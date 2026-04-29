Trong ngày thứ Tư, 29/4/2026, tức ngày 13/3 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Thủy của thiên can Quý tọa trên hành Kim của địa chi Dậu tạo nên cục diện "Kim Thủy tương sinh", mang lại sự thông tuệ và dòng chảy tài lộc hanh thông.

Cụ thể, ngày Quý Dậu gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn Dậu Lục hợp hóa Kim, thúc đẩy sự sinh sôi mạnh mẽ của các dòng tiền, tạo tiền đề vững chắc cho việc tích lũy tài sản.

Tuy nhiên, do địa chi Dậu của ngày xung khắc với chi Ngọ của năm theo quan hệ Ngọ Dậu tương phá, bạn cần đề phòng những rắc rối phát sinh từ sự đố kỵ hoặc tiểu nhân chọc phá làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Sự giao thoa giữa lực hợp và lực phá đòi hỏi các con giáp phải biết tận dụng nguồn lực từ quý nhân để bám trụ vững chắc, đồng thời giữ đầu óc minh mẫn để không bị cuốn vào những dòng xoáy đầu tư mạo hiểm. Tổng hòa năng lượng trong ngày này chủ về sự bứt phá nhưng cần chú trọng vào tính minh bạch và sự khéo léo trong giao tiếp để đảm bảo thành quả đạt được mang tính bền vững dài lâu.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ cát khí của ngày Quý Dậu và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp Quý Nhân - Như cá gặp nước

Theo tử vi học, Thìn và Dậu là cặp Lục Hợp hoàn hảo (Thổ sinh Kim), giúp tuổi Thìn trở thành con giáp hanh thông bậc nhất, có thể nói họ có một ngày "như cá gặp nước".

- Tài lộc chi tiết: Vận trình tài chính của tuổi Thìn sẽ trở nên cực thịnh, đặc biệt là các cơ hội liên quan đến bất động sản hoặc ký kết hợp đồng lớn. Bản mệnh dễ gặp được đối tác có cùng tầm nhìn, giúp những kế hoạch đầu tư từ đầu tháng bắt đầu sinh lời rực rỡ.

- Cách tối ưu: Tuổi Thìn nên chốt các giao dịch quan trọng vào giờ Thìn (7h-9h) để tăng khả năng thành công. Ngoài ra, con giáp này nên sử dụng trang phục màu vàng hoặc nâu đất để gia tăng hành Thổ, củng cố nền tảng cho sự hợp tác bền vững.

2. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp soi rọi - Công việc suôn sẻ

Theo các chuyên gia phong thủy, do Sửu và Dậu nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) nên tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận sự che chở của cát tinh, công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc đổ về túi ổn định, tuổi Sửu còn có dấu hiệu nhận được những khoản tiền ngoài dự kiến như thưởng nóng hoặc hoa hồng. Sự tỉ mỉ và uy tín giúp con giáp này giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng, dẫn đến doanh thu vượt mức mong đợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng mới hoặc mở rộng kinh doanh nhỏ. Đặt một biểu tượng kim loại sáng bóng ở hướng Tây nơi làm việc để thu hút thêm vượng khí và giữ tiền của không bị tán thất.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Quý Nhân - Hanh thông dẫn lối

Sự xuất hiện của ngày Dậu hoàn thiện mối quan hệ Tam Hợp, giúp tuổi Tỵ trở thành con giáp hóa giải các áp lực và đón nhận nhiều hỷ tín.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận hanh thông, bạn có duyên với các nguồn thu phụ hoặc trúng thưởng nhỏ. Những người làm nghề môi giới, tư vấn sẽ gặp khách hàng sộp và chốt hợp đồng nhanh gọn nhờ sự nhạy bén và tài giao tiếp khéo léo.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ nên xuất hành theo hướng Tây Bắc (Tài Thần) để đón vận may. Ngoài ra, con giáp này nên đeo trang sức bằng vàng hoặc bạc để kích hoạt hành Kim, giúp tinh thần minh mẫn và thu hút tài khí vào túi.

*Lưu ý chung:

Địa chi Dậu của ngày lại tương phá với địa chi Ngọ của năm theo quan hệ Ngọ Dậu tương phá, dễ gây ra những sự đố kỵ ngầm hoặc rắc rối nhỏ trong các mối quan hệ đồng nghiệp. Sự đan xen này nhắc nhở các con giáp cần tận dụng tối đa sức mạnh của sự hợp tác nhưng phải hết sức kín kẽ, tránh phô trương tài sản quá đà để bảo toàn vận may.

Đối với 3 con giáp tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, trong ngày này, các bạn nên ưu tiên các hoạt động tổng kết tài chính và chăm sóc khách hàng thân thiết. Hãy giữ thái độ ôn hòa, khiêm tốn và thực hiện các giao dịch vào khung giờ hoàng đạo để hóa giải lực phá, giúp ngày 13 âm lịch trở nên đại cát.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.