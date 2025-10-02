Vượt qua Indonesia và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới

Vừa qua, tạp chí Forbes (Mỹ) đã công bố danh sách The World's 50 Most Beautiful Villages 2025 (50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025). Đây là bảng xếp hạng uy tín, quy tụ hàng trăm ngôi làng nổi bật trên khắp các châu lục, từ miền quê châu Âu cổ kính cho đến những làng ven biển rực nắng của châu Á. Trong danh sách ấy, Việt Nam có duy nhất một đại diện đó là làng Cẩm Thanh thuộc thành phố Đà Nẵng, phát triển rộng mở sau sáp nhập với Quảng Nam. Không chỉ lọt vào top 50, Cẩm Thanh còn xuất sắc đứng ở vị trí thứ 20, vượt qua nhiều cái tên vốn đã nổi tiếng toàn cầu.

Ngôi làng Cẩm Thanh ở Đà Nẵng lọt top đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Forbes)

Vẻ đẹp được Forbes ví như bản giao hưởng sông nước

Trong bài viết vinh danh, Forbes miêu tả Cẩm Thanh như một bản giao hưởng bình yên của miền sông nước miền Trung. Giữa những rặng dừa nước xanh mướt trải dài và hệ thống kênh rạch quanh co, thuyền thúng tre khẽ lướt trên mặt sóng, người dân thong thả thả lưới, đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ bên những mái nhà sàn mộc mạc.

Trong bài viết vinh danh, Forbes miêu tả Cẩm Thanh như một bản giao hưởng bình yên của miền sông nước miền Trung. (Ảnh: Tạp chí Việt Nam hương sắc)

Không chỉ là cảnh quan, điều khiến du khách ấn tượng còn nằm ở trải nghiệm gắn liền với đời sống bản địa. Forbes kể lại những lớp học nấu ăn nơi mùi sả, mùi me lan tỏa khắp gian bếp; những buổi chèo thuyền thúng len lỏi trong rừng dừa Bảy Mẫu; hay cảnh hoàng hôn khi sông Thu Bồn ánh vàng rực rỡ, để cả làng như chìm trong nhịp thở an nhiên.

Vị trí đáng tự hào giữa "rừng" danh lam thế giới

Theo Sài Gòn tiếp thị, danh sách năm nay của Forbes chứng kiến sự áp đảo của các ngôi làng châu Âu, khi chiếm tới 8/10 vị trí trong Top 10. Nhật Bản và Philippines là hai đại diện châu Á duy nhất góp mặt ở nhóm dẫn đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ấy, việc một ngôi làng nhỏ ven đô như Cẩm Thanh vươn lên Top 20 thế giới là điểm nhấn đặc biệt, khẳng định sức hấp dẫn riêng biệt.

Việc một ngôi làng nhỏ ven đô như Cẩm Thanh vươn lên Top 20 thế giới là điểm nhấn đặc biệt, khẳng định sức hấp dẫn riêng biệt. (Ảnh: HoianWorldHeritage)



Điều đáng chú ý hơn, Cẩm Thanh đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ gồm: Ubud (Indonesia) từ lâu được biết đến như trung tâm văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng toàn cầu. Ban Rak Thai (Thái Lan) là ngôi làng biên giới thơ mộng, được ví như "tiểu châu Âu" giữa núi đồi. Ogunquit (Mỹ) lại là điểm du lịch ven biển với bãi cát dài đẹp nhất vùng New England, còn làng dân gian Hahoe (Hàn Quốc) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Việc Cẩm Thanh đứng trên những địa danh ấy cho thấy sức hút khác biệt của du lịch nông thôn Việt Nam.

Bước đệm để quảng bá du lịch Đà Nẵng – Hội An

Theo Vietnamnet, trước khi được Forbes xướng tên, Cẩm Thanh từng nhiều lần gây tiếng vang. Năm 2024, Tripadvisor đưa trải nghiệm đi thuyền thúng trong rừng dừa Cẩm Thanh vào danh sách "Top 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới". Nhiều tạp chí du lịch châu Á cũng ca ngợi nơi đây là một trong những ngôi làng đẹp nhất khu vực, nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa du lịch sinh thái và văn hóa bản địa.

