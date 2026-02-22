Ngày Mùng 6 Tết Bính Ngọ (tức Chủ nhật, 22/2/2026) là ngày Đinh Mão, một ngày mang hành Hỏa (Đinh) và Mộc (Mão) cực kỳ tươi mới. Đây là thời điểm "khai xuân" tuyệt vời vì Mộc dưỡng Hỏa, thúc đẩy các kế hoạch tài chính đi vào thực tế.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa của ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tuất (Lục Hợp: Mão – Tuất)

Theo tử vi học, tuổi Tuất là con giáp "đỏ" nhất ngày hôm nay, 22/2 nhờ mối quan hệ Lục Hợp với địa chi ngày. Mọi việc bạn thực hiện trong ngày mùng 6 Tết đều nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ tối đa từ những người xung quanh. Do đó, con giáp tuổi Tuất nên biết nắm bắt cơ hội này để tối ưu tài lộc.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh dễ dàng chốt được những thỏa thuận miệng hoặc nhận được những lời hứa hẹn đầu tư chắc chắn. Tiền bạc tìm đến bạn thông qua các mối quan hệ ngoại giao thân thiết, đặc biệt là lộc từ người lớn tuổi hoặc cấp trên dành cho sự trung thành và tận tụy của bạn, cũng như việc mở hàng, khai trương đầu năm.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất có thể thực hiện nghi thức khai trương hoặc mở hàng vào giờ Thìn (7h-9h). Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc mặc trang phục màu vàng hoặc nâu để hành Thổ của bản mệnh được tương sinh, giúp giữ tiền chặt chẽ hơn.

2. Con giáp tuổi Hợi (Tam Hợp: Hợi – Mão – Mùi)

Tử vi học có nói, sự kết hợp giữa Hợi và Mão tạo nên cục diện Tam Hợp, mang lại dòng chảy tài lộc uyển chuyển và sự sáng suốt trong các quyết định chi tiêu đầu năm cho con giáp tuổi Hợi.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp tuổi Hợi gắn liền với những khoản lộc bất ngờ như tiền lì xì muộn, hoa hồng hoặc những dự án tay trái bắt đầu sinh lời. Nhờ sự che chở của Thiên Ất Quý Nhân, bản mệnh sẽ luôn gặp may trong các giao dịch ký kết nhỏ, khai trương, mở cửa hàng trong ngày này.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi nên xuất hành theo hướng Chính Tây để đón Tài Thần. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một chiếc bao lì xì đỏ có chứa một ít tiền lẻ vào ví để "mồi lộc", giúp tiền bạc luôn luân chuyển mạnh mẽ và tụ lại ở ví của bạn trong suốt cả năm.

3. Con giáp tuổi Mùi (Tam Hợp: Hợi – Mão – Mùi)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với ngày, tuổi Mùi được dự báo cũng sẽ là con giáp đón nhận năng lượng tươi vui, giúp công việc khai xuân diễn ra vô cùng hanh thông và thuận lợi.

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh có duyên với các công việc liên quan đến nghệ thuật, dịch vụ hoặc giao tiếp xã hội. Khách hàng hoặc đối tác sẽ tự tìm đến bạn với những đề nghị hấp dẫn nhờ sức ảnh hưởng của cát tinh Thiên Hỷ, mang lại may mắn về mặt tài chính cho con giáp tuổi Mùi.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi hãy năng tham gia các buổi tụ tập, gặp gỡ sau Tết để tăng cường các mối quan hệ cá nhân vì sẽ rất tốt cho con đường tài lộc của bạn trong năm mới. Ngoài ra, con giáp này có thể trang trí không gian làm việc bằng hoa tươi màu đỏ hoặc cam để hút cát khí. Bên cạnh đó, việc thắp hương cầu xin tại ban thờ Thần Tài vào giờ Ngọ (11h-13h) sẽ giúp bạn thu hút vượng khí, khiến tài lộc hanh thông rực rỡ hơn trong năm mới.

* Lưu ý chung cho Mùng 6 Tết: Ngày Đinh Mão cực xung với tuổi Ất Dậu và Quý Dậu. Nếu thuộc hai tuổi này, bạn nên tránh khởi sự các việc đại sự hoặc tranh luận về tiền bạc trong ngày này để giữ gìn hòa khí và phước báu đầu năm.

Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì một tâm thế tự tin, tích cực và vui tươi trong ngày đầu năm mới sẽ luôn đem lại may mắn và thành công cho bạn. Chúc bạn một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và hanh thông nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.