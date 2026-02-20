Trong ngày thứ Sáu, 20/2/2026, tức ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ, là ngày Ất Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày mà năng lượng Thổ của Sửu hòa hợp rất tốt với Hỏa của năm và Mộc của tháng, tạo nên sự ổn định và sinh sôi trong mùa xuân mới.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp "số đỏ" nhất ngày này cùng chiến lược tối ưu tài chính cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tỵ (Tam Hợp: Tỵ – Dậu – Sửu)

Ngày Ất Sửu, 20/2 sẽ mang lại cục diện Tam Hợp giúp tuổi Tỵ trở thành con giáp có vận số đỏ nhất, làm gì cũng hanh thông tuyệt đối, đặc biệt là trong các hoạt động ngoại giao đầu năm. Do đó, tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý đến điều này và tích cực đi giao lưu để có thêm nhiều mối quan hệ cũng như cơ hội làm ăn, thúc đẩy đầu tư phát triển.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản tiền lì xì bất ngờ hoặc quà tặng có giá trị từ đối tác kinh doanh cũ. Những lời mời hợp tác hoặc ý tưởng kiếm tiền nảy ra trong ngày hôm nay có tính khả thi cực cao, hứa hẹn mang lại nguồn thu khổng lồ trong quý 1 năm Bính Ngọ.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ có thể cân nhắc việc mặc trang phục có màu Đỏ hoặc Cam để kích hoạt hỏa khí, giúp tăng tài vận cho họ. Ngoài ra, nên chọn giờ Dậu (17h - 19h) để thực hiện các cuộc gọi chúc Tết quan trọng hoặc bàn bạc kế hoạch làm ăn vì đây là khung giờ "vàng" giúp bạn chốt được những thỏa thuận béo bở.

2. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ – Dậu – Sửu)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận một ngày Mùng 4 Tết tràn đầy lộc lá, tài khoản rủng rỉnh nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh chủ về tiền bạc. Nếu biết phát huy sự sắc sảo, thông minh xuất sắc của mình, tuổi Dậu sẽ kiếm được không ít trong ngày này.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp bản mệnh đến từ sự hỗ trợ của quý nhân là người lớn tuổi hoặc cấp trên. Bạn có cơ hội được "chỉ điểm" về một hướng đầu tư mới hoặc nhận được sự giúp đỡ về vốn liếng cho các dự án sắp tới. Tiền bạc đổ về túi bạn một cách nhẹ nhàng mà không cần phải bôn ba quá nhiều.

- Cách tối ưu: Tuổi Dậu có thể cân nhắc việc đặt một chiếc ví tiền mới màu vàng kim hoặc trắng lên bàn thờ thần tài và thắp một nén nhang thơm trong ngày này. Việc khai bút vào giờ Tỵ (9h - 11h) với những dự định tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn hiện thực hóa ước mơ giàu sang nhanh hơn.

3. Con giáp tuổi Tý (Lục Hợp: Tý – Sửu)

Tuổi Tý là con giáp Lục Hợp duy nhất trong ngày này, mang lại sự ổn định và may mắn ngầm mà không phải ai cũng thấy cho bản mệnh. Với trí thông minh xuất sắc, sự nhạy bén cùng tài quản lý tài chính, tuổi Tỵ sẽ là con giáp bội thu trong ngày 20/2 này.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh đón nhận vận may từ những khoản thu nhập thụ động hoặc các khoản đầu tư từ năm cũ bắt đầu sinh lời mạnh. Đây cũng là ngày bạn nhận được sự tín nhiệm cao, có thể được người khác tin tưởng giao phó quản lý tiền bạc hoặc tài sản, từ đó mở ra cơ hội hưởng hoa hồng xứng đáng.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm phong thủy hình Sửu (Trâu) bằng đá quý bên mình để thắt chặt mối quan hệ Lục Hợp. Nên xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Tài Thần và tăng cường sự hanh thông trong các giao dịch tài chính.

* Lưu ý chung cho cả 3 con giáp: Trong ngày Thổ vượng như Ất Sửu, các bạn nên giữ thái độ điềm tĩnh, chắc chắn và tránh phô trương tài sản quá đà. Hãy chia sẻ lộc xuân bằng cách mở hàng sớm cho những người khó khăn hoặc làm việc thiện nguyện nhỏ để phước báu được nhân đôi. Và cuối cùng, dù bạn là con giáp nào trong số 12 con giáp thì một tâm thế tự tin, tích cực sẽ luôn mang đến may mắn cho bạn. Chúc các bạn một mùa xuân đầy thắng lợi và thành công!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.