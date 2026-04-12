Trong ngày Chủ nhật, 12/4/2026, tức ngày 25 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy trong ngày Sa Trung Thổ, địa chi Thìn (Thổ) đóng vai trò chủ đạo tạo nên sự kết nối hài hòa giữa các yếu tố Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) và Lục Hợp (Thìn - Dậu), giúp luân chuyển dòng khí tài lộc một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, tính chất của đất pha cát (Sa Trung Thổ) vốn thiếu sự thuần nhất, kết hợp với cục diện Tự Hình (Thìn - Thìn) dễ gây ra sự phân tâm hoặc những biến động bất ngờ đòi hỏi sự kiên định cao.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Bính Thìn, tài lộc chi tiết cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu (Con Gà) - Lục Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, ngày Thìn là ngày Lục hợp với tuổi Dậu (Thìn - Dậu hợp Kim) nên sẽ mang lại vận trình tài chính rực rỡ và nhiều cơ hội bất ngờ cho con giáp này. Với khả năng quản lý tiền bạc xuất sắc, tuổi Dậu có thể giúp tiền đẻ ra tiền và càng trở nên giàu có hơn.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có khả năng nhận được những khoản tiền thưởng, quà tặng hoặc lợi nhuận từ các nguồn đầu tư ngoài dự kiến. Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối giúp các kế hoạch tài chính đang bế tắc của tuổi Dậu bỗng trở nên thông suốt bất ngờ.

- Cách tối ưu: Con giáp này nên tiến hành các việc liên quan đến tiền bạc vào giờ Giáp Ngọ (11h-13h). Sử dụng trang phục màu vàng hoặc trắng để kích hoạt thêm năng lượng tương sinh từ Thổ sang Kim.

2. Con giáp tuổi Tý (Con Chuột) - Tam Hợp Hỗ Trợ

Nằm trong bộ Tam hợp (Thân - Tý - Thìn), tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận nguồn năng lượng hài hòa trong ngày Chủ nhật 12/4, giúp việc kiếm tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Với sự thông minh, nhanh nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội, con giáp tuổi Tý sẽ biết cách thu về những nguồn lợi nhuận dồi dào nhất.

- Chi tiết tài lộc: Những người làm kinh doanh tự do sẽ có một ngày bội thu nhờ lượng khách hàng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm tốt để thương lượng về lương bổng hoặc ký kết các hợp đồng dài hạn.

- Cách tối ưu: Hướng xuất hành tốt nhất là hướng Chính Đông để đón Tài Thần. Hãy giữ cho không gian làm việc sạch sẽ, thoáng đãng để dòng chảy tài lộc không bị tắc nghẽn.

3. Con giáp tuổi Thân (Con Khỉ) - Tam Hợp Cục

Cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp gặp nhiều may mắn trong các quyết định liên quan đến tài sản và đầu tư tài chính. Với sự nhanh nhẹn và tháo vát, tuổi Thân sẽ nhìn ra được những cơ hội sinh lời cực cao, giúp họ mang về thành quả tài chính khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội làm ăn mới thông qua các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc người thân trong ngày Chủ nhật này. Tiền bạc chi ra chủ yếu cho mục đích đầu tư tái tạo nên không đáng lo ngại.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân nên mang theo một vật phẩm bằng đá thạch anh vàng để tăng cường vận may về tiền bạc. Chủ động lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước để tránh các rủi ro không đáng có.

* Lưu ý chung

Trong ngày Bính Thìn, địa chi Thìn đóng vai trò chủ đạo tạo nên cục diện Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) và Lục Hợp (Thìn - Dậu), tạo ra một luồng khí Thổ dưỡng Kim rất mạnh giúp thúc đẩy sự sinh sôi của tiền bạc. Tuy nhiên, do Thìn cũng nằm trong mối quan hệ Tự Hình (Thìn - Thìn) và Lục Xung (Tuất - Thìn), sự tự tin quá mức có thể dẫn đến những quyết định sai lầm hoặc xung đột về lợi ích.

Lưu ý chung cho 3 con giáp (Dậu, Tý, Thân): Dù tài lộc đang vượng, bạn cần giữ sự tỉnh táo trong các giao dịch lớn và tránh thái độ kiêu ngạo để duy trì được vận may bền vững đến cuối ngày.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.