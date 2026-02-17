Trong ngày thứ Ba, 17/2/2026, còn gọi là ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Nhâm Tuất, khởi đầu một chu kỳ mới với năng lượng Thổ (Tuất) hòa hợp cực mạnh với Hỏa (Ngọ) và thiên can Nhâm (Thủy). Có thể nói, vào ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), năng lượng từ thiên can Nhâm (Thủy), tạo nên một ngày khởi đầu tràn đầy tài khí cho bộ ba tam giác Ngọ - Dần - Mão.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp "hứng lộc" trời ban ngay trong ngày đầu năm mới và cách tối ưu tài lộc mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Ngọ: Khởi sắc rực rỡ, tiền vào như nước

Là con giáp "chủ nhà" của năm, tuổi Ngọ gặp ngày Nhâm Tuất tạo thành cục diện Tam Hợp cực thịnh. Năng lượng này giúp bạn tỏa sáng ngay ngày đầu năm và đón nhận nguồn năng lượng tài lộc cực mạnh.

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh không chỉ nhận được nhiều bao lì xì may mắn mà còn có cơ hội nhận được những khoản lộc lớn từ người thân hoặc đối tác lâu năm. Đây là thời điểm bạn cảm thấy sự sung túc về vật chất đi kèm với niềm vui tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho tài chính cả năm.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy là người khai bút đầu xuân hoặc thực hiện nghi thức khai bút vào giờ Hoàng đạo. Việc tự tay lì xì cho người già và trẻ nhỏ trong ngày này chính là cách "gieo hạt" để gặt hái tài lộc gấp bội trong năm mới. Màu sắc đại cát của bạn là đỏ hoặc cam.

2. Con giáp tuổi Dần: Quý nhân đưa đường, tài lộc hanh thông

Tuổi Dần là con giáp sẽ bước vào mùng 1 với tâm thế vô cùng tự tin nhờ sự tương trợ từ cả "năm Ngọ" và "ngày Tuất". Đây là ngày con giáp này đón nhận những tin vui về sự nghiệp hoặc những lời mời hợp tác đầy triển vọng ngay trong những câu chuyện đầu năm. Có thể nói, tuổi Dần gặp ngày Tam Hợp và tháng bản mệnh nên vận trình tài lộc sáng lạng, mang tính chất bền vững.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của bạn gắn liền với những cuộc gặp gỡ đầu xuân. Những người bạn lâu ngày không gặp hoặc đối tác mới có thể đưa ra những gợi ý đầu tư "vàng" hoặc lời mời hợp tác mang lại lợi nhuận cao. Tiền bạc tìm đến bạn thông qua sự uy tín và khả năng giao tiếp khéo léo.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy chọn hướng Chính Nam (hướng Tài Thần) để xuất hành đầu năm. Việc đi chùa cầu an và hái lộc sớm sẽ giúp bạn hấp thụ linh khí đất trời, biến những ý tưởng kinh doanh trong đầu thành lợi nhuận thực tế. Nên diện trang phục màu xanh lá hoặc xanh lục.

3. Con giáp tuổi Mão: May mắn bất ngờ, tiền bạc đầy túi

Dù năm 2026 là năm hạn Tam Tai, nhưng riêng ngày Mùng 1 Tết, tuổi Mão lại là con giáp cực kỳ may mắn nhờ mối quan hệ Lục Hợp. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, nhận được những khoản lì xì "khủng" hoặc những món quà giá trị từ những người thân thiết.

- Tài lộc chi tiết: Con giáp bản mệnh dễ dàng trúng các giải thưởng nhỏ trong các trò chơi may rủi đầu năm hoặc nhận được những khoản tiền lì xì vượt xa mong đợi. Vận tài lộc của bạn thiên về Thương Tài (lộc không từ công việc chính), giúp bạn có một khởi đầu năm mới vô cùng thoải mái về chi tiêu.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Mão hãy giữ cho tâm thế luôn vui vẻ, hòa nhã và tránh tranh luận trong ngày này. Việc trang trí một bình hoa tươi rực rỡ ở phòng khách sẽ giúp kích hoạt cung tài lộc của tuổi Mão, giúp vận may kéo dài suốt cả tháng Giêng. Màu sắc may mắn là xanh dương hoặc đen.

* Lưu ý chung: Trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, các con giáp cần lấy việc giữ gìn hòa khí và kiểm soát cảm xúc nóng nảy làm ưu tiên hàng đầu để tránh hỏa khí của năm gây xung đột. Hãy luôn nở nụ cười, nói lời hay ý đẹp và nhường nhịn khi giao tiếp để tạo ra từ trường tích cực, thu hút may mắn cho cả năm. Sự bình tĩnh và tĩnh tâm trong những giờ đầu năm chính là chìa khóa giúp bạn bảo toàn phước báu và đón trọn tài lộc vào nhà. Và dù bạn là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



