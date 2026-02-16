Tính cách người tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ và luôn gánh vác trách nhiệm với tinh thần tự giác cao độ. Trong công việc, họ là những người thực tế, hành động cẩn trọng và luôn giữ vững chữ tín nên rất được mọi người tin tưởng. Với bản tính lương thiện và sống nội tâm, họ luôn là điểm tựa vững chắc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để chăm lo cho gia đình và bạn bè. Ý chí sắt đá và khả năng chịu đựng gian khổ giúp người tuổi Sửu thường gặt hái được thành công bền vững nhờ vào chính đôi tay và sức lao động của mình.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sự kiên định quá mức đôi khi biến người tuổi Sửu trở nên bảo thủ, cố chấp và rất khó tiếp thu những ý kiến đổi mới từ người khác. Do bản tính lầm lì và ít nói, họ thường gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc, dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có trong các mối quan hệ tình cảm. Ngoài ra, xu hướng làm việc quá sức và tính cách quá rạch ròi đôi khi khiến cuộc sống của họ trở nên khô khan, thiếu đi sự linh hoạt và sáng tạo cần thiết.

Tử vi tổng quan tuổi Sửu năm Bính Ngọ 2026

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu bước vào một hành trình với vô số những biến động đan xen khi cục diện ngũ hành tương sinh mang lại vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ, giúp các khoản đầu tư tay trái và thu nhập chính đều có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do chịu tác động trực tiếp của cục diện Hại Thái Tuế, bản mệnh cần đặc biệt cảnh giác trước những cạm bẫy thị phi và sự đố kỵ từ kẻ tiểu nhân, đòi hỏi bạn phải giữ vững thái độ khiêm tốn và cẩn trọng tối đa trong mọi phát ngôn tại nơi làm việc.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng gặp không ít sóng gió, yêu cầu sự kiên nhẫn và lòng bao dung để giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc gia đình, đồng thời người độc thân nên tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ mới để tránh những tổn thương không đáng có

Sự nghiệp, tài lộc

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với tuổi Sửu, trong đó tài sản của con giáp này được cho là sẽ không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái được nhiều lộc lá gấp bội.

(Ảnh minh họa)

Đây là một năm lý tưởng để tuổi Sửu làm mới bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc đàm phán tăng lương. Quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh bạn, đưa ra những hướng dẫn giúp bạn trên con đường phát triển. Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Tất nhiên, bên cạnh đó, sự xuất hiện của hung tinh Đại Hao, Bạo Bại, chủ về những hao tài tốn của bất ngờ, con giáp này cũng nên có những thận trọng trong công việc cũng như chuyện đầu tư, chi tiêu.

Tình duyên

Trong năm Bính Ngọ 2026, chuyện tình duyên của tuổi Sửu được ví như một bức tranh có nhiều mảng màu đối lập do chịu ảnh hưởng từ cục diện Hại Thái Tuế và các cát tinh đào hoa.

- Đối với người đã có đôi hoặc lập gia đình: Đây là một năm đòi hỏi sự bền bỉ về tâm lý, bởi những áp lực từ công việc dễ khiến bạn mang tâm trạng bực dọc về nhà, dẫn đến những cuộc tranh cãi không đáng có. Sự xuất hiện của tiểu nhân có thể gây ra những lời đồn thổi chia rẽ, vì vậy, chìa khóa để giữ vững hạnh phúc chính là sự tin tưởng tuyệt đối và dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu đối phương thay vì im lặng hay trách móc.

- Đối với người độc thân: Vận trình có phần khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của các mối nhân duyên bất ngờ trong công việc hoặc các buổi gặp gỡ xã giao. Tuy nhiên, do chịu tác động của "Hại Thái Tuế", bạn cần tỉnh táo để phân biệt giữa chân tình và những mối quan hệ chớp nhoáng mang tính lợi dụng, tránh vội vàng trao gửi niềm tin mà rước lấy phiền muộn.

Sức khỏe

Năm Bính Ngọ 2026, con giáp tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với hung tinh Đại Hao. Với sao này, tuổi Sửu cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức và thận trọng khi đi lại.

Ngoài ra, về sức khỏe tinh thần, tuổi Sửu cũng nên kín kẽ trong giao tiếp, tránh gây mâu thuẫn kẻo dính chuyện thị phi, vừa mệt người lại ảnh hưởng tài lộc. Tóm lại, bản mệnh hãy duy trì cách tiếp cận ngoại giao và bình tĩnh để tránh những cuộc đối đầu không cần thiết và giữ gìn sự bình yên trong tâm hồn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.