổ của địa chi Tuất, tạo nên sự khởi sắc trong các công việc đòi hỏi sự thực thi và kiên trì.

Tuy nhiên, ngày Giáp Tuất gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn - Tuất tương xung, báo hiệu những biến động mạnh mẽ và sự thay đổi bất ngờ trong các kế hoạch liên quan đến tài chính hay đất đai. Do can Giáp (Mộc) của ngày khắc chế chi Thổ nên các xung đột này thường mang tính chất "phá cũ lập mới", giúp khai thông những bế tắc tồn đọng bấy lâu. Năng lượng xung khắc giữa hai kho Thổ còn có khả năng "mở kho tài lộc", mang lại cơ hội thu hoạch bất ngờ cho những ai có nền tảng vững vàng và tâm thế chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tựu chung lại, đây là thời điểm đòi hỏi sự tỉnh táo tối đa để kiểm soát những xáo trộn ngoại cảnh, từ đó biến áp lực của thế xung thành động lực để bứt phá và tích lũy tài sản bền vững.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ cát khí của ngày Giáp Tuất cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp cục

Ngày Tuất kết hợp với năm Ngọ tạo nên bộ đôi Ngọ - Tuất bán hợp, giúp vận trình của con giáp tuổi Ngọ thăng hoa rực rỡ vào cuối tháng 4 dương lịch.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận hanh thông, tuổi Ngọ dễ dàng nhận được những khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh. Sự nhiệt huyết và quyết đoán giúp bạn dẫn đầu trong các dự án quan trọng, mang về nguồn thu đáng kể, đặc biệt là các khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng bất ngờ.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ nên tiến hành các cuộc đàm phán vào giờ Thìn (7h-9h). Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng trang phục màu đỏ hoặc tím để kích hoạt thêm năng lượng Hỏa, giúp tài lộc thêm vững chắc và chiêu mời quý nhân.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Quý Nhân

Ngày Tuất hoàn thiện bộ khung Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, mang lại sự hỗ trợ tuyệt đối từ quý nhân cho con giáp tuổi Dần.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc dồi dào, bản mệnh có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các mối quan hệ xã giao hoặc khách hàng cũ. Những kế hoạch liên quan đến mở rộng kinh doanh hoặc hợp tác mới sẽ mang lại kết quả tài chính khả quan ngay trong ngày.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng sáng tạo đã ấp ủ từ lâu. Ngoài ra, con giáp này nên đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc đá quý màu xanh ở hướng Đông bàn làm việc để thu hút thêm vượng khí và giữ tâm thế sáng suốt.

3. Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Quý Nhân

Mão và Tuất là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Mão trở thành con giáp hóa giải mọi trở ngại và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cộng sự.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận ổn định và có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt ở các nguồn thu phụ. Những khó khăn tài chính trước đó được tháo gỡ nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, giúp bạn giành được những thỏa thuận tài chính có lợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Mão nên xuất hành theo hướng Chính Nam (Hỷ Thần) để đón vận may. Con giáp này cũng có thể đeo trang sức bằng ngọc phỉ thúy hoặc thạch anh xanh để tăng cường sự may mắn và giữ cho dòng chảy tiền bạc luôn lưu thông.

*Lưu ý chung:

Ngày Giáp Tuất gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn - Tuất tương xung, cảnh báo về những biến động bất ngờ hoặc sự thay đổi trong các kế hoạch tài chính liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, do địa chi Tuất của ngày nằm trong bộ Tam Hợp với năm Bính Ngọ, lực hợp này đóng vai trò quan trọng giúp giảm bớt sự xung đột và mở ra những cơ hội bứt phá cho người bản lĩnh. Sự đan xen giữa xung và hợp đòi hỏi bạn phải giữ tâm thế linh hoạt, sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh để biến thách thức thành lợi thế tích lũy tài sản. Tổng hòa năng lượng ngày này nhắc nhở các con giáp cần hành động quyết đoán nhưng dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng để thành quả mang tính bền vững thay vì chỉ là bùng nổ nhất thời.

Riêng đối với 3 con giáp nói trên, trong ngày này, các bạn nên ưu tiên các hoạt động duy trì và củng cố thay vì thay đổi quá đột ngột. Hãy giữ thái độ ôn hòa, khiêm tốn và chọn khung giờ hoàng đạo để thực hiện các việc quan trọng nhằm tối ưu hóa cát khí.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.