Tính cách người tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp sở hữu nét tính cách tinh tế với trái tim nhân hậu, luôn biết cách thấu hiểu và duy trì sự hòa khí trong mọi mối quan hệ xã hội. Nhờ sự khéo léo và nhạy bén bẩm sinh, họ thường giải quyết những xung đột một cách êm đẹp và nhận được sự tin yêu, giúp đỡ từ quý nhân xung quanh.

Trong công việc, bản tính cẩn trọng và kiên trì giúp họ đạt được những thành tựu bền vững mà không cần phô trương hay tranh đoạt. Khả năng thẩm mỹ cao và sự điềm tĩnh cũng là vũ khí sắc bén giúp họ tỏa sáng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc ngoại giao.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sự nhạy cảm quá mức đôi khi khiến tuổi Mão trở nên do dự và thiếu quyết đoán trước những cơ hội mang tính bước ngoặt. Con giáp này có xu hướng né tránh xung đột một cách cực đoan, đôi khi tự chuốc lấy phần thiệt thòi về mình chỉ để giữ lại vẻ bình yên giả tạo bên ngoài.

Trong một số tình huống, tính cách thích hưởng thụ và ngại thay đổi có thể kìm hãm đà tiến bước của họ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sự lụy tình và đôi khi quá tin người cũng là điểm yếu khiến họ dễ bị tổn thương hoặc bị tiểu nhân lợi dụng lòng tốt.

Tử vi tổng quan người tuổi Mão năm Bính Ngọ 2026

Nói chung, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, có nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ có thể hóa giải khó khăn, tạo lập cho mình một vị thế tương đối trong xã hội.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ cho con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống, tuổi Mão có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Các cát tinh nổi bật nhất soi rọi cho tuổi Mão trong năm Bính Ngọ phải kể đến là sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ. Đây đều là các sao tốt, chủ về sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Được những cát tinh này hỗ trợ, tuổi Mão sẽ luôn được hỗ trợ trong công việc, dễ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, cuộc sống luôn đủ đầy, sung túc.

Tất nhiên, với sự xuất hiện của các hung tinh như Quyển Thiệt, Giảo Sát, Hàm Trì, tuổi Mão cũng nên đề phòng cẩn thận để tránh tai tiếng. Trong tử vi học, sao Quyển Thiệt là một bại tinh, chủ yếu gây ra các rắc rối liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ bị tiểu nhân quấy phá, dính thị phi. Trong khi đó, hung tinh Giảo Sát là một thần sát chủ về sự ngang trái, trở ngại và tổn thất, dễ dính kiện tụng.

Ngoài ra, sao Hàm Trì (còn gọi là Bại Thần) là một trong bốn ngôi sao "đào hoa" (cùng với Hồng Loan, Thiên Hỉ, Thiên Diêu), thuộc hành Quý Thủy. Khác với Hồng Loan mang tính chất nhân duyên tốt đẹp, Hàm Trì thiên về sự đào hoa và những rắc rối liên quan đến tình cảm nên năm Bính Ngọ, điều khiến tuổi Mão cần chú ý nhất là chuyện tình cảm, yêu đương.

Sự nghiệp, tài lộc

Sự hiện diện của nhiều cát tinh soi rọi cho tuổi Mão như sao Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, tuổi Mão sẽ dễ có những cơ hội tuyệt vời để thăng tiến, tăng lương. Dù người tuổi Mão làm công ăn lương hay tự kinh doanh sẽ đều có nhiều lộc lá, cuộc sống luôn sung túc, đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì.

(Ảnh minh họa)

Tóm lại, Bính Ngọ 2026 trở thành một năm tuyệt vời cho tuổi Mão khẳng định tài năng, vị thế và kiếm tiền, làm giàu, nâng cấp cuộc sống của chính mình và người thân.

Tình duyên

Mặc dù chuyện tình cảm không phải là trọng tâm chính của tuổi Mão trong năm Bính Ngọ 2026, nhưng việc duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ của bạn vẫn rất quan trọng. Với sự xuất hiện của sao Hàm Trì, như đã nói ở trên, tuổi Mão cần có sự thận trọng đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Trong tử vi học, khác với Hồng Loan mang tính chất nhân duyên tốt đẹp, sao Hàm Trì thiên về sự đào hoa, những rắc rối liên quan đến tình cảm. Do đó, khi tìm hiểu đối phương, tuổi Mão nên bình tĩnh, tránh sa đà vào các mối quan hệ nóng vội đến cũng nhanh mà đi cũng chóng.

Với sự xuất hiện của sao Giảo Sát, một sao chủ về bệnh tật, đau ốm, tuổi Mão cũng nên chú ý đề phòng. Con giáp này được khuyên nên tránh làm việc quá sức, thay vào đó nên nghỉ ngơi đúng giờ, bổ sung dinh dưỡng, thường xuyên vận động. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng cần cẩn thận hơn khi đi lại và tránh tham gia các môn thể thao nguy hiểm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.