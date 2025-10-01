Khoảnh khắc "thủy quái" bơi trên hồ khiến dân mạng dậy sóng

Vào ngày 23/9, một cảnh tượng kỳ bí vừa xảy ra tại hồ Loch Ness (Scotland) đang khiến cộng đồng mạng quốc tế bàn tán xôn xao. Ông Eoin O'Faodhagain, một thợ săn "thủy quái hồ Loch Ness" lâu năm đến từ Ireland, khẳng định ông đã ghi lại được đoạn video cho thấy một sinh vật khổng lồ dài hơn 5 mét, to ngang chiếc xe buýt mini bơi vùn vụt trên mặt hồ.

Đoạn video cho thấy một sinh vật khổng lồ dài hơn 5 mét, to ngang chiếc xe buýt mini bơi vùn vụt trên mặt hồ. (Ảnh: Dailymail)

Video được trích xuất từ webcam tại Khách sạn Clansman, do tổ chức Visit Inverness Loch Ness (VILN) vận hành. Trong khung hình, một vật thể màu nâu đen, có hình dáng khó xác định, nổi lên giữa mặt nước phẳng lặng và tạo nên những vòng sóng kỳ dị.

"Tôi thực sự bối rối. Tôi chưa từng thấy thứ gì chuyển động kỳ lạ như vậy trên mặt hồ. Nó dài khoảng 5,18 mét, rộng chừng 1,5 mét. Không có loài sinh vật nào ở đây có kích thước lớn đến vậy. Tôi nghĩ đây có thể là một thành viên thuộc 'gia đình quái vật Loch Ness'," ông O'Faodhagain chia sẻ.

"Thủy quái" bí ẩn tái xuất?

Theo Dailymail, cảnh tượng này diễn ra vào ngày 23/9, và nhanh chóng gợi nhớ tới những câu chuyện truyền thuyết về "Nessie" hay còn là tên gọi dân gian của quái vật hồ Loch Ness. Trên đoạn video dài vài phút, vật thể lạ nổi hẳn lên mặt nước rồi chìm xuống, để lại những vòng xoáy bất thường.

Khoảnh khắc “thủy quái” bơi trên hồ khiến dân mạng dậy sóng. (Nguồn: Dailymail)

Điều khiến phát hiện lần này trở nên khác biệt chính là: không có dấu hiệu của thuyền, vệt sóng hay tác động ngoại cảnh nào có thể gây ra chuyển động đó. "Mặt hồ lúc ấy hoàn toàn yên ả. Chính điều đó khiến tôi tin rằng những gì mình thấy là độc nhất vô nhị," ông O'Faodhagain nói thêm.

Sự việc đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và trang báo Scotland. Nhiều người tỏ ra thích thú, gọi đây là một trong những đoạn video ấn tượng nhất về Loch Ness nhiều năm gần đây.

Người đàn ông dành cả đời săn "Nessie"

Theo The Scottish Sun, ông Eoin O'Faodhagain, 61 tuổi, vốn sống ở County Donegal, Ireland. Từ nhiều năm nay, ông kiên trì theo dõi hồ Loch Ness thông qua hệ thống webcam được lắp đặt quanh khu vực. Bằng cách này, ông đã ghi nhận và nộp hàng chục bằng chứng hình ảnh, video cho Sổ đăng ký chính thức các lần trông thấy quái vật Loch Ness.

Một bức ảnh rõ nét nhất được cho là chụp quái vật hồ Loch Ness. (Ảnh: NYP)

"Tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện lạ, nhưng lần này đặc biệt hơn cả. Kích thước, màu sắc và chuyển động của sinh vật này vượt xa mọi điều tôi từng thấy. Nó khiến tôi nhớ tới một báo cáo năm 1992 cũng ghi lại hiện tượng vòng xoáy bí ẩn. Nhưng trong đoạn video của tôi, thời tiết hoàn toàn tĩnh lặng, không giống lúc đó," ông cho biết.

Chính sự kiên trì của ông khiến báo chí gọi ông là một trong những "người thợ săn Nessie" tận tụy nhất, dù bản thân ông vẫn thừa nhận: "Tôi không chắc mình thấy gì, nhưng tôi biết nó không giống bất cứ loài nào đã biết ở hồ này."

