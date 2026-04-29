Mới đây, một cô gái 17 tuổi đã được giải cứu sau khi bám vào một chiếc xe bán tải đang chạy và ngã xuống đường ở Pattaya, Thái Lan vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 vừa qua, sau khi bị cáo buộc bị tài xế lạm dụng tình dục. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút tối trên một con đường dọc theo hồ chứa Mab Prachan ở quận Bang Lamung.

Một người đi xe máy 23 tuổi, chỉ được xác định danh tính là Mix, đã chứng kiến vụ việc và quay video lại, sau đó được chia sẻ với các hãng tin. Đoạn video cho thấy cô gái hoảng sợ, la hét, bám vào phía bên trái của chiếc xe bán tải đang chạy và liên tục đập vào thành xe để cố gắng khiến tài xế dừng lại. Tuy nhiên, tài xế không dừng lại và tiếp tục lái xe.

Cô gái bị trầy xước và bầm tím sau vụ việc.

Mix nói với các phóng viên rằng tài xế sau đó đã đánh lái đột ngột, khiến cô gái mất đà rồi ngã xuống đường trước khi phóng xe đi. Anh cho biết may mắn là cô gái chỉ bị thương nhẹ, bao gồm trầy xước và bầm tím.

Cô gái đã đi theo người đàn ông sau khi đối phương hứa sẽ tìm việc cho.

Mix cho biết ban đầu anh nghĩ đó là một trò đùa khi thấy chiếc xe bán tải lùi lại trong khi cô gái vẫn bám vào xe. Tuy nhiên, anh bắt đầu lo lắng khi chiếc xe tiếp tục di chuyển mà cô gái vẫn bám chặt. Theo lời Mix, cô gái cho biết đã gặp một người đàn ông 30 tuổi vào ngày 23 tháng 4, người này đề nghị giúp cô tìm việc và rủ cô đi cùng. Cô cáo buộc rằng sau đó người đàn ông này đã đưa cô đến một khách sạn ở Soi Nong Prue và tại đây, họ đã phát sinh quan hệ thân mật.

Người đàn ông sau đó đưa cô đến một nhà hàng nướng trước khi lái xe vòng quanh hồ chứa nước. Theo lời kể của cô gái, sau khi cô xuống xe để ngắm cảnh, người đàn ông đã cố gắng bỏ rơi cô, dẫn đến vụ việc. Mix đã trình báo vụ việc cho Sở Cảnh sát Nong Prue. Các sĩ quan đã đưa cô gái đến bệnh viện và liên lạc với gia đình cô.

Báo Pattaya News đưa tin rằng cha mẹ của cô gái đã đệ đơn khiếu nại đối với tài xế xe bán tải, cáo buộc anh ta lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cảnh sát vẫn chưa thẩm vấn cô gái, vì các cuộc thẩm vấn liên quan đến trẻ vị thành niên phải được tiến hành với sự có mặt của công tố viên và các chuyên gia có liên quan.

Gia Linh (Theo The Thaiger)