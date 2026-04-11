Cuối tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ 2026, còn gọi là tháng Tân Mão (Tùng Bách Mộc) là thời điểm năng lượng Mộc rất vượng, mang tính chất bền bỉ và kiên cường. Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là 4 con giáp gặp vận may lớn về tiền bạc nhờ sự tương hợp mạnh mẽ với can chi và ngũ hành của tháng này.

Nếu biết nắm bắt, những con giáp này sẽ làm đâu thắng đó, gom góp được một số tiền không nhỏ đủ để họ tận hưởng khoảng thời gian giữa năm trong sự sung túc, đủ đầy hoặc đầu tư cho tương lai.

1. Con giáp tuổi Dần (Con Hổ) – Đồng khí tương cầu

Trong tháng Tân Mão, tuổi Dần là con giáp gặp được sự hỗ trợ mạnh mẽ về ngũ hành và năng lượng địa chi để bứt phá tài chính.

- Lý do may mắn: Tuổi Dần mang hành Mộc, gặp tháng Mão cũng hành Mộc tạo thành cục diện "tỷ hòa", đồng khí tương cầu. Sức mạnh của Tùng Bách Mộc (tháng) kết hợp với bản lĩnh của tuổi Dần giúp bạn có nguồn năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và kiên cường để chinh phục các mục tiêu tài chính lớn.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Đây là thời điểm "thu hoạch" sau những nỗ lực bền bỉ. Các dự án kinh doanh có sự tăng trưởng ổn định, tiền bạc kiếm được chủ yếu dựa trên thực lực và uy tín cá nhân, mang tính bền vững cao.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dần nên tập trung vào các kế hoạch dài hạn thay vì các khoản lợi nhuận chớp nhoáng; việc hợp tác với những người thuộc nhóm Tam hợp (Ngọ, Tuất) trong tháng này cũng sẽ giúp gia tăng đáng kể dòng tiền vào túi

2. Con giáp tuổi Hợi (Con Lợn) - Tam Hợp Cục may mắn

Tuổi Hợi nằm trong bộ Tam hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi của tháng, tạo nên một cục diện vô cùng cát lợi nên sẽ là con giáp buôn may bán đắt trong thời điểm cuối tháng Tân Mão này.

- Lý do may mắn: Thủy của tuổi Hợi tương sinh cho Mộc của tháng Tân Mão, giúp dòng chảy tiền bạc hanh thông, dễ có quý nhân chỉ đường dẫn lối trong kinh doanh.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Thu nhập đến từ nhiều nguồn, đặc biệt là các khoản đầu tư dài hạn bắt đầu sinh lời mạnh mẽ.

- Cách tối ưu tài lộc: Vì Thủy sinh Mộc, bạn đóng vai trò là nguồn nuôi dưỡng. Hãy chủ động tái đầu tư một phần lợi nhuận vào các lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh thay vì để tiền nằm yên một chỗ. Ngoài ra, tuổi Hợi có thể đặt một thác nước phong thủy nhỏ hoặc bể cá ở hướng Bắc của phòng làm việc để duy trì sự luân chuyển của tiền bạc. Và nên ưu tiên sử dụng màu đen hoặc xanh da trời trong các buổi ký kết hợp đồng.

3. Con giáp tuổi Mùi (Con Dê) - Tam Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, cùng nằm trong bộ Tam hợp, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận sự hỗ trợ đắc lực từ vận khí của tháng để bứt phá về tài chính.

- Lý do may mắn: Sự kết hợp giữa Mùi và Mão tạo nên nguồn năng lượng Mộc dồi dào, thúc đẩy tư duy sáng tạo và khả năng nắm bắt thời cơ của con giáp tuổi Mùi.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Những người làm nghề tự do hoặc nghệ thuật sẽ có những bản hợp đồng giá trị cao, tiền bạc đổ về túi vượt mức mong đợi.

- Cách tối ưu tài lộc: Nằm trong bộ Tam hợp, sức mạnh của bạn nằm ở sự kết nối. Hãy tối ưu tài lộc bằng cách làm việc nhóm hoặc tìm kiếm đối tác thuộc tuổi Mão hoặc Hợi để cộng hưởng vận may. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một chiếc ấn rồng hoặc tỳ hưu bằng đá xanh trên bàn làm việc để giữ chặt thành quả và khẳng định uy tín với đối tác. Cuối cùng, hãy sử dụng màu xanh lá hoặc tím để tăng cường sự sáng tạo và thu hút quý nhân.

4. Con giáp tuổi Thìn (Con Rồng) - Tương Sinh Ngũ Hành

Trong tháng Tân Mão, tuổi Thìn là con giáp dù gặp cục diện cục diện tương hại nhẹ về chi nhưng lại rất vượng về mặt tài lộc nhờ ngũ hành bản mệnh.

- Lý do may mắn: Tuổi Thìn (Thổ) là đất màu mỡ để Tùng Bách Mộc (Mộc của tháng) bám rễ; sự tương tác này tuy có vất vả nhưng mang lại kết quả "kết trái" về tiền bạc rất lớn.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Đây là thời điểm vàng để con giáp tuổi Thìn thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản hoặc tài sản cố định, mang lại lợi nhuận chênh lệch cao.

- Cách tối ưu tài lộc: Mộc khắc Thổ (cây hút chất dinh dưỡng từ đất), điều này báo hiệu một tháng bạn phải nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu về rất xứng đáng. Hãy tập trung vào các giao dịch bất động sản hoặc các dự án có tính bền vững, đòi hỏi sự kiên trì. Ngoài ra, để giảm bớt sự hao tổn năng lượng, hãy đặt một cặp quả cầu thạch anh vàng ở hướng Đông Nam để cân bằng ngũ hành, giúp giữ tiền bạc không bị thất thoát cho những việc không tên. Cuối cùng, hãy kết hợp màu vàng sẫm và nâu đất để tạo nền tảng vững chắc cho vận trình tài chính.

* Lời khuyên chung: Do can Tân (Kim) khắc chi Mão (Mộc), cả 4 con giáp này dù gặp may vẫn cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tránh các cuộc tranh luận gay gắt để không làm hao tổn cát khí.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.