Tranh cãi khoa học chưa hồi kết

Mỗi khi xuất hiện thông tin về "quái vật Loch Ness", giới khoa học lại chia thành hai luồng ý kiến. Một số chuyên gia cho rằng những cảnh tượng này có thể là cá tầm khổng lồ, rái cá, hay đơn giản chỉ là khúc gỗ trôi. Thậm chí, những chuyển động xoáy trên mặt nước đôi khi chỉ là hiện tượng tự nhiên khi hai dòng nước giao nhau.

Mỗi khi xuất hiện thông tin về "quái vật Loch Ness", giới khoa học lại chia thành hai luồng ý kiến. (Ảnh: NYP)

Tuy nhiên, phát hiện mới của ông O'Faodhagain làm dấy lên tranh luận gay gắt bởi kích thước được ước lượng quá lớn. Một số nhà quan sát độc lập thừa nhận, "khó có loài động vật nào trong hồ tạo ra hình dạng dài hơn 5 mét như vậy."

Trước đó, nhiều nghiên cứu ADN nước hồ Loch Ness đã được công bố, khẳng định không tìm thấy dấu vết của loài tiền sử hay thủy quái nào. Tuy nhiên, chính nhóm nghiên cứu lại để ngỏ khả năng có cá chình khổng lồ tồn tại trong hồ và cũng là một giả thuyết khiến công chúng thêm tò mò.

Phản ứng của cộng đồng

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, cư dân mạng lập tức đưa ra đủ loại bình luận. Người thì cho rằng đó là "thủy quái thực sự", kẻ khác lại ví nó giống như "con rắn biển khổng lồ". Nhiều người thì tỏ ra hoài nghi: "Có thể chỉ là một chiếc bè gỗ hoặc vật thể trôi nổi bị ánh sáng phản chiếu mà thôi."

Bức ảnh nổi tiếng nhất về thủy quái hồ Loch Ness. (Ảnh: NYP)

Bất chấp tranh cãi, video của ông O'Faodhagain đã nhanh chóng lan truyền, được các tờ báo như The Scottish Sun, FemaleFirst, Coast to Coast AM đưa tin và bình luận sôi nổi.

Truyền thuyết sống mãi với thời gian

Hồ Loch Ness từ lâu đã là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Scotland, phần lớn nhờ vào truyền thuyết về "Nessie". Lần trông thấy quái vật đầu tiên được ghi chép vào thế kỷ 6. Từ đó đến nay, hàng trăm báo cáo về sinh vật lạ nổi lên trong hồ được ghi nhận, biến nơi này thành "thủ phủ" của những bí ẩn chưa có lời giải.

Chính vì vậy, mỗi khi xuất hiện thêm một đoạn video, dù xác thực hay không, nó vẫn có sức hút mãnh liệt với công chúng. "Nessie" không chỉ là một sinh vật huyền thoại mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào và nguồn thu hút du lịch của Scotland.

Hồ Loch Ness từ lâu đã là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Scotland. (Ảnh: Dailymail)

Phát hiện mới của ông O'Faodhagain cho thấy sức sống bền bỉ của huyền thoại Loch Ness. Bất kể đoạn video này ghi lại một sinh vật thực sự hay chỉ là hiện tượng tự nhiên khó giải thích, nó vẫn góp phần làm giàu thêm câu chuyện về "thủy quái" nổi tiếng bậc nhất thế giới.

"Tôi chưa từng thấy gì kỳ lạ đến vậy trong nhiều năm săn tìm. Tôi tin rằng đoạn video này sẽ khiến các nhà nghiên cứu đau đầu một thời gian dài," ông O'Faodhagain nói.

Có thể Loch Ness sẽ còn nhiều lần khiến chúng ta phải thắc mắc, nhưng chính sự bí ẩn ấy mới là điều khiến loài "thủy quái" huyền thoại này trở thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất trong văn hóa đại chúng toàn cầu.

Theo NYP, Dailymail, The Scottish Sun