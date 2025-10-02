Tử vi 12 con giáp ngày 2/10: Thân liên tiếp đón tin vui, Ngọ công việc thuận lợi như ý muốn

Ảnh minh họa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 2/10, Tý có một ngày dễ nổi nóng, có chuyện phiền muộn trong các quan hệ với mọi người. Nếu bạn nghĩ thoáng hơn chắc chắn bạn cũng không thực sự cảm thấy chán nản với vấn đề này mà mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn.

Hôm nay, tuy không có tinh thần làm việc thoải mái nhưng bạn vẫn duy trì được sự ổn định của sự nghiệp, thậm chí có cơ hội phát triển và ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Hãy bớt chuyện bao đồng, mọi chuyện sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Đối với chuyện tình cảm, bạn và người ấy dễ có hiểu lầm. Nếu rơi vào trường hợp này hãy đừng cố giải thích mà hãy chứng minh bằng hành động, thời gian sẽ giúp bạn và người ấy thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Sửu

Do tương hại của cục diện tứ hành xung Sửu – Tuất, người tuổi Sửu khởi đầu ngày mới không được tốt, bạn dễ có những chuyện buồn về tình cảm, dễ chia tay hay sinh ra cãi vã từ những chuyện nhỏ nhất.

May mắn bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên công việc gần như đạt được kết quả tốt.

Nhiều khả năng hôm nay bạn có thể gặp được những quý nhân tuổi Thân, tuổi Tỵ giúp bạn được được thành tích tốt trong công việc.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có được cục diện tam hợp nên các mối quan hệ rất tốt, hòa đồng và có thể hỗ trợ tốt cho nhau trong công việc, cùng hợp tác các dự án làm ăn lâu dài. Những người tuổi Dần làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và có thể hôm nay nhận được sự đối đãi chân thành từ nhiều đối tác làm ăn.

Nếu bạn gặp được các đối tác tuổi Dậu và Hợi thì rất đáng để hợp tác, thúc đẩy công việc tiến triển nhanh, hiệu quả.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có một ngày thuận lợi nếu bạn cầu công danh, thi cử. Nhưng không vì thế mà bạn không cố gắng, ỷ lại vào sự may mắn của mình đâu nhé. Hãy bắt đầu khởi động những dự định trước đó, mọi chuyện trở nên thuận lợi, khai thông tài lộc cho bạn đấy nhé.

Hôm nay đừng trì hoãn các kế hoạch hợp tác của mình và nên bắt tay với những người hợp tuổi là Ngọ, Dậu. Họ sẽ trở thành quý nhân phù trợ của bạn đấy.

Đồng thời, chuyện tình cảm của người tuổi Mão hôm nay cũng khá tốt, người cô đơn dễ tìm được nửa kia phù hợp, người có gia đình được tận hưởng không khí vui vẻ, ấm áp bên người thân.

Tuổi Thìn

Bạn có sự cản trở, gặp khó khăn không hề nhỏ trong công việc do tác động của ngày Lục xung (Tuất – Thìn). Bởi vậy, nếu muốn tiến hành các kế hoạch lớn hãy lui lại ngày thuận hơn.

Trường hợp phải xuất hành đi xa nên cố gắng cẩn trọng và mang theo đầy đủ những vật dụng cần thiết, tránh tới nơi mà quên đồ khiến bạn công cốc đi về.

Về tài lộc, hôm nay không có nhiều niềm vui, khai lộc nhưng bạn vẫn không tới mức quá thiếu thốn và phải thắt chặt chi tiêu. Một phần thưởng nhỏ cho bản thân mình cũng là điều nên làm bởi những cố gắng của bạn trong thời gian qua. Quý nhân có thể mang lại vận may, sự giúp đỡ cần thiết hôm nay của bạn là người tuổi Dần và tuổi Tý.

Tuổi Tỵ

Tỵ may mắn về tiền bạc và công việc. Bạn sẽ không phải quá vất vả để hoàn thành công việc của mình. Mọi việc vẫn khá thuận lợi, thêm vào đó bạn có cơ hội nhận được được một khoản tiền thưởng xứng đáng.

Nếu là người kinh doanh, bạn có thể gặp được đối tác hợp tuổi, làm ăn dễ dàng, đặc biệt là người tuổi Tý, Dần sẽ mang đến tài lộc dồi dào.

