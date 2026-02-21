Tính cách người tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là con giáp sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng quan sát tinh tế và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao độ. Họ là những người có kế hoạch rõ ràng, luôn hành động quyết đoán và sở hữu năng khiếu bẩm sinh trong việc quản lý tài chính cũng như tổ chức công việc.

Với bản tính thẳng thắn và tự tin, người tuổi này luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải và giúp đỡ bạn bè bằng sự chân thành nhất. Sự kiên trì và lòng dũng cảm giúp con giáp này không bao giờ lùi bước trước khó khăn, luôn nỗ lực hết mình để đạt được những đỉnh cao danh vọng trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sự tự tin thái quá đôi khi biến người tuổi Dậu trở nên tự phụ, ham chuộng hư danh và quá chú trọng vào vẻ bề ngoài hào nhoáng. Do bản tính quá thẳng thắn và thích tranh luận, họ dễ vô tình gây tổn thương cho người khác bằng những lời nhận xét sắc mỏng hoặc sự chỉ trích.

Ngoài ra, trong công việc, tính cách cầu toàn và tỉ mỉ đôi khi khiến người tuổi Dậu có thể trở nên quá khắt khe, gây áp lực cho đồng nghiệp và cấp dưới.

Tử vi tổng quan tuổi Dậu năm Bính Ngọ 2026

Nhìn một cách tổng quát thì Bính Ngọ 2026 là một năm đầy sự an vui và thịnh vượng của những người tuổi Dậu. Được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp dễ thành, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm. Đặc biệt, những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân và kết hôn hạnh phúc trong năm nay. Những người tuổi Dậu mà là nữ mạng sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng tuổi Dậu cũng cần chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tránh kết giao với bạn xấu, chuyện thị phi và cẩn trọng trong các giao dịch để tránh các vấn đề pháp lý.

Sự nghiệp, tài lộc

Trong tử vi, Long Đức là cát tinh chủ về sự nhân hậu, đức độ và lòng từ bi, giúp bản mệnh luôn giữ được tâm thế bình thản và sự lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh. Cát tinh này chủ về việc biến họa thành phúc, giúp tháo gỡ các rắc rối liên quan đến pháp lý, tranh chấp hoặc bệnh tật một cách thần kỳ vào phút chót. Sự xuất hiện của Thiên Giải giúp bản mệnh sáng suốt tìm ra lối thoát cho những vấn đề bế tắc kéo dài.

(Ảnh minh họa)

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cát tinh này đặc biệt hỗ trợ cho nữ giới, mang lại vẻ đẹp thanh cao và sự giúp đỡ từ những người phụ nữ quyền quý trong sự nghiệp. Đối với nam giới, Thái Âm giúp tâm tính trở nên nhu hòa, tinh tế và gặp nhiều may mắn trong việc tích lũy tài sản cũng như xây dựng hạnh phúc gia đình.

Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn. Sự có mặt của Thiên Ất giúp tuổi Dậu có được danh tiếng lẫy lừng, công việc hanh thông và mọi dự định đại sự đều dễ dàng đạt được kết quả viên mãn ngoài mong đợi.

Tình duyên

Với sự xuất hiện của sao Hồng Loan - sao chủ về nhân duyên, chuyện tình cảm hoặc cưới hỏi, người tuổi Dậu độc thân sẽ dễ có tin vui về chuyện tình cảm trong năm nay. Ngoài ra, sao này còn báo hiệu những vận may về tài lộc đi kèm với các sự kiện hỷ tín, giúp cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và sự tươi mới.

Sức khỏe

Trong khi triển vọng tổng thể là rất tích cực, thì với sự xuất hiện của hung tinh Tốt Bạo, tuổi Dậu cũng cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể và không được chủ quan. Hãy tự giải tỏa áp lực, đừng nghĩ ngợi nhiều và dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí và thường xuyên đi khám sức khỏe để giữ cho cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt nhất nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.