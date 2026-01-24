Trong 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/01/2026), tức ngày mồng 6 và 7 tháng Chạp năm Ất Tỵ, vận trình của các con giáp có sự chuyển biến tích cực khi bước vào giai đoạn sát Tết.

Tử vi học có nói, dựa trên sự dịch chuyển của các cát tinh trong ngày Bính Tuất (thứ Bảy) và Đinh Hợi (Chủ nhật), dưới đây là 4 con giáp được cho là may mắn nhất, tài lộc vượng phát và đón nhiều tin vui:

1. Con giáp tuổi Mão: Lục hợp phù trợ - Tiền bạc đầy kho

Theo các chuyên gia phong thủy, cuối tuần này tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn nhất, đặc biệt là trong ngày thứ Bảy (24/1) nhờ cục diện Mão - Tuất Lục hợp.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Con giáp này sẽ đón nhận tin vui về tài chính ngay từ sáng sớm. Có thể là các khoản thưởng Tết sớm, tiền hoa hồng hoặc lợi nhuận từ kinh doanh tay trái được tất toán. Bản mệnh có thể dùng số tiền này để tích lũy, hoặc đầu tư hoặc mua sắm cho dịp Tết nguyên đán sắp tới.

- Tin vui: Bên cạnh những tin vui về chuyện tài chính, con giáp tuổi Mão sẽ thăng hoa trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ nhận được lời tỏ tình hoặc gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp trong các buổi tiệc tất niên.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp cục diện - Sự nghiệp thăng hoa

Nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất) vào ngày thứ Bảy, tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp có một ngày cuối tuần vô cùng rực rỡ. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời này để kiếm tiền và chuẩn bị một cái Tết thật đầy đủ, sung túc cho bản thân và gia đình trong năm mới nhé.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Công việc diễn ra thuận lợi vượt mức mong đợi. Con giáp tuổi Ngọ nhận được sự tín nhiệm đặc biệt từ cấp trên, thậm chí có người nhận được quyết định thăng chức hoặc tăng lương ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ.

- Tin vui: Tài lộc vượng phát giúp con giáp thoải mái mua sắm, chuẩn bị cho gia đình một cái Tết sung túc mà không cần lo lắng về giá. Tất nhiên, tuổi Ngọ cũng nên tối ưu việc chi tiêu để không bị quá tay mà vẫn sắm sửa được đủ đầy cho dịp Tết này nhé.

3. Con giáp tuổi Dần: Lục hợp tương sinh - Quý nhân dẫn lối

Vào ngày Chủ nhật (25/1), tuổi Dần được cục diện Dần - Hợi Lục hợp che chở, mang lại vận trình hanh thông tuyệt đối. Có thể nói, với sự thông minh, quyết đoán và táo bạo của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên chuyện trong dịp cuối tuần.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Quý nhân xuất hiện giúp con giáp tuổi Dần giải quyết những vướng mắc cuối cùng của năm cũ. Dòng tiền lưu thông mạnh mẽ, những ai làm trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán sẽ nhận được lợi nhuận đột biến, giúp tài khoản của họ thăng hoa bất ngờ.

- Tin vui: Bản mệnh còn "vượng lộc" trong dịp cuối tuần, có thể nhận được lời mời dự tiệc hoặc quà tặng giá trị từ đối tác và người thân.

4. Con giáp tuổi Mùi: Tam hợp che chở - Vạn sự như ý

Tuổi Mùi là con giáp nằm trong bộ Tam hợp (Hợi - Mão - Mùi) vào ngày Chủ nhật, giúp mọi dự định của họ gần như sẽ đều trở thành hiện thực. Bản mệnh hãy nắm bắt cơ hội này để tài khoản tăng thêm số nhé.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Tài vận thăng tiến ổn định. Đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi thu hồi công nợ hoặc nhận lại các khoản tiền cho vay. Sự nghiệp bình an, tạo tâm thế thoải mái để bạn tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.

- Tin vui: Gia đạo của tuổi Mùi có thể sẽ đón tin hỷ sự hoặc có người thân từ xa trở về thăm, mang theo những món quà và cơ hội làm ăn mới cho năm Bính Ngọ 2026.

* Lời khuyên để tối ưu hóa tài lộc cuối tuần: Các con giáp có thể tra cứu giờ hoàng đạo (như giờ Thìn 7h-9h hoặc giờ Thân 15h-17h) để thực hiện việc mua sắm tài sản lớn hoặc ký kết văn bản quan trọng, giúp mọi việc hanh thông, thuận lợi hơn. Chúc bạn một cuối tuần Hạnh Phúc và Phát Tài!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.