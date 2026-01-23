Trong năm Bính Ngọ 2026 mang mệnh Thiên Hà Thủy, nhờ sự tương hợp về địa chi và sự bảo hộ của các cát tinh, có 4 con giáp được dự báo sẽ có một năm bình an, viên mãn nhất. Hãy xem trong số này có bạn không nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Cục diện Lục Hợp – Vạn sự như ý

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là con giáp đứng đầu về sự viên mãn trong năm Bính Ngọ 2026 nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ – Mùi) với Thái Tuế. Nhờ vậy, con giáp tuổi Mùi không cần phải quá vất vả mà cuộc sống vẫn bình an, nhẹ nhàng, tài chính vẫn luôn đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Địa chi Ngọ thuộc Hỏa, Mùi thuộc Thổ. Hỏa sinh Thổ mang ý nghĩa tương sinh, che chở. Do đó, năm Bính Ngọ, người tuổi Mùi sẽ cảm thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, ít sóng gió. Mọi khó khăn từ năm trước đều có quý nhân xuất hiện giải quyết kịp thời.

- Viên mãn: Phương diện tình cảm và gia đạo của con giáp này cực kỳ thăng hoa, gia đình hòa thuận, êm ấm. Đây cũng là năm tuổi Mùi gặt hái thành quả vững chắc từ sự tích lũy, tiền bạc đủ đầy mà không cần quá vất vả.

2. Con giáp tuổi Tuất: Cục diện Tam Hợp – Quý nhân phù trợ

Nằm trong bộ Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất), tuổi Tuất cũng là con giáp được cho là sẽ đón nhận luồng năng lượng tích cực giúp cuộc sống ổn định và hạnh phúc trong năm Bính Ngọ 2026.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Tuất là "kho Thổ", khi gặp Ngọ (Hỏa) sẽ tạo ra một thế vững chắc, giúp vận trình sự nghiệp và tài lộc thăng tiến bền vững. Sự trung thành và kiên định của con giáp tuổi Tuất được cấp trên ghi nhận, giúp họ có tâm thế bình an, tự tại.

- Viên mãn: Ngoài việc có công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, sức khỏe tinh thần và thể chất của tuổi Tuất trong năm Bính Ngọ cũng được đánh giá là rất tốt. Cuộc sống của họ không còn có những lo âu về tài chính, thay vào đó là sự sung túc và những mối quan hệ xã giao chất lượng.

3. Con giáp tuổi Dần: Cục diện Tam Hợp – Hanh thông thuận lợi

Dù là con giáp có tính hành động cao, nhưng trong năm 2026, tuổi Dần lại gặt hái được sự bình an nhờ vào sự hỗ trợ của Thái Tuế (thuộc bộ Tam Hợp). Tựu chung lại, có thể nói, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dần sẽ là con giáp không cần phải ngược xuôi vất vả kiếm tiền nữa, mà mọi sự sẽ tự hanh thông, xuôi chèo mát mái.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: "Hổ gặp Ngựa" tạo nên sự đồng điệu về chí hướng. Những kế hoạch đại sự của tuổi Dần đều diễn ra đúng lộ trình, giúp họ tránh được những căng thẳng không đáng có. Năng lượng Hỏa của năm Ngọ giúp sưởi ấm và thúc đẩy bản mệnh Mộc của tuổi Dần phát triển rực rỡ.

- Viên mãn: Thành công đến một cách tự nhiên giúp con giáp tuổi Dần có nhiều thời gian dành cho gia đình và sở thích cá nhân, tận hưởng cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần.

4. Con giáp tuổi Hợi: Giải tỏa hung khí – Phúc lộc tự lai

Sau khi trải qua năm Ất Tỵ 2025 đầy sự biến động (Xung Thái Tuế), tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp bước sang năm 2026 với tâm thế "khổ tận cam lai", phúc lộc song hành, viên mãn mọi bề mà ai cũng ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Dù có cục diện Hại Thái Tuế nhẹ nhưng nạp âm Thiên Hà Thủy của năm 2026 lại tương đồng với hành Thủy của tuổi Hợi. Chính sự hòa hợp này giúp họ hóa giải các xung đột nhỏ, biến thách thức thành cơ hội. Ngoài ra, bản tính lương thiện của tuổi Hợi trong năm nay sẽ giúp họ thu hút nhiều phúc đức, vận may cũng từ đó mà đến với họ nhiều hơn.

- Viên mãn: Sự nghiệp chuyển biến tích cực, tài chính ổn định dần dần, bảo đảm cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thứ gì. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn, gia đạo đón nhận nhiều tin vui về hỷ sự hoặc thêm thành viên mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.