Hôm nay, bạn cũng có thời gian để tận hưởng sự ngọt ngào của cuộc sống, ấm áp của tình thần. Cuộc sống vợ chồng bình yên nên nhìn chung đời sống tinh thần của bạn ngày mới rất viên mãn.

Tuổi Ngọ

Nhờ có tam hợp cục và nên bạn dễ gặp được người hiền giúp đỡ. Công việc thuận lợi hơn và như ý muốn. Đồng thời, chuyện tiền bạc cũng không có gì đáng phải lo ngại nên bạn có thể an tâm mà chi tiêu. Tuy nhiên, thời gian tới nhiều khả năng sẽ có người đố kỵ về tài lộc nên bạn hãy cố gắng để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt nhé.

Tình cảm hôm nay hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của bạn.

Bạn có được sự chủ động và tránh để bản thân rơi vào những tình huống khó giải quyết nhé. Bạn có thể có chút ghen tỵ với người khác nhưng chắc chắn bạn sẽ cân bằng và hiểu được những giá trị mà mình đang có.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hôm nay có được những niềm vui trong công việc. Bạn gặp được quý nhân tuổi Tỵ, Dần nên nhiều khả năng sẽ có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ họ. Công việc trở nên dễ dàng và có thể sớm hoàn thành ngoài kế hoạch.

Thêm vào đó, tài chính của bạn cũng khá tốt, không có dấu hiệu tiêu hao thâm hụt mà nhiều khả năng gặp được những may mắn bất ngờ trong thời gian tới.

Hôm nay, bản mệnh của bạn có thể gặp được những rủi ro trong việc đi lại hoặc có một số kẻ cản đường quấy phá. Đừng lo lắng, sự tự tin và năng lực của bạn sẽ khiến cho những người đó phải lùi bước sớm thôi. Học cách tự bảo vệ mình và nếu cần tới sự giúp đỡ đừng ngại nhờ vả nhé.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân hôm nay sẽ đón nhận những niềm vui trọn vẹn. Về cơ bản, bạn có thể gặt hái được những thành quả sớm từ việc ký kết hợp đồng, kết nối đối tác làm ăn. Thêm vào đó, bạn cũng khá có lộc ăn uống nên có thể hoàn toàn an tâm về ngày mới của mình.

Về tình cảm, do có được ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của bạn tương đối tốt đẹp. Đừng bỏ qua mối nhân duyên này nhé. Trong chuyện vợ chồng, các bạn cũng có được đời sống khá hòa thuận, thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.

Tuổi Dậu

Hôm nay dự báo vận trình người tuổi Dậu may mắn trong chuyện học hành, bạn có thể đạt được thành tích tốt. Đối với những ai đi làm, nhiều khả năng nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp và tin tưởng của cấp trên. Hãy tận dụng thời cơ này để thể hiện năng lực của mình nhé.

Hôm nay, ngũ hành tương sinh nên đường tài lộc của người tuổi Dậu cũng khá tốt. Bên cạnh đó, đường tình cảm cũng có được sự hài hòa, vui vẻ trong gia đình, mọi người thân thiết với nhau hơn.

Tuổi Tuất

Tuất có một ngày khá hứng khởi. Công việc không nhiều áp lực và bạn có được những mối quan hệ tốt nên hoàn toàn tạo ra không khí vui vẻ để làm việc. Nhưng bạn không có việc liên quan tới giấy tờ vì dễ xảy ra sai sót lắm đấy. Về tài chính, bạn có được may mắn và nhiều khả năng có người gợi ý cơ hội làm ăn mới, tăng thêm thu nhập.

Hãy tính toán và suy nghĩ xem thế nào nhé. Biết đâu bạn sẽ gặt hái được những thành quả tốt hơn hiện tại đấy. Thử kết hợp với những người tuổi Thân, Hợi hôm nay, biết đâu kế hoạch của bạn sẽ đạt được thành quả bất ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hôm nay có điềm báo không tốt. Bạn có thể gặp phải những người khó tính, gây cản trở cho công việc của bạn. Những phức tạp trong các mối quan hệ hôm nay rất cần đến khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt và khôn khéo mới có thể giải quyết sớm được vấn đề.

Tài chính không có nhiều thay đổi và có thể những dự định về chi tiêu của bạn cần hoãn lại trong thời gian tới.

Đối với chuyện tình cảm, hôm nay có dấu hiệu đáng mừng, mọi khó khăn, hiểu lầm đã kết thúc và các bạn có thể an tâm với cuộc sống gia đình rồi đấy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!