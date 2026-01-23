Trong ngày thứ Sáu, 23/01/2026 (ngày Đinh Dậu, tức ngày mùng 5 tháng Chạp tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ), vận trình của các con giáp có sự bứt phá mạnh mẽ do đây là ngày có Kim khí rất vượng. Với địa chi Dậu của ngày nằm trong tháng Sửu (tháng Chạp) và năm Tỵ, tạo thành cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) cực kỳ trân quý.

Dưới đây là 3 con giáp "như cá gặp nước", tài lộc đỏ rực trong ngày này:

1. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Quý Nhân – Tài vận chạm đỉnh

Tuổi Tỵ là con giáp được hưởng lợi nhiều nhất trong ngày Đinh Dậu. Tử vi học có nói, đây là ngày cực kỳ đại cát với bản mệnh này vì nằm trong nhóm Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu). Nếu biết tận dụng cơ hội thì tuổi Tỵ có thể sẽ mở ra một chuỗi tài lộc kéo dài, giúp họ về đích viên mãn trong tháng Chạp này.

- Vận tài lộc: Tuổi Tỵ sẽ đón nhận tin vui lớn về tiền bạc, đặc biệt là các khoản thưởng cuối năm, lợi nhuận từ đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán. Những vướng mắc về công nợ từ đầu năm nay sẽ được giải quyết ổn thỏa. Quý nhân xuất hiện mang đến cho họ cơ hội hợp tác làm ăn lớn cho năm mới 2026.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tỵ hãy quyết đoán chốt các hợp đồng quan trọng trong khung giờ từ 09h - 11h sáng (giờ Tỵ). Để giữ chân tài khí, bạn nên đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để kích hoạt năng lượng phát tài.

2. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp Trợ Lực – Sự nghiệp hanh thông

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một ngày "vạn sự như ý", mọi nỗ lực suốt năm qua bắt đầu đem lại cho họ kết quả mỹ mãn. Luôn chăm chỉ, cần cù và nghiêm túc với công việc, đây là lúc mà tuổi Sửu tận hưởng những thành quả ngọt ngào của mình.

- Vận tài lộc: Sự kiên trì của con giáp sẽ được đền đáp bằng những nguồn thu nhập ổn định và dồi dào. Người làm kinh doanh sẽ thấy khách hàng tìm đến tấp nập, doanh thu bùng nổ ngay trong những ngày giáp Tết. Tiền bạc chật két giúp con giáp tuổi Sửu thoải mái chuẩn bị sắm sửa cho gia đình, đi mua hàng "không cần nhìn giá".

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu đừng ngần ngại mà hãy mở rộng mạng lưới giao thiệp và tham gia các buổi tất niên. Đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút cát khí và giữ cho tâm trí của họ luôn minh mẫn trước các quyết định tài chính.

3. Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp Cát Tường – Vận đỏ như son

Ngày Dậu là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Thìn (Thìn – Dậu hợp), giúp bản mệnh đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ và may mắn bất ngờ. Do đó, tuổi Thìn hãy nắm bắt tất cả những cơ hội tốt trong công việc, dù là nhỏ bé nhất nhé. Thành công mà bạn có được có thể được xây nên từ những viên gạch khiêm tốn lúc ban đầu.

- Vận tài lộc: Bản mệnh gặp may đặc biệt ở những khoản "lộc trời cho" như trúng thưởng, quà biếu hoặc thu nhập từ nghề tay trái tăng đột biến. Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ có bước tiến lớn khi những đóng góp của bạn được cấp trên ghi nhận bằng các đặc cách về tài chính.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thìn hãy tự tin thể hiện các ý tưởng mới với cấp trên và khách hàng. Đừng bỏ cuộc dù là những ý tưởng nhỏ nhất. Để tối ưu sinh khí, bạn nên xông phòng bằng tinh dầu sả vào buổi sáng để thanh lọc năng lượng cũ, giúp đón luồng cát khí rực rỡ nhất từ Thần Tài chảy vào nhà.

* Lời khuyên chung: Ngày Đinh Dậu có Kim khí mạnh, cả 3 con giáp nên mặc trang phục có tông màu trắng, vàng hoặc nâu để gia tăng vận may. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa hay chết trước cửa để không làm cản trở dòng tài lộc đang luân chuyển cực mạnh trong dịp tháng Chạp này. Và dù bạn có là con giáp nào thì hãy luôn làm việc với tâm thế tự tin, tích cực và vui vẻ. Và xin chúc bạn một ngày đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.