Giao thừa là một khoảnh khắc thiêng liêng, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Không chỉ có vậy, đây cũng là lúc đánh dấu sự chuyển đổi vận số của các con giáp. Tử vi học có nói, dựa trên quy luật tương sinh của ngũ hành và các đại cát tinh vận hành trong năm Bính Ngọ 2026, dưới đây là 3 con giáp sẽ "đổi vận" ngoạn mục, bứt phá tài lộc mạnh mẽ ngay sau đêm Giao thừa.

Hãy xem trong số các con giáp này có bạn không nhé.

1. Con giáp tuổi Dần – Tam Hợp hóa Quyền năng

Theo các chuyên gia phong thủy, sau một năm Ất Tỵ 2025 đầy rẫy những cạnh tranh và áp lực, tuổi Dần sẽ là con giáp đầu tiên bước sang năm Bính Ngọ 2026 với vị thế hoàn toàn khác biệt nhờ cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất). Sự chuyển vận này sẽ mang đến cho họ vô số các cơ hội làm ăn tốt mà nếu biết tận dụng thì tha hồ trở nên giàu có.

(Ảnh minh họa)

- Bứt phá tài lộc: Năng lượng Mộc của tuổi Dần tương sinh hoàn hảo cho Hỏa của năm Ngọ, tạo nên thế "Củi thêm vào lửa", giúp sự nghiệp bùng nổ. Sau Giao thừa, con giáp này sẽ nhận được những lời mời hợp tác lớn hoặc những dự án mang lại lợi nhuận cao bất ngờ.

- Cát tinh hỗ trợ: Kim Quỹ (Kho vàng) và Tướng Tinh giúp bạn không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn khẳng định được quyền uy trong công việc. Có thể nói, tuổi Dần sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, lời nói vô cùng có trọng lượng.

2. Con giáp tuổi Tuất – Lộc trời ban xuống

Theo tử vi học, tuổi Tuất cũng chính là con giáp "ngôi sao" sáng nhất trong bộ Tam Hợp của năm Bính Ngọ 2026. Nếu như năm 2025, con giáp bản mệnh cảm thấy mệt mỏi vì những lo toan vụn vặt, thì năm nay sẽ là lúc họ gặt hái quả ngọt, âm thầm tích lũy từng ngày và trở nên giàu có.

(Ảnh minh họa)

- Bứt phá tài lộc: Ngay từ sáng mùng 1 Tết, vận may tài chính đã bắt đầu gõ cửa nhà con giáp này. Nhờ sự che chở của cát tinh Thái Dương, các khoản đầu tư từ trước hoặc các công việc kinh doanh riêng sẽ mang lại nguồn thu nhập "khủng" cho tuổi Tuất. Có thể nói, đây là năm bạn có duyên với các khoản lộc bất ngờ như thưởng lớn hoặc trúng số.

- Cát tinh hỗ trợ: Thái Dương và Phúc Đức giúp mọi rắc rối cũ của tuổi Tuất tan biến, thay vào đó là sự thịnh vượng và an khang.

3. Con giáp tuổi Mùi – Lục Hợp sinh Phú quý

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Mùi dù nằm trong nhóm hạn Tam Tai (năm thứ 2), nhưng lại sở hữu mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ – Mùi) cực kỳ cát lợi với năm 2026, giúp "hóa giải" mọi hung hiểm. Do đó, tuổi Mùi vẫn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong năm mới. Ngay sau khoảnh khắc đêm giao thừa, bản mệnh sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực đến với họ, và tài lộc có thể sẽ tìm đến họ ngay trong ngày mồng 1 Tết.

(Ảnh minh họa)

- Bứt phá tài lộc: Sự kết hợp giữa Thổ của Mùi và Hỏa của Ngọ tạo nên nguồn sinh khí dồi dào. Qua đêm Giao thừa, con giáp tuổi Mùi sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn, những quý nhân phương xa sẽ tìm đến mang theo các cơ hội làm giàu quý giá. Tài lộc của bạn đến từ sự khéo léo trong giao tiếp và danh tiếng cá nhân.

- Cát tinh hỗ trợ: Sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chủ về tin vui, hỷ sự và sự giúp đỡ từ những người có địa vị cao, đem đến may mắn, phước lành cũng như giúp túi tiền của tuổi Mùi luôn đầy ắp.

* Lưu ý chung: Đây là bí kíp để 3 tuổi này "hứng lộc" ngay đầu năm:

+ Tuổi Dần: Nên xuất hành hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

+ Tuổi Tuất: Hãy khai bút hoặc mở hàng vào giờ Đại An để lộc lá dồi dào cả năm.

+ Tuổi Mùi: Nên mặc trang phục màu vàng hoặc đỏ vào mùng 1 Tết để kích hoạt hỏa khí tương sinh.

Cuối cùng, dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn cùng gia đình một năm mới nhiều bình an, sức khỏe, may mắn, mã đáo thành công.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.