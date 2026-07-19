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Từ tiếng Việt nào có 4 chữ A? 99,99% người chơi phải "đầu hàng"

Thiên An
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Xin mời các "chuyên gia" vào tham gia thử thách!

Tiếng Việt vốn được xem là một trong những ngôn ngữ giàu có và biến hóa bậc nhất, chỉ cần ghép chữ theo một cách "không giống ai" cũng đủ tạo ra cả một câu đố khiến dân mạng tranh cãi rần rần. Mới đây, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại đang khiến không ít người phải gãi đầu suy nghĩ: "Từ tiếng Việt nào có 4 chữ A?".

Nghe qua ai cũng nghĩ ngay đến việc đếm chữ cái - một từ mà có tới 4 chữ "a"? Vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không lần ra từ tiếng Việt nào "cõng" nổi 4 chữ A cùng lúc. Nhưng càng đi theo hướng đếm chữ cái theo nghĩa đen, càng dễ lạc lối, bởi lẽ chìa khóa của câu đố này lại nằm ở một hướng hoàn toàn khác.

Từ tiếng Việt nào có 4 chữ A? 99,99% người chơi phải "đầu hàng" - Ảnh 1.

Đáp án là gì?

Bật mí luôn cho bạn nào chưa nghĩ ra nhé, đáp án chính là từ "Tứa".

Bí quyết để giải câu đố này nằm ở cách chiết tự Hán Việt quen thuộc. Theo đó, "Tứ" trong Hán Việt nghĩa là số 4. Ghép thêm một chữ cái "A" vào ngay sau, ta có ngay: Tứ (4) + A = Tứa. Vừa khớp về mặt con số, vừa đúng về mặt ghép chữ, quá chuẩn với yêu cầu đề bài.

Không chỉ là đáp án hay cho một câu đố chơi chữ, "tứa" còn là một từ tượng hình rất quen thuộc trong tiếng Việt, dùng để diễn tả chất lỏng chảy ra, ứa ra từ từ nhưng liên tục. Chẳng hạn:

"Vết thương tứa máu" - máu rỉ ra không ngừng.

"Làm việc cả ngày, mồ hôi tứa ra ướt cả áo" - mồ hôi túa ra nhiều.

"Nhìn cảnh đó mà nước mắt cứ tứa ra" - nước mắt trào ra không kìm được.

Chỉ một từ ngắn gọn, "tứa" đã gói trọn được cả hình ảnh lẫn cảm giác - thứ mà nếu dịch sang ngôn ngữ khác chắc chắn phải dùng nguyên một cụm từ mới diễn tả hết.

Cái hay của câu đố này nằm ở chỗ nó đánh lừa người chơi đi theo lối suy nghĩ hiển nhiên nhất - đếm số lượng chữ cái theo nghĩa đen, trong khi đáp án thực sự lại nằm ở một tầng nghĩa Hán Việt ẩn phía sau con số. Chính khoảnh khắc "vỡ lẽ" khi tìm ra mối liên kết bất ngờ ấy mới là thứ khiến người chơi nhớ lâu và cũng lý giải vì sao một câu đố tưởng chừng đơn giản lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy.

Còn bạn, bạn đã đoán ra "tứa" ngay từ đầu, hay cũng phải nhờ đến lời giải mới ngã ngửa?

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