Trong ngày Thứ Hai, 16/2/2026 (nhằm ngày 29 tháng Chạp – ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ), cục diện địa chi là ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Đây là ngày cực thịnh của bộ Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu), mang năng lượng Kim vô cùng mạnh mẽ, chủ về sự thu hoạch và kết thúc viên mãn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất để "chốt sổ" năm cũ Ất Tỵ và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Thu hoạch viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là con giáp quán quân trong ngày 16/2, cũng là ngày cuối năm Ất Tỵ này. Năng lượng Thổ của bạn kết hợp với năng lượng Kim của ngày, tạo nên sự hanh thông tuyệt đối trong việc thu hồi công nợ hoặc nhận những khoản tiền thưởng cuối cùng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc của con giáp tuổi Sửu trong ngày này đến từ sự bền bỉ và kiên trì suốt cả năm. Nhờ cục diện Tam Hợp, các khoản tiền từ lương thưởng, hoa hồng hoặc những dự án đầu tư dài hạn sẽ đồng loạt "chảy" vào túi bạn vào phút chót. Đây là thời điểm bạn cảm thấy an tâm nhất về tài chính để chuẩn bị cho một cái Tết sung túc. Đặc biệt, nếu bạn có ý định mua sắm những món đồ giá trị cao cho gia đình, đây là ngày "đắc lợi" giúp bạn chọn được món đồ ưng ý với giá hời.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu hãy hoàn tất việc dọn dẹp bao sái ban thờ hoặc trang hoàng nhà cửa trước giờ Ngọ (11h-13h). Sự chỉn chu này giúp bạn "khóa" lại tài lộc của năm cũ và tạo khoảng trống cho vận may năm Bính Ngọ tràn vào. Con giáp này cũng có thể cân nhắc đến việc dùng màu sắc may mắn của mình là vàng hoặc nâu.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Lộc lá bất ngờ

Dù là ngày cuối của năm bản mệnh đầy biến động, nhưng tuổi Tỵ lại là con giáp gặp vận Tam Hợp cục, giúp mọi rắc rối tồn đọng được giải quyết êm đẹp vào phút chót. Bạn dễ nhận được quà cáp, lời cảm ơn hoặc những cơ hội làm ăn mới cho năm sau.

(Ảnh minh họa)

- Dù là ngày cuối cùng của năm tuổi, nhưng tuổi Tỵ lại đón nhận luồng khí Tam Hợp giúp tài lộc khởi sắc bất ngờ. Bản mệnh dễ nhận được quà biếu, tiền lì xì sớm hoặc những khoản lộc "lá" từ đối tác, khách hàng như một lời tri ân cho sự nỗ lực cả năm. Những người làm kinh doanh sẽ thấy doanh thu bùng nổ vào những giờ cuối cùng của năm cũ nhờ lượng khách hàng ổn định. Đây cũng là ngày bạn có cơ hội trúng những giải thưởng nhỏ trong các chương trình bốc thăm may mắn đầu xuân.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy thực hiện việc phát tâm thiện nguyện hoặc lì xì sớm cho người già, trẻ nhỏ trong ngày này. Việc "tán lộc" vào ngày Kim vượng sẽ giúp bạn hóa giải triệt để vận xui năm cũ và kích hoạt dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ hơn. Nên mặc đồ màu đỏ hoặc cam.

3. Con giáp tuổi Thìn: Quý nhân mang tiền tới

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày 29 Tết tràn đầy niềm vui và sự ủng hộ từ quý nhân. Mọi việc mua sắm, chuẩn bị cho Giao thừa đều diễn ra thuận lợi, thậm chí bạn còn nhận được những khoản lộc "lá" bất ngờ từ phương xa.

(Ảnh minh họa)

- Dưới sự hỗ trợ của Lục Hợp, tài lộc của tuổi Thìn trong ngày 29 Tết gắn liền với yếu tố con người. Quý nhân (có thể là người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết) sẽ mang đến cho bạn những thông tin tài chính quý giá hoặc những khoản hỗ trợ kinh tế thiết thực. Những bế tắc về tiền bạc từ giữa tháng sẽ được khơi thông, giúp bạn giải quyết xong các khoản chi cuối năm một cách nhẹ nhàng. Đây là ngày bạn "càng tiêu tiền cho gia đình thì lộc càng về mạnh", vì niềm vui của người thân chính là thỏi nam châm hút tài khí cho bạn.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy dành thời gian viết ra danh sách 3 mục tiêu tài chính lớn nhất cho năm Bính Ngọ 2026 và đặt vào một bao lì xì đỏ. Đặt bao lì xì này ở hướng Chính Tây của phòng khách để hấp thụ năng lượng Kim của ngày Tân Dậu, giúp ước muốn sớm thành hiện thực.

* Lưu ý: Ngày Tân Dậu cực xung với tuổi Ất Mão và Quý Mão. Nếu thuộc hai tuổi này, bạn nên giữ tâm thế bình hòa, tránh tranh cãi về tiền bạc trong ngày cuối năm để giữ hòa khí gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.