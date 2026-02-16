Thiết kế ảnh: Hà Linh

Tính cách người tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tý được đánh giá cao ở óc quan sát tinh tế và nhạy bén. Họ thường sẽ là những người nhận ra những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống, từ đó thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, nhờ sự nhanh nhẹn này mà con giáp tuổi Tý sẽ thường "đi tắt đón đầu", nắm bắt cập nhật các xu hướng rất nhanh và tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ. Trong cuộc sống, sự thính nhạy này cũng giúp họ tránh được nhiều mối nguy.

Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng là những nhà quản lý tiền nong tài ba, xuất sắc. Họ biết khi nào thì nên chi tiền, khi nào thì không. Do đó, các khoản chi tiêu của họ thường rất đúng người, đúng chỗ, ít khi hoang phí. Nhờ vậy, từng đồng tiền của người tuổi Tý làm ra đều được sử dụng một cách hiệu quả, kinh tế gia đình cũng từ đó mà trở nên ngày càng vững chắc, thịnh vượng và sung túc.

Nếu nói về điểm yếu của con giáp tuổi Tý, thì có thể chính là sự thận trọng quá mức và khá đa nghi. Vì lý do này, đôi khi người tuổi Tý sẽ tiếp cận vấn đề từ quan điểm chủ quan, có thể bỏ sót những cơ hội tốt trong chuyện đầu tư, làm ăn.

Ngoài ra, trong các mối quan hệ, dù tuổi Tý là những người nhân hậu, nhưng vì hay nghi ngờ, bất an, nên có lúc họ sẽ trở nên ích kỷ.

Tử vi tổng quan tuổi Tý năm Bính Ngọ 2026

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khi trải qua năm Ất Tỵ 2025 với khá nhiều thành tựu, tuổi Tý bước vào năm Bính Ngọ 2026 với cả những thử thách và cơ hội. Con chuột là con vật đứng ở vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho trí tuệ, sự linh hoạt, năng động với khả năng thích ứng cao với thời cuộc. Do đó, những ai biết thay đổi để phù hợp sẽ là những người gặt hái được nhiều thành tựu nhất.

Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Sự giàu có, thịnh vượng của người tuổi Tý biểu hiện không chỉ qua số tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn qua giá trị của những tài sản mà họ sở hữu. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Sự nghiệp, tài lộc

Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều sao tốt, năm nay tuổi Tý có thể tự tin phát triển trong sự nghiệp. Sao Nguyệt Không, còn gọi là sao Nguyệt Đức là một cát tinh (sao tốt) trong Tử Vi, thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho đức hạnh, lòng nhân hậu, từ bi và sự bao dung. Nó mang lại phước đức, hóa giải tai ách, bệnh tật, mang lại may mắn, sự nghiệp thuận lợi và sức khỏe dồi dào cho người được chiếu mệnh.

Trong khi đó, Thiên Trù lại là một cát tinh biểu trưng cho sự nhạy cảm, may mắn. Bản mệnh được sao tốt này chiếu rọi sẽ thường xuyên nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, trắc trở. Ngoài ra, sao Thiên Trù cũng được coi là sao Thiên Lộc, Thiên Trù tượng trưng cho Bếp Nhà Trời, chủ về ăn uống, lương thực. Do đó, cát tinh này biểu trưng cho sự an nhàn, sung túc, và cuộc sống tràn đầy niềm vui của tuổi Tý trong năm nay.

Tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, tài lộc năm Bính Ngọ.

Ngoài ra, sao Đường Phù là sao chủ về sự thông minh, nhanh nhạy, đường hoàng trong lá số tử vi. Bản thân sao Đường Phù có hình ảnh tượng trưng là nơi cửa quan, nhà của quan hay những ngôi biệt phủ bề thế. Chính vì thế mà ngôi sao này cũng chủ về tác phong sang trọng, uy nghi và sự may mắn trong đường công danh, sự nghiệp. Được các sao tốt này chiếu rọi, tuổi Tý như có thêm thần hộ mệnh đi cùng, hỗ trợ họ rất nhiều trong năm Bính Ngọ.

Tất nhiên, bên cạnh đó, tuổi Tý cũng cần thận trọng với sự xuất hiện của các hung tinh như sao Tuế Phá, Đại Hao, Thiên Khốc, Tai Sát.

Trong Tử vi, Sao Tuế Phá là một bại tinh thuộc hành Hỏa, nằm đối diện với Thái Tuế, chủ về sự bất mãn, chống đối, phá vỡ, đấu tranh và muốn thay đổi, cải cách mạnh mẽ. Điều này cho thấy, năm Bính Ngọ, tuổi Tý cần chú ý trong giao tiếp, cẩn trọng trong cách nhìn người để tránh chuyện thị phi.

Với hung tinh Thiên Khốc, Tai Sát, con giáp tuổi Tý cần chăm sóc sức khỏe thật tốt, không làm việc quá sức để tránh rủi ro đau ốm. Trong làm ăn thì cần thận trọng để tránh những rủi ro kiện tụng pháp lý vừa tốn tiền lại mệt người.

Tình duyên

Trong các mối quan hệ tình cảm, tuổi Tý yêu thích kiểu giao tiếp nhẹ nhàng, thẳng thắn và trực quan. Họ là những người nhiệt tình, say mê, đã yêu ai là sẽ hết lòng, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho đối phương. Tuổi Tý cũng là những người rất lãng mạn, bay bổng trong tình yêu và cũng mong được đối phương đáp lại như vậy.

Trong năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tý bước vào cục diện Xung Thái Tuế (Tý - Ngọ tương xung). Do đó, phương diện tình duyên của bản mệnh được dự báo sẽ có nhiều biến động, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉnh táo để duy trì hạnh phúc.

Sức khỏe

Với sự xuất hiện của sao Thiên Khốc, Tai Sát, tuổi Tý nên chăm sóc bản thân thật tốt như bổ sung dinh dưỡng thích hợp, cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra, họ cũng cần chú ý khi đi lại để tránh những tình huống không mong muốn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.