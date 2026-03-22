Trong ngày Chủ nhật, 22/3/2026, tức ngày 4/2 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy sự giao thoa mạnh mẽ giữa Mộc và Thổ khi Mão (tháng) và Mùi (ngày) nằm trong mối quan hệ Tam hợp, tạo ra nguồn năng lượng nuôi dưỡng cát lành.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Ngọ (năm) và Mùi (ngày) tạo thành Nhị hợp nhưng lại mang tính chất "Ngọ Mùi hợp Thổ", báo hiệu một ngày cần sự kiên trì để biến cơ hội thành tiền bạc thực tế. Nhìn chung, đây là ngày "vượng tài" cho những người biết nắm bắt thời cơ và hành động dứt khoát nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh nhóm Mộc - Thổ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Mão: Tam hợp vượng phát

- Tài lộc chi tiết: Nhờ cục diện Tam hợp cực vượng, tuổi Mão chính là con giáp may mắn bậc nhất trong ngày Ất Mùi, 22/3 này. Gặp điều kiện "thiên thời địa lợi", bản mệnh sẽ dễ dàng chốt được các thương vụ lớn hoặc nhận được khoản tiền bất ngờ từ người thân. Đặc biệt, với những người buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ tiến triển thuận lợi, doanh thu tăng vọt so với ngày thường. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tài lộc của tuổi Mão trong ngày cuối tuần sẽ tăng vọt, giúp bạn rủng rỉnh tiền tiêu.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Nên tiến hành các việc liên quan đến tài chính vào giờ Đại An (5h - 7h). Sử dụng trang phục màu xanh lá hoặc xanh biển để thu hút thêm vượng khí.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Lục hợp hanh thông

- Tài lộc chi tiết: Theo tử vi học, dù là năm tuổi nhưng nhờ ngày Nhị hợp, tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp có vận số đỏ như son nhờ gặp được "quý nhân trải thảm đỏ" dẫn đường trong sự nghiệp. Tài lộc đến từ việc đầu tư dài hạn hoặc các nguồn thu cố định, giúp con giáp tuổi Mùi củng cố vị thế tài chính vững chắc.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi hãy chủ động kết nối với những người sinh năm Mùi hoặc Dần để mở rộng mạng lưới làm ăn, từ đó tối ưu lợi nhuận. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc đặt một món đồ trang trí màu đỏ hoặc tím ở hướng Nam bàn làm việc để kích hoạt cung tài lộc, giúp cho tiền bạc sinh sôi nảy nở cho bản mệnh.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam hợp lộc lá

- Tài lộc chi tiết: Sự xuất hiện của bộ ba Tam hợp giúp tuổi Hợi trở thành con giáp được "trải thảm đỏ", làm gì hầu như cũng thu được kết quả tốt, gặt hái nhiều lộc lá. Đặc biệt, đối với những người đang nợ nần thì sẽ giải quyết triệt để các vấn đề nợ nần hoặc vướng mắc tài chính trước đó. Với những người tuổi Hợi khác thì đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn đề xuất tăng lương hoặc tìm được một nguồn thu nhập phụ mới.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc chọn hướng Đông Nam (hướng Hỷ Thần) khi xuất hành khởi đầu ngày mới. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể mang theo một vật phẩm bằng bạc hoặc đá thạch anh trắng để cân bằng năng lượng và giữ tâm trí sáng suốt khi ra quyết định tiền bạc, giúp tăng khả năng thành công hơn trong chuyện đầu tư, làm ăn.

* Lưu ý: Trong ngày Ất Mùi, cục diện Tam hợp Mão - Mùi kết hợp với Nhị hợp Ngọ - Mùi tạo nên một mạng lưới năng lượng hành Mộc và Thổ vô cùng bền vững, giúp thúc đẩy các kế hoạch tài chính đi vào thực tế một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các yếu tố này cũng cảnh báo về sự cạnh tranh ngầm hoặc những đòi hỏi khắt khe từ đối tác, vì vậy tuổi Mão, Ngọ và Hợi cần đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký kết. Để bảo toàn thành quả, các bạn nên giữ thái độ cầu thị, tránh phô trương tài sản quá mức và ưu tiên sự minh bạch trong mọi giao dịch tiền bạc để duy trì vận may bền vững suốt cả ngày.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.