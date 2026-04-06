Trong ngày thứ Hai, 6/4/2026, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tuất, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tức vàng trang sức quý giá đã được tôi luyện và chế tác tinh xảo.

Vì là loại kim loại quý dùng để làm đẹp nên nạp âm này mang tính chất thanh cao, ưa sự sạch sẽ và thường tỏa sáng trong những môi trường nghệ thuật hoặc giao tiếp sang trọng. Trong ngày này, năng lượng Thoa Xuyến Kim thúc đẩy con người chú trọng đến diện mạo, danh tiếng và các giá trị thẩm mỹ, tuy nhiên cần tránh thái độ kiêu ngạo để không gây ra sự đố kỵ từ những người xung quanh.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày này, tài lộc chi tiết và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, ngày Tuất là ngày Lục hợp với tuổi Mão (Mão - Tuất hợp Hỏa), giúp vận trình tài lộc của con giáp này trở nên sáng rực rỡ bậc nhất trong số 12 con giáp.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản tiền từ nghề tay trái hoặc trúng thưởng, quà tặng bất ngờ. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của tuổi Mão sẽ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi nhờ sự thấu hiểu giữa các bên.

- Cách tối ưu: Con giáp này nên tiến hành các việc quan trọng vào giờ Nhâm Ngọ (11h-13h). Ngoài ra, có thể cân nhắc việc sử dụng màu xanh lá hoặc xanh dương để tăng cường cát khí.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Hỗ Trợ

Theo các chuyên gia phong thủy, do nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp đón nhận nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt tốt cho những người làm công tác quản lý hoặc đầu tư.

- Chi tiết tài lộc: Sự quyết đoán giúp con giáp bản mệnh nắm bắt được thời cơ vàng trong kinh doanh, mang về lợi nhuận lớn. Tiền bạc hanh thông, các khoản nợ cũ có khả năng được hoàn trả trong ngày này.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ nên cân nhắc hướng xuất hành tốt nhất là hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc để cân bằng ngũ hành, giúp giữ tiền chặt chẽ hơn.

3. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Cục

Cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc đầy năng suất với những phản hồi tài chính vô cùng tích cực, giúp túi tiền của họ luôn rủng rỉnh tiền tiêu.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh hoặc được quý nhân là người lớn tuổi chỉ dẫn đường đi nước bước. Thu nhập từ công việc chính ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng bền vững.

- Cách tối ưu: Nên mang theo một vật phẩm bằng thạch anh tím để tăng cường sự tỉnh táo khi ký kết giấy tờ. Chủ động liên hệ với đối tác cũ để tìm kiếm cơ hội mới.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Canh Tuất, địa chi Tuất đóng vai trò chủ đạo tạo nên cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) và Lục Hợp (Mão - Tuất), mang lại sự cộng hưởng năng lượng mạnh mẽ giúp tài lộc hanh thông cho các con giáp may mắn. Tuy nhiên, do Tuất cũng nằm trong mối quan hệ Lục Xung (Thìn - Tuất) và Lục Hại (Dậu - Tuất), sự biến động ngầm của hành Thổ có thể gây ra những rào cản bất ngờ hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ, dù có là con giáp nào thì tốt nhất bạn cũng nên đề phòng cẩn thận sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, dù vận trình của 3 con giáp tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Dần đang rất tốt nhưng các bạn cũng cần tránh thái độ chủ quan, tự mãn và nên kiểm tra kỹ các chi tiết nhỏ trong hợp đồng để ngăn ngừa rủi ro từ những năng lượng xung khắc xung quanh.

Cuối cùng, dù là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc tất cả các bạn có một khởi đầu tuần mới thật bình an, hanh thông và may mắn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.