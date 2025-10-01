5 người Lưu Bị tin tưởng nhất trong đời: Gia Cát Lượng chỉ đứng cuối, vị trí đầu tiên gây bất ngờ

Trong thời kỳ Tam Quốc đầy biến động, Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền được coi là ba vị anh hùng vĩ đại của cuối triều Hán. Tuy nổi tiếng với lòng nhân nghĩa, Lưu Bị đã chiêu mộ vô số nhân tài, nhưng chỉ một số ít thực sự nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của ông. Đáng ngạc nhiên là ngay cả Gia Cát Lượng và Quan Vũ cũng không nằm trong số những người được ông tin tưởng nhất. Vậy, ai mới thực sự là tri kỷ được Lưu Bị trao lòng tin?

5. Gia Cát Lượng - Người mẫu mực trong chiến lược

Lưu Bị trong nửa đời đầu của mình đã phải sống lưu lạc, từ khi tham gia trấn áp khởi nghĩa Khăn Vàng cho đến khi cuối cùng tự xưng là hoàng đế tại Ích Châu, đã trải qua biết bao nỗi thất bại. Ông đã từng theo dưới trướng của các chủ soái như Công Sơn Toản, Đào Khiêm, Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Biểu và nhiều người khác nhưng vẫn không thể xây dựng được cơ nghiệp vững chắc. Cho đến khi gặp Gia Cát Lượng, Lưu Bị mới thực sự tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp của mình.

Theo sự giới thiệu của Từ Thứ, Lưu Bị đã ba lần ghé thăm lều tranh để mời Gia Cát Lượng ra giúp sức. Trong cuộc đối thoại Long Trung, Gia Cát Lượng đã đề xuất chiến lược "Tam phân thiên hạ" khiến Lưu Bị bừng tỉnh, như thấy ánh sáng trong bóng tối. Lưu Bị đã từng rất xúc động khi nói rằng việc có được Gia Cát Lượng giống như cá gặp nước, đối xử với ông vô cùng tôn trọng và thậm chí còn làm Quan Vũ và Trương Phi không hài lòng.

Tuy nhiên, mặc dù Gia Cát Lượng là trụ cột của triều đình, ông vẫn không phải là người thân tín nhất của Lưu Bị. Khi trao trách nhiệm tại Bạch Đế Thành, Lưu Bị đã nói: "Nếu người kế nhiệm có tài, hãy giúp đỡ; nếu không xứng đáng, ngươi có thể tự mình nhận lấy" có vẻ như là một lời nói từ tận đáy lòng, nhưng thực tế lại chứa đựng ý đồ thăm dò. Việc bổ nhiệm Lý Nghiêm làm phó tướng để chia sẻ quyền lực, càng cho thấy Lưu Bị không hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Lượng.

4. Pháp Chính - Cố vấn thân tín

Nếu Gia Cát Lượng là bậc quân sư có năng lực nhất của Thục Hán, thì Pháp Chính mới là tri kỷ chân chính của Lưu Bị. Pháp Chính được Lưu Bị đặc cách thăng chức làm Thượng Thư Lệnh sau khi ông chiếm được Ích Châu, vị trí này cao hơn hẳn các quan lại khác. Mặc dù Pháp Chính có tính cách cực đoan và thù dai, Lưu Bị vẫn đặc biệt khoan dung và luôn theo lời khuyên của ông.

Trước trận chiến tại Di Lăng, Gia Cát Lượng nhiều lần khuyên can Lưu Bị không nên đánh Ngô nhưng không thành công, và đã không khỏi than thở rằng: "Nếu Pháp Chính còn sống, nhất định sẽ ngăn cản bệ hạ đi về phía đông". Câu nói này cho thấy vị trí đặc biệt của Pháp Chính trong lòng Lưu Bị. Sự tin tưởng và gần gũi giữa Pháp Chính và Lưu Bị thậm chí còn vượt trội hơn cả Gia Cát Lượng.