Năm 2024, Tripadvisor đưa trải nghiệm đi thuyền thúng trong rừng dừa Cẩm Thanh vào danh sách "Top 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới". (Ảnh: Du lịch Đà Nẵng)

Không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, danh hiệu này còn mang ý nghĩa lớn cho du lịch Việt Nam. Đà Nẵng vốn nổi tiếng với biển Mỹ Khê, Bà Nà Hills; Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới; nay Cẩm Thanh trở thành "điểm chạm" khác biệt, bổ sung mảnh ghép miền quê bình dị vào bức tranh du lịch của khu vực. Các chuyên gia nhận định, thành tích này sẽ giúp Đà Nẵng – Hội An có thêm lợi thế cạnh tranh với những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng trong khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) hay Maldives.

Thách thức để giữ vững danh hiệu

Song song với cơ hội, Cẩm Thanh cũng đối diện không ít thách thức. Khi lượng khách tăng mạnh sau danh hiệu này, ngôi làng sẽ phải đối diện nguy cơ quá tải, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên vốn rất mong manh. Hệ sinh thái rừng dừa nước Bảy Mẫu cần được bảo tồn nghiêm ngặt, tránh tình trạng khai thác du lịch ồ ạt gây hại đến nguồn lợi thủy sản và cảnh quan.

Cẩm Thanh trở thành "điểm chạm" khác biệt, bổ sung mảnh ghép miền quê bình dị vào bức tranh du lịch của khu vực. (Ảnh: Tạp chí Việt Nam hương sắc)

Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cũng là yếu tố then chốt. Du khách quốc tế không chỉ tìm đến để ngắm cảnh, mà còn mong đợi sự chuyên nghiệp trong hướng dẫn, an toàn khi tham quan và tính bền vững trong phát triển. Bên cạnh đó, nguy cơ thương mại hóa quá mức cũng là vấn đề đáng lo ngại. Sức hấp dẫn của Cẩm Thanh nằm ở sự chân chất, bình dị; nếu bị biến thành "sân khấu du lịch" với quá nhiều dịch vụ xa lạ, nơi đây có thể mất đi bản sắc vốn là điều khiến Forbes và du khách toàn cầu say mê.

Cơ hội vươn tầm quốc tế

Dù vậy, những thách thức đó cũng mở ra cơ hội để Cẩm Thanh và du lịch Việt Nam thay đổi theo hướng bền vững hơn. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch xanh, homestay bản địa hoàn toàn có thể được mở rộng và nâng cao chất lượng. Việc kết nối Cẩm Thanh với các tuyến tham quan Hội An, Mỹ Sơn hay bán đảo Sơn Trà sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Những thách thức đó cũng mở ra cơ hội để Cẩm Thanh và du lịch Việt Nam thay đổi theo hướng bền vững hơn. (Ảnh: Du lịch Quảng Nam)

Trong bối cảnh xu hướng du khách toàn cầu ngày càng tìm đến những trải nghiệm bản địa, gắn với thiên nhiên và văn hóa, việc một ngôi làng Việt lọt Top 20 thế giới là tín hiệu đáng mừng, mở ra cánh cửa rộng lớn để quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia.

Việc Cẩm Thanh vượt qua Ubud (Indonesia), Ban Rak Thai (Thái Lan), Ogunquit (Mỹ) và Hahoe (Hàn Quốc) để góp mặt trong Top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới 2025 theo Forbes là minh chứng rõ ràng cho sức hút và vị thế mới của du lịch Việt Nam. Không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch Đà Nẵng – Hội An, danh hiệu này còn nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Nếu biết giữ gìn và phát huy đúng cách, Cẩm Thanh sẽ không chỉ là "ngôi làng đẹp trong danh sách Forbes" mà còn trở thành điểm đến quốc tế đích thực là nơi du khách tìm thấy sự giao hòa của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Theo Forbes, SGTT, Vietnamnet