3. Ngụy Diên - Tài năng quân sự bị xem nhẹ

Ngụy Diên thường bị hiểu lầm là "có phản cốt sau gáy", nhưng Lưu Bị lại có con mắt tinh đời, đặc biệt coi trọng ông. Từ trận chiến giành Ích Châu cho đến trận chiến Hán Trung, Ngụy Diên luôn ở bên cạnh Lưu Bị. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, sau khi chiếm được Hán Trung, Lưu Bị đã trực tiếp bổ nhiệm Ngụy Diên làm Thái Thú Hán Trung, quyết định này khiến cả triều đình chấn động, bởi mọi người đều nghĩ rằng vị trí này nên thuộc về Trương Phi.

Ngụy Diên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ Hán Trung hơn mười năm, tạo dựng nên hệ thống phòng thủ chặn địch từ xa, ngay cả các tướng lĩnh sau này như Vương Bình cũng bắt chước theo chiến lược của ông. Lưu Bị đặt Ngụy Diên vào vị trí chiến lược quan trọng ngang hàng với Quan Vũ, cho thấy sự tin tưởng sâu sắc của ông dành cho Ngụy Diên.

2. Quan Vũ và Trương Phi - Anh em kết nghĩa

Là anh em kết nghĩa trong vườn đào, Quan Vũ và Trương Phi đương nhiên trở thành những tướng lĩnh thân cận nhất của Lưu Bị. Quan Vũ vượt qua năm ải, chém sáu tướng để tìm anh trai, còn Trương Phi đã một mình chặn đứng quân Tào Tháo tại cầu Đương Dương, những câu chuyện này đều thể hiện sự trung thành tuyệt đối của họ với Lưu Bị.

Sau khi Lưu Bị lên ngôi, Quan Vũ được phong làm lãnh đạo của Ngũ hổ tướng, còn Trương Phi phụ trách làm Xa kỵ tướng quân, cả hai đều có chức vụ quan trọng. Quan Vũ trấn giữ vùng Kinh Châu trọng yếu, trong khi Trương Phi đóng quân tại Lãng Trung để bảo vệ kinh đô, cả hai đều là những trụ cột quan trọng của triều đình Thục Hán. Ngay cả khi đã lên ngôi hoàng đế, Lưu Bị vẫn gọi họ là anh em, cho thấy tình cảm sâu đậm giữa họ.

1. Triệu Vân - Người bảo vệ được tin tưởng nhất

Tại sao nói việc Triệu Vân lại vượt qua Quan Vũ và Trương Phi để trở thành người được Lưu Bị tin tưởng nhất gây bất ngờ? Bởi, Triệu Vân trong Ngũ hổ tướng có vị trí thấp nhất, chủ yếu phụ trách công việc nội bộ, giống như quản gia của Lưu Bị. Nhưng chính người tướng lĩnh có vẻ không nổi bật này, lại nhận được trách nhiệm quan trọng nhất từ Lưu Bị trước khi ông qua đời.

Khi trao trách nhiệm tại Bạch Đế Thành, Lưu Bị giao việc triều chính cho Gia Cát Lượng và việc quân sự cho Lý Nghiêm, nhưng lại nói với Triệu Vân rằng: "Trẫm và ngươi trong hoạn nạn đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm... xin ngươi luôn quan tâm đến con trẫm, đừng phụ lòng trẫm". Việc giao phó sự an nguy của Lưu Thiện cho Triệu Vân chứng tỏ sự tin tưởng vượt lên trên cả quan hệ vua tôi, gần giống như giữa những người trong một gia đình. Như lời cổ ngữ nói: "Khi một người sắp mất, lời nói của họ là thật lòng nhất", sự sắp xếp của Lưu Bị trước khi qua đời đã bộc lộ vị trí không thể thay thế của Triệu Vân trong trái tim ông.

Theo Sohu, Sina, 163